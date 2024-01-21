Тур: 18. Стадион: Гелредом. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
0:1
22' ГолГертрейда Лютсхарел
24' Желтая карточкаОроз Алоис
1:1
76' ГолБутра Амин
1:2
83' ГолЛингр Ондржей
85' Желтая карточкаМёленстен Мелле
85' Желтая карточкаБейло Юстин
85' Желтая карточкаТраунер Гернот
90' Желтая карточкаДомджони Тони
90' Желтая карточкаВиффер Матс
90'+37
Ход матча
22'
24'
76'
1:1
83'
1:2
85'
85'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
316 Количество передач 516
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
58
Andy
Visser
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Andy VisserНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Витесс
Фейеноорд
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
33 матча
24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.94
0.82
Среднее время на гол
96
109
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
44
34
Голов в среднем за матч
1.33
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
67
87
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.22
|Манхуф Миллион
|4
|0.22
|Бутра Амин
|2
|0.11
|Ороз Алоис
|1
|0.06
|Тилеманс Матейс
|1
|0.06
|Де Регт Гиан
|1
|0.06
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|1.17
|Тимбер Квинтен
|6
|0.33
|Стенгс Келвин
|5
|0.28
|Гертрейда Лютсхарел
|5
|0.28
|Пайшао Игор
|5
|0.28
|Минте Янкуба
|3
|0.17
|Виффер Матс
|2
|0.11
|Лингр Ондржей
|2
|0.11
|Сейер Лео
|1
|0.06
|Дилросун Джавайро
|1
|0.06
|Иванушец Лука
|1
|0.06
|Миламбо Антони
|1
|0.06
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Уэда Аясэ
|1
|0.06
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|5
|0
|Мёленстен Мелле
|3
|1
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Хендрикс Рамон
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
3
Витесс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Фейеноорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
5
25
Витесс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Фейеноорд
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
9
28
Голы по времени матча
Забито
6
26
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
17%
4
15%
1-15
2
33%
5
19%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
17%
4
15%
61-75
2
33%
6
23%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90
Забито
8
26
1 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
13%
5
19%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
25%
4
15%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
4
50%
6
23%
76-90
Пропущено
25
8
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
2
8%
2
25%
61-75
6
24%
2
25%
76-90
Забито
14
52
4 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
2
14%
9
17%
1-15
2
14%
11
21%
16-30
0
0%
4
8%
31-45
2
14%
9
17%
46-60
2
14%
7
13%
61-75
6
43%
12
23%
76-90
Пропущено
38
17
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
6
16%
1
6%
1-15
6
16%
4
24%
16-30
5
13%
3
18%
31-45
6
16%
2
12%
46-60
5
13%
3
18%
61-75
10
26%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2
Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0
Результаты матчей
Витесс
Фейеноорд
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
6:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Витесс
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
81
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
171
315
144
117
99
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|60 - 8
|52
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|1:1 Заявка
|18
|8
|5
|5
|42 - 38
|29
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 27
|19
|16.
|1:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|19 - 34
|15
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|13 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 15
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|17.
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|7.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|1:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4