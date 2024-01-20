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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Янг Бойз
1:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
25' Желтая карточка
Giotto Morandi
64' Желтая карточка
Хаммель Джастин
1:0
73' Гол
Ррудхани Донат
90' Желтая карточка
Секо Аюму
90'+4

Ход матча

25'
 
Giotto Morandi
46'
 
Tim Meyer
Абраши Амир
61'
 
Бабунски Дориан
Брэдли Финк
63'
Ррудхани Донат
Ниассе Шейх
 
63'
Монтейро Джоэл
Ганвула Сильвер
 
64'
 
Хаммель Джастин
69'
 
Liam Bollati
Абелс Дирк
69'
 
Шюрпф Паскаль
Феррейра Филипе
73'
Ррудхани Донат
(Блюм Левин)
1:0
84'
 
Матам Тео Ндика
Ходжа Флориан
90'
Лустенбергер Фабиан
Малес Дариан
 
90'
 
Секо Аюму

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
4
Аменда
Орель
23
Бенито
Лорис
19
Перссон
Ноа
20
Ниассе
Шейх
39
Малес
Дариан
7
Угринич
Филип
30
Лаупер
Сандро
18
Нсаме
Жан-Пьер
35
Ганвула
Сильвер
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
26
Паскочи
Максим
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
77
Феррейра
Филипе
6
Абраши
Амир
15
Секо
Аюму
22
Francis
Momoh
9
Брэдли
Финк
8
Giotto
Morandi
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Грасcхоппер
4-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Грасcхоппер

37 матчей

83.8%
16.2%
3.5527136788005E-15%
31 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.9%
40.5%
24 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

73%
13.5%
13.5%
27 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 18 побед

58 матчей

53.4%
19%
27.6%
31 победа 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
24 победы 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

46.6%
22.4%
31%
27 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

69
47

Голов в среднем за матч

2.3
1.68

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.68
0.9

Среднее время на гол

53
100

Всего голов

116
74

Голов в среднем за матч

2
1.28

Тотал матчей

2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 83%
Меньше 17%
10
38
Больше 66%
Меньше 34%
20
27
Больше 47%
Меньше 53%
31
13
Больше 22%
Меньше 78%
45
5
Больше 9%
Меньше 91%
53
2
Больше 3%
Меньше 97%
56

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.47
Элиа Мешак 5 0.26
Монтейро Джоэл 4 0.21
Иттен Седрик 4 (1) 0.21
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.21
Угринич Филип 3 0.16
Малес Дариан 3 0.16
Бенито Лорис 2 0.11
Гарсия Улиссес 1 0.05
Колли Эбрима 1 0.05
Лакоми Лукаш 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Лустенбергер Фабиан 1 0.05
Ррудхани Донат 1 0.05
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.37
Мабил Авер 4 0.21
Феррейра Филипе 3 0.16
Francis Momoh 3 0.16
Giotto Morandi 2 0.11
Бабунски Дориан 2 0.11
Корбяну Теодор 1 (1) 0.05
Брэдли Финк 1 0.05
Шюрпф Паскаль 1 0.05
Дадашов Ренат 1 0.05
Матам Тео Ндика 1 0.05
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 7 0
Абраши Амир 5 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Giotto Morandi 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Лавс Джошуа 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Tim Meyer 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Грасcхоппер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
4
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Грасcхоппер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

13
17
Янг Бойз
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

24
8
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
5
21%
2
25%
1-15
1
4%
2
25%
16-30
6
25%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
3
13%
3
38%
61-75
4
17%
1
13%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
1
6%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Забито

15
18
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
6
33%
16-30
4
27%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
20%
2
11%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Забито

39
26
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
8
21%
3
12%
1-15
3
8%
8
31%
16-30
10
26%
3
12%
31-45
6
15%
4
15%
46-60
5
13%
5
19%
61-75
7
18%
3
12%
76-90

Пропущено

18
27
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
6
22%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
17%
7
26%
61-75
6
33%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3
РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1
Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Грасcхоппер

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
4
5
5
4
2.5
3
6
3
6
3.5
2
7
2
7
4.5
2
7
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
1
8
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
5
13
7
11
2.5
4
14
4
14
3.5
2
16
2
16
4.5
2
16
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 19 12 5 2 41 - 17 41
2.
Санкт-Галлен
 18 10 3 5 33 - 21 33
3.
Цюрих
 18 8 7 3 31 - 17 31
4.
Серветт
 18 8 7 3 30 - 22 31
5.
Лугано
 18 8 2 8 32 - 30 26
6.
Люцерн
 18 7 4 7 24 - 29 25
7.
Винтертур
 18 6 4 8 32 - 39 22
8.
Ивердон
 18 5 6 7 23 - 37 21
9.
Грасcхоппер
 19 6 3 10 27 - 27 21
10.
Лозанна
 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Базель
 18 5 3 10 23 - 33 18
12.
Стад Лозанна-Уши
 18 2 5 11 19 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 9 9 0 0 24 - 7 27
2.
Янг Бойз
 10 8 2 0 26 - 6 26
3.
Люцерн
 9 6 1 2 16 - 11 19
4.
Цюрих
 9 5 3 1 16 - 9 18
5.
Винтертур
 9 5 2 2 14 - 12 17
6.
Лугано
 9 5 1 3 14 - 11 16
7.
Серветт
 9 4 4 1 19 - 12 16
8.
Лозанна
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 17 15
10.
Грасcхоппер
 9 4 2 3 18 - 11 14
11.
Базель
 9 3 2 4 13 - 13 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 4 4 10 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 9 4 3 2 15 - 11 15
2.
Серветт
 9 4 3 2 11 - 10 15
3.
Цюрих
 9 3 4 2 15 - 8 13
4.
Лугано
 9 3 1 5 18 - 19 10
5.
Базель
 9 2 1 6 10 - 20 7
6.
Грасcхоппер
 10 2 1 7 9 - 16 7
7.
Санкт-Галлен
 9 1 3 5 9 - 14 6
8.
Люцерн
 9 1 3 5 8 - 18 6
9.
Ивердон
 9 1 3 5 8 - 20 6
10.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 19 5
11.
Винтертур
 9 1 2 6 18 - 27 5
12.
Стад Лозанна-Уши
 9 1 1 7 9 - 18 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Цюрих Маркезано Антонио 7 (3)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 6
Грасcхоппер Кристерс Тоберс 7
Стад Лозанна-Уши Florian Danho 2 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 25'
      Giotto Morandi получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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