Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Вормердам Дьянго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Батен Тибо не смог попасть в створ ударом издали

83' Тактическая замена. Джевенсио ван дер Куст уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго

81' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

79' Charles-Andreas Brym навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Джевенсио ван дер Куст выиграл воздушное противоборство у Адеканье Бобби

76' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

72' Эдвардсен Оливер не смог попасть в створ ударом издали

71' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Charles-Andreas Brym выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Матч возобновлен

69' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

62' Бакари Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Матч возобновлен

60' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хорошую попытку сделал Версейрен Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Адеканье Бобби пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

59' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Амофа Джамал получил желтую карточку от судьи

54' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.

53' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Шанс! Charles-Andreas Brym из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо