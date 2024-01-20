Тур: 19. Стадион: Stade de la Tuiliere. Зрители: 2167
0:1
Конец матча
0'
0:1
14' ГолАколо Чадрак
55' Желтая карточкаСтанич Йозо
62' Желтая карточкаИлие Рареш
63' Желтая карточкаКустодио Оливье
90' Желтая карточкаШуберт Фабиан
90' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
90' Желтая карточкаAbdoulay Diaby3
90' Желтая карточкаВатковяк Лукас
90'+5
Ход матча
14'
0:1
55'
62'
63'
76'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
450 Количество передач 429
-
51 Владение мячом, % 49
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
12
Салай
Габор
18
Поати
Морган
19
Илие
Рареш
22
Калу
Самуэль
96
Лабо
Бригтон
24
Тома
Бастьен
10
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
-
12 Салай ГаборЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
19 Илие РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
96 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
35 Bela Dumrath
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Лозанна
Санкт-Галлен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
28 матчей
25%
10.7%
64.3%
7 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.15
1.07
Среднее время на гол
78
84
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.93
2.38
Среднее время на гол
46
37
Всего голов
44
47
Голов в среднем за матч
1.57
1.68
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
53
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|7 (4)
|0.37
|Саншеш Алвин
|4
|0.21
|Калу Самуэль
|3
|0.16
|Дюссенн Ноэ
|3 (1)
|0.16
|Лабо Бригтон
|3
|0.16
|Бальде Алиу
|2
|0.11
|Илие Рареш
|1
|0.05
|Каблан Крис
|1
|0.05
|Dominik Schwizer
|1
|0.05
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Диабате Фуссейни
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|8
|0.42
|Жеббель Виллем
|6 (1)
|0.32
|Шуберт Фабиан
|3
|0.16
|Фалльци Альберт
|3
|0.16
|Стеванович Михайло
|2
|0.11
|Шмидт Исаак
|2
|0.11
|Christian Witzig
|1
|0.05
|Фон Моос Юлиан
|1
|0.05
|Кинтилья Хорди
|1
|0.05
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.05
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Nikolaj Moeller
|1
|0.05
|Красничи Альбин
|1
|0.05
|Фазлии Бетим
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|0
|0
|Карлен Грегори
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|7
|0
|Кустодио Оливье
|5
|0
|Каблан Крис
|3
|1
|Сене Кали
|3
|1
|Anel Husic
|4
|0
|Роше Джейми
|3
|0
|Саншеш Алвин
|3
|0
|Калу Самуэль
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Дабанлы Беркай
|1
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Лабо Бригтон
|1
|0
|Сузуки Тоити
|1
|0
|Илие Рареш
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|6
|1
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Шуберт Фабиан
|5
|0
|Фалльци Альберт
|4
|0
|Фон Моос Юлиан
|4
|0
|Станич Йозо
|3
|0
|Фазлии Бетим
|3
|0
|Abdoulay Diaby3
|3
|0
|Шмидт Исаак
|3
|0
|Christian Witzig
|3
|0
|Карлен Грегори
|2
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|Ватковяк Лукас
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
5
Лозанна
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
7
23
Лозанна
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Санкт-Галлен
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
15
10
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
7
47%
1
10%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
3
25%
5
22%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
5
42%
3
13%
76-90
Пропущено
17
8
3 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
6
35%
2
25%
46-60
5
29%
29%
1
13%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Забито
27
33
8 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
1
4%
4
12%
1-15
3
11%
7
21%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
7
26%
7
21%
61-75
10
37%
7
21%
76-90
Пропущено
29
22
8 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
14%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
14%
4
18%
31-45
8
28%
6
27%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
24%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лозанна - Стад де Ньон 2:0 Лозанна - ФК Андорра 0:1 Лозанна - Андорра 0:1 Лозанна - Паламос 3:1
Винтертур - Лозанна 1:0 Лозанна - Серветт 1:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Ивердон - Лозанна 2:2 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лозанна - Базель 3:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Лозанна - Люцерн 3:1 Серветт - Лозанна 2:1 Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Лозанна - Винтертур 2:5
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 РБ Лейпциг - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0
Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Базель - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 6:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Винтертур - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2
Результаты матчей
Лозанна
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
4 раза 44%
4:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
4
3 раза 16%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
81
37
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
36
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
712
910
316
514
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Аколо Чадрак
|8
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|7
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3