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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 2167
Лозанна
0:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
0:1
14' Гол
Аколо Чадрак
55' Желтая карточка
Станич Йозо
62' Желтая карточка
Илие Рареш
63' Желтая карточка
Кустодио Оливье
90' Желтая карточка
Шуберт Фабиан
90' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
90' Желтая карточка
Abdoulay Diaby3
90' Желтая карточка
Ватковяк Лукас
90'+5

Ход матча

14'
0:1
Аколо Чадрак
(Жеббель Виллем)
46'
Роше Джейми
Raoul Giger
 
55'
 
Станич Йозо
62'
Илие Рареш
 
63'
Кустодио Оливье
 
63'
 
Мамбимби Феликс
Christian Witzig
63'
 
Шмидт Исаак
Жеббель Виллем
74'
 
Шуберт Фабиан
Аколо Чадрак
76'
Койл Трей
Илие Рареш
 
86'
 
Abdoulay Diaby3
Тома Бастьен
86'
 
Стеванович Михайло
Гёртлер Лукас
86'
Dominik Schwizer
Сене Кали
 
90'
 
Шуберт Фабиан
90'
Дюссенн Ноэ
 
90'
 
Abdoulay Diaby3
90'
 
Ватковяк Лукас

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 450 Количество передач 429
  • 51 Владение мячом, % 49
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
6
Дюссенн
Ноэ
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
22
Калу
Самуэль
9
Сене
Кали
96
Лабо
Бригтон
25
Ватковяк
Лукас
46
Дзанотти
Маттиа
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
9
Жеббель
Виллем
Лозанна
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лозанна
Санкт-Галлен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

28 матчей

25%
10.7%
64.3%
7 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:1
С
4:0
С
1:5
С
0:1
С
1:2
С
5:0
С
4:3
С
0:1
С
2:2
С
0:3
С
1:4
С
0:4
С
3:3
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
0:3
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
2:1
С
0:1
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:5

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.15
1.07

Среднее время на гол

78
84

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.93
2.38

Среднее время на гол

46
37

Всего голов

44
47

Голов в среднем за матч

1.57
1.68

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
53

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 7 (4) 0.37
Саншеш Алвин 4 0.21
Калу Самуэль 3 0.16
Дюссенн Ноэ 3 (1) 0.16
Лабо Бригтон 3 0.16
Бальде Алиу 2 0.11
Илие Рареш 1 0.05
Каблан Крис 1 0.05
Dominik Schwizer 1 0.05
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Кукурузович Степан 0 0
Кустодио Оливье 0 0
Диабате Фуссейни 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 8 0.42
Жеббель Виллем 6 (1) 0.32
Шуберт Фабиан 3 0.16
Фалльци Альберт 3 0.16
Стеванович Михайло 2 0.11
Шмидт Исаак 2 0.11
Christian Witzig 1 0.05
Фон Моос Юлиан 1 0.05
Кинтилья Хорди 1 0.05
Дзанотти Маттиа 1 0.05
Гёртлер Лукас 1 0.05
Nikolaj Moeller 1 0.05
Красничи Альбин 1 0.05
Фазлии Бетим 1 0.05
Тома Бастьен 0 0
Карлен Грегори 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 7 0
Кустодио Оливье 5 0
Каблан Крис 3 1
Сене Кали 3 1
Anel Husic 4 0
Роше Джейми 3 0
Саншеш Алвин 3 0
Калу Самуэль 2 0
Raoul Giger 2 0
Бальде Алиу 2 0
Дабанлы Беркай 1 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Бернед Антуан 1 0
Лабо Бригтон 1 0
Сузуки Тоити 1 0
Илие Рареш 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 6 1
Кинтилья Хорди 6 0
Шуберт Фабиан 5 0
Фалльци Альберт 4 0
Фон Моос Юлиан 4 0
Станич Йозо 3 0
Фазлии Бетим 3 0
Abdoulay Diaby3 3 0
Шмидт Исаак 3 0
Christian Witzig 3 0
Карлен Грегори 2 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Гёртлер Лукас 2 0
Ватковяк Лукас 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Тома Бастьен 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Лозанна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5
Лозанна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

7
23
Лозанна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Санкт-Галлен
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

15
10
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
7
47%
1
10%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
3
25%
5
22%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
5
42%
3
13%
76-90

Пропущено

17
8
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
6
35%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Забито

27
33
8 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
4%
4
12%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
26%
7
21%
61-75
10
37%
7
21%
76-90

Пропущено

29
22
8 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
14%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
8
28%
6
27%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
24%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1
Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2

Результаты матчей

Лозанна
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
8
1
3
7
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
7
12
1.5
9
10
3
16
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 19 11 3 5 34 - 21 36
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 18 8 2 8 32 - 30 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 19 5 5 9 25 - 31 20
11.
Базель
 18 5 3 10 23 - 33 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
9.
Лозанна
 10 4 3 3 15 - 12 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Санкт-Галлен
 10 2 3 5 10 - 14 9
6.
Базель
 9 2 1 6 10 - 20 7
7.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
8.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
9.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Санкт-Галлен Аколо Чадрак 8
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Лозанна Дюссенн Ноэ 7
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
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    • 46'
      Raoul Giger уходит с поля. Роше Джейми выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Жеббель Виллем сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Аколо Чадрак бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лозанна 0:1 Санкт-Галлен онлайн

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