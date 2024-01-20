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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 12500 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
НЕК Неймеген
1:0
Конец матча
Твенте
0'
1:0
49' Гол
Вердонк Калвин
51' Undefined phrase: football_event_
Макс Брюнс
53' Красная карточка
Макс Брюнс
69' Желтая карточка
Ван Хоренбек Алек
90'+5

Ход матча

49'
Вердонк Калвин
1:0
51'
 
Макс Брюнс
53'
 
Макс Брюнс
57'
 
Влап Михел
Эль-Идрис Юнус Та
58'
 
Месбахи Жюльен
Эйтинг Карел
69'
 
Ван Берген Митчелл
Даан Ротс
69'
 
Ван Хоренбек Алек
80'
Боргес Санчес Ивандро
Хансен Сонтье
 
80'
Гонсалес Роберто
Худемакерс Меес
 
85'
 
Юнювар Наджи
Смал Гийс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 4
  • 467 Количество передач 507
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
8
Маттссон
Магнус
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
38
Макс
Брюнс
17
Ван
Хоренбек
Алек
5
Смал
Гийс
23
Садилек
Михал
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
19
Эль-Идрис
Юнус
Та
27
Угальде
Манфред
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Твенте

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

128.6%
28.6%
9 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

8.3%
45.8%
45.9%
2 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Э
3:3
Э
4:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

1.92
1

Среднее время на гол

46
90

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

2.25
2.08

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

2.08
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

43
58

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 11 (1) 0.61
Огава Коки 5 0.28
Дост Бас 4 (1) 0.22
Пропер Дирк 3 0.17
Бас Юри 3 0.17
Ван Рой Барт 2 0.11
Хансен Сонтье 2 0.11
Тавшан Элаис 2 0.11
Росс Матиас 2 0.11
Гонсалес Роберто 1 0.06
Вердонк Калвин 1 0.06
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.56
Угальде Манфред 7 0.39
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (1) 0.39
Даан Ротс 2 0.11
Влап Михел 2 0.11
Юнювар Наджи 2 0.11
Эль-Идрис Юнус Та 2 0.11
Садилек Михал 1 0.06
Проппер Робин 1 0.06
Регер Юри 1 0.06
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 3 1
Тавшан Элаис 2 1
Вердонк Калвин 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Пропер Дирк 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 5 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Твенте
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
5
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
18
НЕК Неймеген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Твенте
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
1
5%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
6
29%
4
24%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
6
29%
6
35%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
7
47%
2
22%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
8%
3
16%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
4
31%
4
21%
31-45
5
38%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
7
37%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
7%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Забито

34
36
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
1 Не забивали 2
2
6%
5
14%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
10
29%
29%
8
22%
31-45
8
24%
4
11%
46-60
4
12%
3
8%
61-75
7
21%
13
36%
76-90

Пропущено

30
21
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
3
10%
3
14%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
4
13%
5
24%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
11
37%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6
НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1
Твенте
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1
Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Твенте

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
4
1 раз 10%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
6 раз 33%
2
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
6
3
5
5
2.5
4
5
1
9
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
6
3
2
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
9
9
1.5
12
6
7
11
2.5
7
11
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 12 3 2 53 - 16 39
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Утрехт
 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15.
Хераклес
 0:1 Заявка 18 5 3 10 22 - 41 18
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Волендам
 1:0 Заявка 18 4 2 12 19 - 41 14
18.
Витесс
 Заявка 17 3 3 11 12 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
11.
Хераклес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 20 10
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
7.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 0:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Волендам
 1:0 Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
16.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
17.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12500 болельщиков
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но НЕК Неймеген вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: НЕК Неймеген: 48%, Твенте: 52%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 94'
    НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Судья сигнализирует, что Юнювар Наджи из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Сано Кадаи
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