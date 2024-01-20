Тур: 19. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0:1
Второй тайм: 56'
Ход матча
14'
0:1
55'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
96
Лабо
Бригтон
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
35 Bela Dumrath
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лозанна
Санкт-Галлен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
28 матчей
25%
10.7%
64.3%
7 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.15
1.07
Среднее время на гол
78
84
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.93
2.38
Среднее время на гол
46
37
Всего голов
44
47
Голов в среднем за матч
1.57
1.68
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
53
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.37
|Саншеш Алвин
|4
|0.21
|Калу Самуэль
|3
|0.16
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.16
|Лабо Бригтон
|3
|0.16
|Бальде Алиу
|2
|0.11
|Илие Рареш
|1
|0.05
|Каблан Крис
|1
|0.05
|Dominik Schwizer
|1
|0.05
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.42
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.32
|Шуберт Фабиан
|3
|0.16
|Фалльци Альберт
|3
|0.16
|Стеванович Михайло
|2
|0.11
|Шмидт Исаак
|2
|0.11
|Christian Witzig
|1
|0.05
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.05
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.05
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Nikolaj Moeller
|1
|0.05
|Красничи Альбин
|1
|0.05
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|6
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Кустодио Оливье
|4
|0
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|6
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|4
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Ватковяк Лукас
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
5
Лозанна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
7
23
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Санкт-Галлен
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
15
9
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
7
47%
1
11%
61-75
5
33%
4
44%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
3
25%
5
22%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
5
42%
3
13%
76-90
Пропущено
17
8
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
6
35%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Забито
27
32
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
3
9%
1-15
3
11%
7
22%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
26%
7
22%
61-75
10
37%
7
22%
76-90
Пропущено
28
22
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
11%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
8
29%
6
27%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1
Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2
Результаты матчей
Лозанна
Санкт-Галлен
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
4:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
81
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
711
99
315
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|41 - 17
|41
|2.
|1:0
|19
|11
|3
|5
|34 - 21
|36
|3.
|18
|8
|7
|3
|31 - 17
|31
|4.
|18
|8
|7
|3
|30 - 22
|31
|5.
|18
|8
|2
|8
|32 - 30
|26
|6.
|18
|7
|4
|7
|24 - 29
|25
|7.
|18
|6
|4
|8
|32 - 39
|22
|8.
|18
|5
|6
|7
|23 - 37
|21
|9.
|19
|6
|3
|10
|27 - 27
|21
|10.
|0:1
|19
|5
|5
|9
|25 - 31
|20
|11.
|18
|5
|3
|10
|23 - 33
|18
|12.
|18
|2
|5
|11
|19 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|9
|0
|0
|24 - 7
|27
|2.
|10
|8
|2
|0
|26 - 6
|26
|3.
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|9
|4
|4
|1
|19 - 12
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 17
|15
|9.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|18 - 11
|14
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|12.
|9
|1
|4
|4
|10 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|2.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|3.
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|4.
|9
|3
|1
|5
|18 - 19
|10
|5.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|6.
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|7.
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|8.
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|9.
|9
|1
|3
|5
|8 - 20
|6
|10.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|11.
|9
|1
|2
|6
|18 - 27
|5
|12.
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6