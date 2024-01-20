Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

89' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Г О О О О О Л - Веланас Одиссеус из команды ПЕК Зволле легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

86' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Rome Owusu-Oduro держит все под контролем

86' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Данташ Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

85' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

84' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

83' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

83' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Ансельмо Гарсия-Макналти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

82' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

80' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

80' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Одгор Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Г О О О О О Л - Павлидис Вангелис из команды АЗ Алкмаар забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Яспер Шенделаар прыгнул не в ту сторону.

76' ПЕНАЛЬТИ! - Дэйви ван ден Берг играет рукой в штрафной! Дэйви ван ден Берг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

76' После проверки VAR судья изменил решение - АЗ Алкмаар пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для АЗ Алкмаар

74' Павлидис Вангелис пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар ловит мяч

74' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Судья свистит. Дэйви ван ден Берг атаковал сзади соперника. Это Данташ Тьягу заработал своей команде штрафной

73' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Базур Рихедли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

69' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Аддай Джейден создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лахдо Майкель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

61' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Г О О О О О Л - Тай Леннарт из команды ПЕК Зволле легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

57' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Лахдо Майкель наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

56' Хорошую попытку сделал Лахдо Майкель . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Веланас Одиссеус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Касиус Денсо не смог попасть в створ ударом издали

53' Базур Рихедли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

52' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Пенетра Алешандре и попал в каркас ворот!

49' Хорошую попытку сделал Лам Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Класи Йорди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Безумный фол. Класи Йорди грубо играет против соперника. Пострадал Дэйви ван ден Берг

46' Фихтингер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля