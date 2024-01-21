Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бауссайд Отман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет ПСВ

45' Оооо... вот это был удар! Ламмерс Сэм должен был забить с этой позиции.

45' Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали

44' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Виргевер Ник из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет ПСВ

42' Фламинго Райан из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Бауссайд Отман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хорошую попытку сделал Вертессен Йорбе . Удар в створ, но вратарь начеку

39' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Утрехт

38' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Бауссайд Отман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Тильман Малик пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

35' Вертессен Йорбе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Тоорнстра Йенс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Удар от ворот произведет Утрехт

24' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

21' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Утрехт

17' Хорошую попытку сделал Вертессен Йорбе . Удар в створ, но вратарь начеку

16' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Вертессен Йорбе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

5' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бауссайд Отман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

3' Ламмерс Сэм из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля