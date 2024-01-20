Тур: 18. Стадион: АФАС. Зрители: 17782 Главный судья: Линдхут Аллард
2:2
Конец матча
0'
47' Желтая карточкаКласи Йорди
54' Желтая карточкаБелич Кристиян
0:1
57' ГолТай Леннарт
1:1
77' ПенальтиПавлидис Вангелис
1:2
86' ГолВеланас Одиссеус
2:2
90' ГолМейнанс Свен
90'+5
Ход матча
47'
54'
57'
0:1
77'
86'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 5
-
11 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
601 Количество передач 357
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Касиус
Денсо
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
29 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Maarten Martens
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
25 матчей
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
2.79
1.55
Среднее время на гол
32
58
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.73
0.79
Среднее время на гол
123
114
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.88
1.12
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
47
80
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|1.11
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.28
|Лахдо Майкель
|3
|0.17
|Класи Йорди
|2
|0.11
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.11
|Инди Мартинс
|1
|0.06
|Мейнанс Свен
|1
|0.06
|Одгор Йенс
|1
|0.06
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.06
|Данташ Тьягу
|1
|0.06
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|8
|0.44
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.28
|Намли Юнес
|4
|0.22
|Веланас Одиссеус
|3
|0.17
|Веллиос Апостолос
|3
|0.17
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.17
|Рейндерс Элиано
|1
|0.06
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Инди Мартинс
|3
|0
|Базур Рихедли
|3
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Класи Йорди
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|5
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Веланас Одиссеус
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
ПЕК Зволле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
8
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
11
Упущенные победы
12
6
АЗ Алкмаар
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
6
25%
1
5%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
1
4%
1
5%
31-45
6
25%
5
26%
46-60
1
4%
4
21%
61-75
8
33%
7
37%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
25%
1
6%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
4
33%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
8
50%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
15%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
5
38%
1
10%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
1
14%
3
21%
76-90
Забито
37
29
13 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
8
22%
2
7%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
3
8%
2
7%
31-45
11
30%
30%
6
21%
46-60
3
8%
8
28%
61-75
10
27%
9
31%
76-90
Пропущено
19
30
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
16%
4
13%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
5
26%
6
20%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
3
16%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЗ Алкмаар - Квик Бойс 3:3 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Харденберг - АЗ Алкмаар 2:3
АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5
ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
72
73
27
55
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
54
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
117
711
711
216
315
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|17
|0
|0
|59 - 7
|51
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|53 - 16
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 22
|25
|7.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 37
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|30 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4