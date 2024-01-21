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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 21727 Главный судья: Йоей Кой
Утрехт
1:1
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
7' Гол
Бакайоко Жоан
27' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
1:1
53' Гол
Бауссайд Отман
54' Желтая карточка
Де Йонг Люк
89' Желтая карточка
Фрауло Оскар
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Бакайоко Жоан
(Дест Серджиньо)
27'
Тоорнстра Йенс
 
53'
Бауссайд Отман
(Ламмерс Сэм)
1:1
54'
 
Де Йонг Люк
66'
 
Ван Анхольт Патрик
Рамальо Андре
66'
 
Лосано Ирвинг
Вертессен Йорбе
67'
Ромени Оле
Бут Тейлор
 
77'
 
Ланг Ноа
Бакайоко Жоан
77'
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
 
84'
Модибо Саньян
Ламмерс Сэм
 
85'
 
Жуниор Мауро
Тезе Джордан
85'
 
Пепи Рикардо
Тиль Гус
89'
Фрауло Оскар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 328 Количество передач 455
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
18
Тоорнстра
Йенс
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
10
Бут
Тейлор
9
Ламмерс
Сэм
26
Бауссайд
Отман
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
10
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
32
Вертессен
Йорбе
Утрехт
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
ПСВ

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 25 побед

Первый тайм

28%
72%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 22 победы

34 матча

11.8%
14.7%
73.5%
4 победы 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
4 победы 8 ничьих 22 победы

История матчей

Э
2:0
Э
2:2
Э
6:1
Э
0:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:7
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
К
1:3
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:5
К
2:0
Э
1:0
Э
1:5
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.19
0.61

Среднее время на гол

75
147

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

2.56
2.25

Среднее время на гол

35
40

Всего голов

65
47

Голов в среднем за матч

1.91
1.38

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
65

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 4 0.22
Фрауло Оскар 2 0.11
Фламинго Райан 2 0.11
Лидберг Исак 1 0.06
Сёнтьенс Матс 1 0.06
Рамселар Барт 1 0.06
Бауссайд Отман 1 0.06
Боздоган Джан 1 0.06
Тоорнстра Йенс 1 0.06
Ван дер Хорн Майк 1 0.06
Модибо Саньян 1 0.06
Ромени Оле 1 0.06
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Ламмерс Сэм 0 0
Азаркан Маруан 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 15 (4) 0.83
Тиль Гус 7 0.39
Тильман Малик 5 0.28
Лосано Ирвинг 5 0.28
Бакайоко Жоан 4 0.22
Сайбари Исмаэль 4 0.22
Ланг Ноа 4 0.22
Пепи Рикардо 4 (1) 0.22
Веерман Йоэй 3 0.17
Вертессен Йорбе 3 0.17
Рамальо Андре 2 0.11
Дест Серджиньо 1 0.06
Боскальи Оливье 1 0.06
Схаутен Йерди 1 0.06
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 4 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Тоорнстра Йенс 2 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Баркас Василис 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 2 0
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Схаутен Йерди 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Утрехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
ПСВ
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
11% (1)
89% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
1
Утрехт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
ПСВ
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
0% (0)
11% (1)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
29
Утрехт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
ПСВ
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
6% (1)
50% (9)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

13
30

Голы по времени матча

Забито

11
30
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
0
0%
3
10%
1-15
3
27%
3
10%
16-30
1
9%
4
13%
31-45
3
27%
5
17%
46-60
2
18%
8
27%
61-75
2
18%
7
23%
76-90

Пропущено

18
4
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
2
50%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
1
25%
76-90

Забито

6
29
5 В 1-м тайме 12
1 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 9
3
50%
3
10%
1-15
1
17%
5
17%
16-30
1
17%
4
14%
31-45
1
17%
9
31%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Забито

17
59
9 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 37
6 Забивали первыми 16
8 Не забивали 0
3
18%
6
10%
1-15
4
24%
8
14%
16-30
2
12%
8
14%
31-45
4
24%
14
24%
46-60
2
12%
10
17%
61-75
2
12%
13
22%
76-90

Пропущено

28
9
10 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
2
7%
1
11%
1-15
1
4%
1
11%
16-30
7
25%
1
11%
31-45
6
21%
2
22%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0
ПСВ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1
АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1

Результаты матчей

Утрехт
ПСВ

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:4
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
4 раза 44%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:4
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
4
6 раз 33%
2
3 раза 17%
1
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Утрехт
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
1
8
2.5
7
2
1
8
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
8
1
1
8
2.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
5
13
1.5
17
1
2
16
2.5
14
4
1
17
3.5
8
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 18 17 1 0 60 - 8 52
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 18 12 4 2 53 - 16 40
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 Заявка 17 8 4 5 41 - 37 28
6.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 18 7 5 6 24 - 22 26
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 18 6 6 6 28 - 26 24
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 18 5 5 8 27 - 32 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Хераклес
 Заявка 18 5 4 9 23 - 41 19
15.
Утрехт
 Заявка 18 4 7 7 18 - 27 19
16.
Валвейк
 Заявка 17 4 2 11 18 - 33 14
17.
Витесс
 0:0 Заявка 18 3 4 11 12 - 37 13
18.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
6.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 Заявка 9 3 2 4 11 - 20 11
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 0:0 Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 0:0 Заявка 9 6 2 1 27 - 8 20
3.
Спарта Роттердам
 0:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
7.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
12.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 0:0 Заявка 9 1 5 3 6 - 14 8
14.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 0:0 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Аякс Бробби Брайан 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 43%, ПСВ: 57%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 94'
    Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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