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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 12080 Главный судья: Jannick van der Laan
Хераклес
1:1
Конец матча
Волендам
0'
0:1
8' Гол
Зеефейк Ликвинсио
46' Желтая карточка
Хорнкамп Ииц
1:1
64' Гол
Хорнкамп Ииц
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Зеефейк Ликвинсио
(Улд-Ших Биляль)
46'
Энгельс Марио
Брюин Джорди
 
46'
Хорнкамп Ииц
Санкох Мохамед
 
46'
Хорнкамп Ииц
 
64'
Хорнкамп Ииц
(Роскен Рубен)
1:1
66'
 
Zach Booth
Улд-Ших Биляль
80'
Лимбомбе Брайан
Виекхофф Яннес
 
80'
Шеперман Сэм
Вейинович Марко
 
84'
 
Дуири Ашраф
Буур Оскар

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 658 Количество передач 354
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
3
Виекхофф
Яннес
12
Роскен
Рубен
18
Вейинович
Марко
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
5
Брюин
Джорди
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
2
Буур
Оскар
5
Кокс
Джордж
17
Твигт
Калвин
36
Milan
de
Haan
8
Ле
Ру
Люк
11
Улд-Ших
Биляль
25
Зеефейк
Ликвинсио
Хераклес
5-3-2
Волендам
5-3-2

История личных встреч

Хераклес
Волендам

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:2
ТМК
1:3
ТМК
2:1
ТМК
5:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 5 (2) 0.28
Энгельс Марио 4 0.22
Санкох Мохамед 4 0.22
Нанкиши Абденего 3 0.17
Уахим Анас 2 0.11
Хоогма Джастин 1 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.06
Лимбомбе Брайан 1 0.06
Хорнкамп Ииц 1 0.06
Зонненберг Свен 1 0.06
Роскен Рубен 0 0
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Бультман Стив 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.28
Зеефейк Ликвинсио 3 0.17
Бенамар Бенаисса 3 0.17
Milan de Haan 3 0.17
Твигт Калвин 2 (1) 0.11
Улд-Ших Биляль 1 0.06
Куол Гаранг 1 0.06
Ван Мигем Дарил 1 0.06
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Флинт Джош 0 0
Дуири Ашраф 0 0
Zach Booth 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Бакбоорд Навайо 3 0
Вейинович Марко 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Шеперман Сэм 2 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Роскен Рубен 1 0
Бультман Стив 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Улд-Ших Биляль 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Бенамар Бенаисса 1 1
Зеефейк Ликвинсио 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Milan de Haan 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0

Результаты матчей

Хераклес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Волендам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
9
Хераклес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Волендам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

10
6
Хераклес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Волендам
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

20
15

Упущенные победы

15
15

Голы по времени матча

Забито

12
11
0 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
6
50%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Пропущено

19
25
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
21%
5
20%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
2
11%
9
36%
76-90

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
3
38%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
19%
2
12%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
4
19%
6
35%
76-90

Забито

24
19
3 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
4%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
6
25%
4
21%
46-60
8
33%
3
16%
61-75
7
29%
29%
5
26%
76-90

Пропущено

40
42
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
8
20%
7
17%
1-15
8
20%
0
0%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
8
20%
5
12%
61-75
6
15%
15
36%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0
Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2
Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2

Результаты матчей

Хераклес
Волендам

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

4:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 12 3 2 53 - 16 39
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 1:1 Заявка 18 10 4 4 38 - 19 34
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 1:1 Заявка 18 5 5 8 26 - 31 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Хераклес
 Заявка 18 5 4 9 23 - 41 19
15.
Утрехт
 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Витесс
 Заявка 17 3 3 11 12 - 37 12
18.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 1:1 Заявка 10 6 2 2 25 - 12 20
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 Заявка 9 3 2 4 11 - 20 11
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 1:1 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 1:1 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 1:1 Заявка 9 3 3 3 17 - 16 12
7.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Brian De Keersmaecker из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Мио Бакхаус
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Brian De Keersmaecker. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Энгельс Марио из команды Хераклес разыграл угловой с левого угла.
  • 92'
    Дуири Ашраф из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 92'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 91'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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