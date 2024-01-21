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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 10078 Главный судья: Маккили Дэнни
Спарта Роттердам
0:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
7' Гол
Виллюмссон Виллюм
27' Желтая карточка
Кюйперс Бас
45' Желтая карточка
Адеканье Бобби
0:2
51' Пенальти
Эдвардсен Виктор
55' Желтая карточка
Амофа Джамал
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Виллюмссон Виллюм
(Адеканье Бобби)
27'
 
Кюйперс Бас
45'
 
Адеканье Бобби
51'
0:2
Эдвардсен Виктор
55'
 
Амофа Джамал
66'
 
Эдвардсен Оливер
Линторст Эверт
66'
 
Бломме Ксандер
Мартинсен Якоб
67'
Метиньо
Shunsuke Mito
 
67'
Клемент Пелле
Де Гузман Джонатан
 
70'
Rayvien Rosario
Леуритсен Тобиас
 
79'
 
Батен Тибо
Адеканье Бобби
80'
 
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
83'
Эрдхёйзен Майк
Мейссен Рик
 
83'
Вормердам Дьянго
Ван дер Кюст Джевенсио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 509 Количество передач 363
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Велтхёйс
Тейс
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Китолано
Джошуа
6
Де
Гузман
Джонатан
7
Shunsuke
Mito
10
Версейрен
Арно
11
Брим
Шарль-Андреас
9
Леуритсен
Тобиас
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
29
Мартинсен
Якоб
16
Эдвардсен
Виктор
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.57

Среднее время на гол

65
157

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

2.13
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
96

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 (3) 0.28
Китолано Джошуа 4 (1) 0.22
Версейрен Арно 3 0.17
Вриндс Барт 2 0.11
Саито Коки 2 0.11
Брим Шарль-Андреас 2 0.11
Негли Камиель 2 0.11
Де Гузман Джонатан 1 0.06
Shunsuke Mito 1 0.06
Метиньо 1 0.06
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.33
Со Силла 5 0.28
Эдвардсен Виктор 4 (1) 0.22
Эдвардсен Оливер 4 0.22
Ромменс Филипп 3 (1) 0.17
Кюйперс Бас 3 0.17
Крамер Йорис 2 0.11
Льянсана Энрик 2 0.11
Амофа Джамал 1 0.06
Адеканье Бобби 0 0
Дейл Матс 0 0
Наубер Геррит 0 0
Батен Тибо 0 0
Мартинсен Якоб 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакари Саид 3 1
Де Гузман Джонатан 4 0
Версейрен Арно 2 1
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 4 0
Адеканье Бобби 2 1
Наубер Геррит 3 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
5
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

11
19
Спарта Роттердам
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Гоу Эхед Иглс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

18
24

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

15
14
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
33%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
5
36%
76-90

Забито

13
22
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
6
27%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
2
17%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

23
30
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
22%
6
20%
31-45
8
35%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
8
27%
76-90

Пропущено

25
26
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
24%
4
15%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
32%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0
Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
7
11
2
16
2.5
5
13
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 18 17 1 0 60 - 8 52
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 1:1 Заявка 18 8 5 5 42 - 38 29
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 18 7 4 7 24 - 24 25
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 18 5 5 8 27 - 32 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Хераклес
 Заявка 18 5 4 9 23 - 41 19
15.
Утрехт
 Заявка 18 4 7 7 18 - 27 19
16.
Валвейк
 1:1 Заявка 18 4 3 11 19 - 34 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 18 3 3 12 13 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 1:1 Заявка 9 5 2 2 21 - 15 17
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 Заявка 9 3 2 4 11 - 20 11
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
7.
Аякс
 1:1 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Валвейк
 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
Аякс Бробби Брайан 11 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
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