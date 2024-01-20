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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 6'
ПЕК Зволле
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
ПЕК Зволле
1.35
8.20
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9.20
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Все Коэффициенты
20
Овусу-Одуро
Рим
5
Пенетра
Алешандре
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
30
Касиус
Денсо
14
Белич
Кристиян
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
34
Фихтингер
Ник
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
АЗ Алкмаар
4-3-3
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

25 матчей

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:3
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
0:0
К
5:0
Э
2:2
Э
6:0
К
4:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

2.79
1.55

Среднее время на гол

32
58

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.73
0.79

Среднее время на гол

123
114

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.88
1.12

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

47
80

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 19 1.12
Де Вит Дани 5 (1) 0.29
Лахдо Майкель 3 0.18
Класи Йорди 2 0.12
Ван Боммел Рубен 2 0.12
Инди Мартинс 1 0.06
Одгор Йенс 1 0.06
Мёллер Вольфе Давид 1 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.06
Данташ Тьягу 1 0.06
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Садик Ибраим 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 7 0.41
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.29
Намли Юнес 4 0.24
Веллиос Апостолос 3 0.18
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.18
Веланас Одиссеус 2 0.12
Рейндерс Элиано 1 0.06
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Инди Мартинс 3 0
Базур Рихедли 3 0
Де Вит Дани 3 0
Класи Йорди 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 5 0
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Веланас Одиссеус 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
0% (0)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ПЕК Зволле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
6
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
11

Упущенные победы

12
6
АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
6
27%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
6
27%
4
24%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
6
27%
6
35%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
1
10%
6
43%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
5
38%
1
10%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Забито

35
27
13 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
8
23%
2
7%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
11
31%
5
19%
46-60
3
9%
8
30%
30%
61-75
8
23%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
28
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
3
18%
4
14%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
3
18%
3
11%
31-45
4
24%
6
21%
46-60
3
18%
3
11%
61-75
2
12%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3
АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5
ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
2
7
5
4
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
3
10
7
1.5
6
11
7
10
2.5
2
15
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 17 17 0 0 59 - 7 51
2.
Фейеноорд
 Заявка 17 12 3 2 53 - 16 39
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 17 7 4 6 24 - 22 25
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 17 6 5 6 28 - 26 23
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 30 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Утрехт
 Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
15.
Хераклес
 0:1 Заявка 18 5 3 10 22 - 41 18
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Волендам
 1:0 Заявка 18 4 2 12 19 - 41 14
18.
Витесс
 Заявка 17 3 3 11 12 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 10 6 2 2 24 - 11 20
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
11.
Хераклес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 20 10
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Волендам
 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
16.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 30 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 0:0 Заявка 9 3 3 3 16 - 15 12
7.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 0:1 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
15.
Волендам
 1:0 Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
16.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
17.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Касиус Денсо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      ПЕК Зволле пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Де Вит Дани из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лам Томас
    • 1'
      ПЕК Зволле контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПЕК Зволле начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
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