Тур: 18. Стадион: Спарта. Зрители: 10078 Главный судья: Маккили Дэнни
0:2
Конец матча
0'
0:1
7' ГолВиллюмссон Виллюм
27' Желтая карточкаКюйперс Бас
45' Желтая карточкаАдеканье Бобби
0:2
51' ПенальтиЭдвардсен Виктор
55' Желтая карточкаАмофа Джамал
90'+4
Ход матча
7'
27'
45'
51'
0:2
55'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
509 Количество передач 363
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
- Защитник
-
9 Со СиллаЗащитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Батен ТибоНападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
История личных встреч
Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.57
Среднее время на гол
65
157
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
2.13
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
42
96
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|5 (3)
|0.28
|Китолано Джошуа
|4 (1)
|0.22
|Версейрен Арно
|3
|0.17
|Вриндс Барт
|2
|0.11
|Саито Коки
|2
|0.11
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.11
|Негли Камиель
|2
|0.11
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|Shunsuke Mito
|1
|0.06
|Метиньо
|1
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.33
|Со Силла
|5
|0.28
|Эдвардсен Виктор
|4 (1)
|0.22
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.22
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.17
|Кюйперс Бас
|3
|0.17
|Крамер Йорис
|2
|0.11
|Льянсана Энрик
|2
|0.11
|Амофа Джамал
|1
|0.06
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Дейл Матс
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Мартинсен Якоб
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакари Саид
|3
|1
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Версейрен Арно
|2
|1
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|4
|0
|Адеканье Бобби
|2
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Гоу Эхед Иглс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
5
Спарта Роттердам
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
11
19
Спарта Роттердам
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Гоу Эхед Иглс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
18
24
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
15
14
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
5
33%
5
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
40%
5
36%
76-90
Забито
13
22
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
8%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
23%
6
27%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
3
23%
4
18%
61-75
2
15%
6
27%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
2
17%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
23
30
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
2
9%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
5
22%
6
20%
31-45
8
35%
4
13%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
8
27%
76-90
Пропущено
25
26
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
6
24%
4
15%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
5
20%
5
19%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
8
32%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0
Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1
Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
711
711
216
513
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|60 - 8
|52
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|1:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 38
|29
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 27
|19
|16.
|1:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|19 - 34
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 15
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|17.
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|7.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4