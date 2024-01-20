Тур: 18. Стадион: Erve Asito. Зрители: 12080 Главный судья: Jannick van der Laan
Ход матча
8'
46'
64'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
658 Количество передач 354
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Роскен
Рубен
17
Твигт
Калвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Янсинк ТимлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
-
23 Хорнкамп ИицНападающий
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
14 Куол ГарангНападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Regillio Simons
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Хераклес
Волендам
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|5 (2)
|0.28
|Энгельс Марио
|4
|0.22
|Санкох Мохамед
|4
|0.22
|Нанкиши Абденего
|3
|0.17
|Уахим Анас
|2
|0.11
|Хоогма Джастин
|1
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.06
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.06
|Зонненберг Свен
|1
|0.06
|Роскен Рубен
|0
|0
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.28
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.17
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.17
|Milan de Haan
|3
|0.17
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.11
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.06
|Куол Гаранг
|1
|0.06
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.06
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Флинт Джош
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
|Zach Booth
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Вейинович Марко
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Зеефейк Ликвинсио
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Milan de Haan
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Волендам
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
9
Хераклес
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Волендам
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
10
6
Хераклес
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Волендам
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
20
15
Упущенные победы
15
15
Голы по времени матча
Забито
12
11
0 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
6
50%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Пропущено
19
25
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
21%
5
20%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
3
16%
3
12%
31-45
3
16%
5
20%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
2
11%
9
36%
76-90
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
3
38%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
19%
2
12%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
1
5%
4
24%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
4
19%
6
35%
76-90
Забито
24
19
3 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
4%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
8%
3
16%
31-45
6
25%
4
21%
46-60
8
33%
3
16%
61-75
7
29%
29%
5
26%
76-90
Пропущено
40
42
22 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
8
20%
7
17%
1-15
8
20%
0
0%
16-30
6
15%
6
14%
31-45
4
10%
9
21%
46-60
8
20%
5
12%
61-75
6
15%
15
36%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валвейк - Хераклес 1:2 ПСВ - Хераклес 1:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Витесс - Хераклес 2:0
Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1 Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1
Волендам
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2
Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2
Результаты матчей
Хераклес
Волендам
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
4:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
45
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
82
36
28
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
711
414
216
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|53 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|1:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|38 - 19
|34
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|1:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 31
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 37
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|1:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 12
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|1:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|17 - 16
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4