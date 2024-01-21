Тур: 18. Стадион: Галгенваард. Зрители: 21727 Главный судья: Йоей Кой
0'
0:1
7' ГолБакайоко Жоан
27' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
1:1
53' ГолБауссайд Отман
54' Желтая карточкаДе Йонг Люк
89' Желтая карточкаФрауло Оскар
90'+5
Ход матча
7'
0:1
27'
53'
1:1
54'
67'
85'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
10 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
328 Количество передач 455
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
-
15 Блейк АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
-
7 Ланг НоаПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Утрехт
ПСВ
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
25 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 25 побед
Первый тайм
28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 22 победы
34 матча
11.8%
14.7%
73.5%
4 победы 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
4 победы 8 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.19
0.61
Среднее время на гол
75
147
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
2.56
2.25
Среднее время на гол
35
40
Всего голов
65
47
Голов в среднем за матч
1.91
1.38
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
65
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|4
|0.22
|Фрауло Оскар
|2
|0.11
|Фламинго Райан
|2
|0.11
|Лидберг Исак
|1
|0.06
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.06
|Рамселар Барт
|1
|0.06
|Бауссайд Отман
|1
|0.06
|Боздоган Джан
|1
|0.06
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.06
|Модибо Саньян
|1
|0.06
|Ромени Оле
|1
|0.06
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Ламмерс Сэм
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|15 (4)
|0.83
|Тиль Гус
|7
|0.39
|Тильман Малик
|5
|0.28
|Лосано Ирвинг
|5
|0.28
|Бакайоко Жоан
|4
|0.22
|Сайбари Исмаэль
|4
|0.22
|Ланг Ноа
|4
|0.22
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.22
|Веерман Йоэй
|3
|0.17
|Вертессен Йорбе
|3
|0.17
|Рамальо Андре
|2
|0.11
|Дест Серджиньо
|1
|0.06
|Боскальи Оливье
|1
|0.06
|Схаутен Йерди
|1
|0.06
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Схаутен Йерди
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ПСВ
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
1
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
29
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
ПСВ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
6% (1)
50% (9)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
13
30
Голы по времени матча
Забито
11
30
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
0
0%
3
10%
1-15
3
27%
3
10%
16-30
1
9%
4
13%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
2
18%
8
27%
61-75
2
18%
7
23%
76-90
Пропущено
18
4
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
2
50%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
1
25%
76-90
Забито
6
29
5 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 9
3
50%
3
10%
1-15
1
17%
5
17%
16-30
1
17%
4
14%
31-45
1
17%
9
31%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Забито
17
59
9 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 37
6 Забивали первыми 16
8 Не забивали 0
3
18%
6
10%
1-15
4
24%
8
14%
16-30
2
12%
8
14%
31-45
4
24%
14
24%
46-60
2
12%
10
17%
61-75
2
12%
13
22%
76-90
Пропущено
28
9
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
2
7%
1
11%
1-15
1
4%
1
11%
16-30
7
25%
1
11%
31-45
6
21%
2
22%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1
АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1
Результаты матчей
Утрехт
ПСВ
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:4
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:4
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
4
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Утрехт
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
27
18
72
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
36
81
18
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
513
171
216
144
117
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|60 - 8
|52
|2.
|0:0 Заявка
|18
|12
|4
|2
|53 - 16
|40
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|0:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 22
|26
|7.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|28 - 26
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 27
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|12 - 37
|13
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|27 - 8
|20
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|13.
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 14
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|0:0 Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4