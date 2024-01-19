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Тур: 2. Стадион: .
Оман
FIFA #74
 
Позже
Таиланд
FIFA #113
Прогнозы 40
Оман 60% (24)
X 22.5% (9)
Таиланд 17.5% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оман
Ничья
Таиланд
1.98
4.60
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4.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Оман
Таиланд

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
0:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 1
Таиланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джайдед Супачай 2 2

Карточки

Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таиланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бунматхан Тхиратхон 1 0
Микельсон Николас 1 0
Вонгкорн Джароенсак 1 0

Результаты матчей

Оман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Оман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оман
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0
Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0 Оман - Германия 0:1
Таиланд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Таиланд - Кыргызстан 2:0 Япония - Таиланд 5:0 Сингапур - Таиланд 1:3 Таиланд - Китай 1:2
Эстония - Таиланд 1:1 Грузия - Таиланд 8:0 Таиланд - Ирак 2:2 Таиланд - Ливан 2:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - ОАЭ 0:2 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Таиланд - Камбоджа 3:1 Индонезия - Таиланд 1:1 Таиланд - Филиппины 4:0 Бруней - Таиланд 0:5 Таиланд - Тайвань 0:1

Результаты матчей

Оман
Таиланд

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оман
Таиланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таиланд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Саудовская Аравия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оман
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кыргызстан
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таиланд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Саудовская Аравия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кыргызстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таиланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оман
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кыргызстан
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Таиланд Джайдед Супачай 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оман - Таиланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 40
    Оман 60% (24)
    X 22.5% (9)
    Таиланд 17.5% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оман
    Ничья
    Таиланд
    1.98
    4.60
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    4.50
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    Прогнозы на матч Оман - Таиланд

    Исход игры
    Оман
    59.5% (25)
    Ничья
    21.4% (9)
    Таиланд
    19% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.71% (13)
    Меньше
    68.29% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (22)
    Нет
    46.34% (19)
    Популярный счёт
    1:0 Оман
    23.8% (10)
    2:1 Оман
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    2:0 Оман
    9.5% (4)
    0:1 Таиланд
    7.1% (3)
    1:2 Таиланд
    7.1% (3)
    0:2 Таиланд
    4.8% (2)
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