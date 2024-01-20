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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Лозанна
0:1
Второй тайм: 56'
Санкт-Галлен
0'
0:1
14' Гол
Аколо Чадрак
55' Желтая карточка
Станич Йозо

Ход матча

14'
0:1
Аколо Чадрак
(Жеббель Виллем)
46'
Роше Джейми
Raoul Giger
 
55'
 
Станич Йозо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Санкт-Галлен
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
25
Ватковяк
Лукас
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
Лозанна
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лозанна
Санкт-Галлен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

28 матчей

25%
10.7%
64.3%
7 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:1
С
4:0
С
1:5
С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.15
1.07

Среднее время на гол

78
84

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.93
2.38

Среднее время на гол

46
37

Всего голов

44
47

Голов в среднем за матч

1.57
1.68

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
53

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 7 (4) 0.37
Саншеш Алвин 4 0.21
Калу Самуэль 3 0.16
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.16
Лабо Бригтон 3 0.16
Бальде Алиу 2 0.11
Илие Рареш 1 0.05
Каблан Крис 1 0.05
Dominik Schwizer 1 0.05
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.42
Жеббель Виллем 6 (1) 0.32
Шуберт Фабиан 3 0.16
Фалльци Альберт 3 0.16
Стеванович Михайло 2 0.11
Шмидт Исаак 2 0.11
Christian Witzig 1 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.05
Кинтилья Хорди 1 0.05
Дзанотти Маттиа 1 0.05
Гёртлер Лукас 1 0.05
Nikolaj Moeller 1 0.05
Красничи Альбин 1 0.05
Фазлии Бетим 1 0.05
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 6 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Кустодио Оливье 4 0
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Бернед Антуан 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 6 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 4 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Фазлии Бетим 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Ватковяк Лукас 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5
Лозанна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Санкт-Галлен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

7
23
Лозанна
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Санкт-Галлен
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

15
9
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
7
47%
1
11%
61-75
5
33%
4
44%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
4
29%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
3
25%
5
22%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
5
42%
3
13%
76-90

Пропущено

17
8
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
6
35%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Забито

27
32
8 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
4%
3
9%
1-15
3
11%
7
22%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
26%
7
22%
61-75
10
37%
7
22%
76-90

Пропущено

28
22
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
11%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
8
29%
6
27%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1
Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2

Результаты матчей

Лозанна
Санкт-Галлен

Точный счет

3:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
4:0
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
8
1
3
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
9
9
3
15
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 1:0 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 18 8 2 8 32 - 30 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 0:1 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 18 5 3 10 23 - 33 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 1:0 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Лозанна
 0:1 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 1:0 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 9 2 1 6 10 - 20 7
7.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
8.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
9.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Лозанна
 0:1 9 1 2 6 10 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Станич Йозо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Raoul Giger уходит с поля. Роше Джейми выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Жеббель Виллем сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Аколо Чадрак бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Санкт-Галлен
8.00
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4.10
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3.70
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Лозанна
Санкт-Галлен
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