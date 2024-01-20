Тур: 18. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
49' ГолВердонк Калвин
51' Undefined phrase: football_event_Макс Брюнс
53' Красная карточкаМакс Брюнс
69' Желтая карточкаВан Хоренбек Алек
Ход матча
49'
1:0
51'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 4
-
240 Количество передач 284
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 D'Leanu Arts
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
-
18 Влап МихелНападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Твенте
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
8.3%
45.8%
45.9%
2 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
1.92
1
Среднее время на гол
46
90
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
2.25
2.08
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
2.08
1.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
43
58
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|11 (1)
|0.61
|Огава Коки
|5
|0.28
|Дост Бас
|4 (1)
|0.22
|Пропер Дирк
|3
|0.17
|Бас Юри
|3
|0.17
|Ван Рой Барт
|2
|0.11
|Хансен Сонтье
|2
|0.11
|Тавшан Элаис
|2
|0.11
|Росс Матиас
|2
|0.11
|Гонсалес Роберто
|1
|0.06
|Вердонк Калвин
|1
|0.06
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.56
|Угальде Манфред
|7
|0.39
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (1)
|0.39
|Даан Ротс
|2
|0.11
|Влап Михел
|2
|0.11
|Юнювар Наджи
|2
|0.11
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0.11
|Садилек Михал
|1
|0.06
|Проппер Робин
|1
|0.06
|Регер Юри
|1
|0.06
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|3
|1
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Вердонк Калвин
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Твенте
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
5
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Твенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
18
НЕК Неймеген
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Твенте
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
20
17
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
1
5%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
30%
4
24%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
3
15%
1
6%
61-75
6
30%
6
35%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
3
38%
61-75
7
47%
2
25%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
31%
4
21%
31-45
5
38%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
7
37%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Забито
33
36
15 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
1 Не забивали 1
2
6%
5
14%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
10
30%
8
22%
31-45
7
21%
4
11%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
7
21%
13
36%
76-90
Пропущено
30
20
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
17%
3
15%
31-45
4
13%
4
20%
46-60
5
17%
4
20%
61-75
11
37%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1
Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Твенте
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
4 раза 44%
4
1 раз 11%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
3
6 раз 35%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
54
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
62
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
152
98
125
710
710
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|53 - 16
|39
|3.
|0:1 Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|37 - 18
|33
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|1:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 40
|18
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 37
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|18 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|0:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 11
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|1:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4