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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Витесс
1:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
22' Гол
Гертрейда Лютсхарел
24' Желтая карточка
Ороз Алоис
1:1
76' Гол
Бутра Амин
1:2
83' Гол
Лингр Ондржей
85' Желтая карточка
Мёленстен Мелле
85' Желтая карточка
Бейло Юстин
85' Желтая карточка
Траунер Гернот
90' Желтая карточка
Домджони Тони
90' Желтая карточка
Виффер Матс
90'+37

Ход матча

22'
0:1
Гертрейда Лютсхарел
(Траунер Гернот)
24'
Ороз Алоис
 
41'
 
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
46'
Ван Звам Джованни
Ороз Алоис
 
65'
Бёйтинк Томас
Andy Visser
 
76'
Бутра Амин
(Бёйтинк Томас)
1:1
77'
Де Регт Гиан
Манхуф Миллион
 
77'
Тилеманс Матейс
Ван Гинкел Марко
 
80'
 
Лингр Ондржей
Дилросун Джавайро
80'
 
Иванушец Лука
Пайшао Игор
83'
1:2
Лингр Ондржей
(Стенгс Келвин)
85'
Мёленстен Мелле
 
85'
 
Бейло Юстин
85'
 
Траунер Гернот
90'
Домджони Тони
 
90'
Перссон Йоэль
Домджони Тони
 
90'
 
Виффер Матс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 316 Количество передач 516
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
22
Домджони
Тони
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
58
Andy
Visser
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Стенгс
Келвин
8
Тимбер
Квинтен
11
Дилросун
Джавайро
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
Витесс
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Витесс
Фейеноорд

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

33 матча

24.2%
27.3%
48.5%
8 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.1%
42.4%
45.5%
4 победы 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
11 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
2:5
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
С
1:1
Э
0:2
К
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
0:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.94
0.82

Среднее время на гол

96
109

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

44
34

Голов в среднем за матч

1.33
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.22
Манхуф Миллион 4 0.22
Бутра Амин 2 0.11
Ороз Алоис 1 0.06
Тилеманс Матейс 1 0.06
Де Регт Гиан 1 0.06
Козловски Кацпер 0 0
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 1.17
Тимбер Квинтен 6 0.33
Стенгс Келвин 5 0.28
Гертрейда Лютсхарел 5 0.28
Пайшао Игор 5 0.28
Минте Янкуба 3 0.17
Виффер Матс 2 0.11
Лингр Ондржей 2 0.11
Сейер Лео 1 0.06
Дилросун Джавайро 1 0.06
Иванушец Лука 1 0.06
Миламбо Антони 1 0.06
Ниукоп Барт 1 0.06
Уэда Аясэ 1 0.06
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 5 0
Мёленстен Мелле 3 1
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Аркус Карлан 3 0
Хендрикс Рамон 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Зерруки Рамиз 1 0

Результаты матчей

Витесс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
3
Витесс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Фейеноорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

5
25
Витесс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Фейеноорд
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

9
28

Голы по времени матча

Забито

6
26
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
17%
4
15%
1-15
2
33%
5
19%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
17%
4
15%
61-75
2
33%
6
23%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
1
11%
61-75
4
31%
2
22%
76-90

Забито

8
26
1 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
1
13%
5
19%
1-15
0
0%
6
23%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
25%
4
15%
46-60
1
13%
3
12%
61-75
4
50%
6
23%
76-90

Пропущено

25
8
13 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
1
13%
16-30
4
16%
2
25%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
2
8%
2
25%
61-75
6
24%
2
25%
76-90

Забито

14
52
4 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 28
4 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
2
14%
9
17%
1-15
2
14%
11
21%
16-30
0
0%
4
8%
31-45
2
14%
9
17%
46-60
2
14%
7
13%
61-75
6
43%
12
23%
76-90

Пропущено

38
17
17 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
6
16%
1
6%
1-15
6
16%
4
24%
16-30
5
13%
3
18%
31-45
6
16%
2
12%
46-60
5
13%
3
18%
61-75
10
26%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2
Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0 Витесс - Эксельсиор 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4
Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0

Результаты матчей

Витесс
Фейеноорд

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
6:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
4
3 раза 33%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
6:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
5 раз 28%
4
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Витесс
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
8
1
1
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
17
1
3
15
1.5
14
4
1
17
2.5
9
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 18 17 1 0 60 - 8 52
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 1:1 Заявка 18 8 5 5 42 - 38 29
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 18 7 4 7 24 - 24 25
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 18 5 5 8 27 - 32 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Хераклес
 Заявка 18 5 4 9 23 - 41 19
15.
Утрехт
 Заявка 18 4 7 7 18 - 27 19
16.
Валвейк
 1:1 Заявка 18 4 3 11 19 - 34 15
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 18 3 3 12 13 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 1:1 Заявка 9 5 2 2 21 - 15 17
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 Заявка 9 3 2 4 11 - 20 11
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
17.
Валвейк
 1:1 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
7.
Аякс
 1:1 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Валвейк
 1:1 Заявка 9 2 2 5 7 - 13 8
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
Аякс Бробби Брайан 11 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Контроль мяча: Витесс: 38%, Фейеноорд: 62%.
  • 103'
    Фейеноорд пытается что-то создать.
  • 103'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 102'
    Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    Витесс контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 100'
      Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 100'
      Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 100'
      Траунер Гернот возвращается на поле.
    • 99'
      Матч возобновлен
    • 99'
      Ох, нехорошо это выглядит. Траунер Гернот получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 98'
      Траунер Гернот на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 98'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 98'
      Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
    • 98'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 98'
      Бейло Юстин из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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