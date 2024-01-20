Тур: 19. Стадион: Стад де Суиз.
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаGiotto Morandi
64' Желтая карточкаХаммель Джастин
1:0
73' ГолРрудхани Донат
90' Желтая карточкаСеко Аюму
90'+4
Ход матча
25'
46'
64'
73'
1:0
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
20
Ниассе
Шейх
39
Малес
Дариан
15
Секо
Аюму
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Malik Deme
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Robin Kalem
-
-
53 Tim Meyer
-
54 Liam Bollati
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Янг Бойз
Грасcхоппер
37 матчей
83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.9%
40.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
73%
13.5%
13.5%
27 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 18 побед
58 матчей
53.4%
19%
27.6%
31 победа 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
24 победы 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
46.6%
22.4%
31%
27 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
69
47
Голов в среднем за матч
2.3
1.68
Среднее время на гол
39
53
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.68
0.9
Среднее время на гол
53
100
Всего голов
116
74
Голов в среднем за матч
2
1.28
Тотал матчей
2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 83%
Меньше 17%
10
38
Больше 66%
Меньше 34%
20
27
Больше 47%
Меньше 53%
31
13
Больше 22%
Меньше 78%
45
5
Больше 9%
Меньше 91%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.47
|Элиа Мешак
|5
|0.26
|Монтейро Джоэл
|4
|0.21
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.21
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.21
|Угринич Филип
|3
|0.16
|Малес Дариан
|3
|0.16
|Бенито Лорис
|2
|0.11
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Колли Эбрима
|1
|0.05
|Лакоми Лукаш
|1
|0.05
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.05
|Ррудхани Донат
|1
|0.05
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.37
|Мабил Авер
|4
|0.21
|Феррейра Филипе
|3
|0.16
|Francis Momoh
|3
|0.16
|Giotto Morandi
|2
|0.11
|Бабунски Дориан
|2
|0.11
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.05
|Брэдли Финк
|1
|0.05
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.05
|Дадашов Ренат
|1
|0.05
|Матам Тео Ндика
|1
|0.05
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|8
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Лавс Джошуа
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
|Tim Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Грасcхоппер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
4
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Грасcхоппер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
13
17
Янг Бойз
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
24
8
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
5
21%
2
25%
1-15
1
4%
2
25%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
3
38%
61-75
4
17%
1
13%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Забито
15
18
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Забито
39
26
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
8
21%
3
12%
1-15
3
8%
8
31%
16-30
10
26%
3
12%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
5
13%
5
19%
61-75
7
18%
3
12%
76-90
Пропущено
18
27
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
6
22%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
6
33%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1
Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Грасcхоппер
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
45
54
36
36
27
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
18
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
144
99
513
711
414
414
216
216
216
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|7 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 6
|Грасcхоппер
|Кристерс Тоберс
|7
|Стад Лозанна-Уши
|Florian Danho
|2 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6