Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Хорошую попытку сделал Brian De Keersmaecker. Удар в створ, но вратарь начеку

88' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

86' Удар от ворот произведет Волендам

86' Шеперман Сэм из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

83' Удар от ворот произведет Хераклес

83' Zach Booth оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Кокс Джордж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Тактическая замена. Виекхофф Яннес уходит с поля и его заменяет Bryan Limbombe

80' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

73' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Хераклес

72' Zach Booth не смог попасть в створ ударом издали

71' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

71' Хераклес нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

70' Хорошую попытку сделал Brian De Keersmaecker. Удар в створ, но вратарь начеку

70' Хорошую попытку сделал Хорнкамп Ииц . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Волендам

69' Brian De Keersmaecker оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Вейинович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Мирани Деймон из команды Волендам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

67' Milan de Haan навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Команда Хераклес сравняла счет! Игра продолжается!

64' Г О О О О Л - Хорнкамп Ииц забивает с правой ноги!

63' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Мирани Деймон наказан за толчок Brian De Keersmaecker

62' Зеефейк Ликвинсио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

60' Вейинович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Удар от ворот произведет Волендам

58' Brian De Keersmaecker из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удар от ворот произведет Волендам

55' Удар от ворот произведет Хераклес

54' Зеефейк Ликвинсио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Вейинович Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Роскен Рубен из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Бакбоорд Навайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Волендам

48' Хорнкамп Ииц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Виекхофф Яннес из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Хорнкамп Ииц получил желтую карточку от судьи