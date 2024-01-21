Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

97' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

97' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

97' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

94' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

94' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

90' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Мёленстен Мелле из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Матч прерван

87' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Рефери не любит споров - именно за это Траунер Гернот сейчас получил желтую

85' Рефери не любит споров - именно за это Бейло Юстин сейчас получил желтую

85' Судья подбегает и показывает Мёленстен Мелле из команды Витесс отложенную желтую карточку за фол.

85' Лингр Ондржей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Стенгс Келвин из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

81' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Бутра Амин забивает с правой ноги!

75' Бёйтинк Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

74' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Фейеноорд

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Виффер Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Ох, нехорошо это выглядит. Хендрикс Рамон получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Виффер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Траунер Гернот и попал в каркас ворот!

71' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хименес Сантьяго Томас пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

70' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Лопес Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Фейеноорд

65' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Andy Visser получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

62' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

60' Исима-Мирен Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Andy Visser на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Удар от ворот произведет Фейеноорд

53' Корнелисс Энцо из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Ван Звам Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Стенгс Келвин из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Витесс

48' Оооо... вот это был удар! Дилросун Джавайро должен был забить с этой позиции.

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дилросун Джавайро и попал в перекладину!

48' Пайшао Игор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Пайшао Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Витесс

47' Хименес Сантьяго Томас не смог попасть в створ ударом издали

47' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Домджони Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.