Тур: 18. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Нихуйс Бас
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
42
Марта
Арьяни
23
Гаари
Жюрьен
28
Мейерс
Арон
29
Крамер
Михил
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Аякс
Валвейк
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
5.3%
31.5%
12 побед 1 ничья 0 побед
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
3.2
2.78
Среднее время на гол
28
32
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.95
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
55
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|10
|0.59
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.47
|Акпом Чуба
|5
|0.29
|Хлинссон Кристиан
|4
|0.24
|Бергёйс Стивен
|2
|0.12
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.12
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.12
|Ренсх Девайн
|1
|0.06
|Боргес Карлос
|1
|0.06
|Тейлор Кеннет
|1
|0.06
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|Хато Йоррель
|1
|0.06
|Классен Дэви
|1
|0.06
|Медич Яков
|1
|0.06
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|6
|0.35
|Крамер Михил
|6 (4)
|0.35
|Стеванович Филип
|2
|0.12
|Клеонизе Денильо
|1
|0.06
|Локеза Крис
|1
|0.06
|Мин Давид
|1
|0.06
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.06
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Гаари Жюрьен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
2
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Валвейк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
12
6
Аякс
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Валвейк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
19
6
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
3
16%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
2
33%
31-45
3
16%
2
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
5
42%
16-30
4
33%
2
17%
31-45
5
42%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
4
22%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Пропущено
21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
7
33%
5
29%
29%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
4
24%
76-90
Забито
37
17
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
4
11%
1
6%
1-15
4
11%
2
12%
16-30
8
22%
5
29%
29%
31-45
7
19%
5
29%
29%
46-60
7
19%
1
6%
61-75
7
19%
3
18%
76-90
Пропущено
33
29
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
3
9%
0
0%
1-15
2
6%
7
24%
16-30
8
24%
6
21%
31-45
12
36%
6
21%
46-60
3
9%
3
10%
61-75
5
15%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2
Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0
Результаты матчей
Аякс
Валвейк
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Аякс
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
62
36
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
72
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
134
512
611
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|60 - 8
|52
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|55 - 17
|39
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|41 - 37
|28
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|27 - 32
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 30
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 34
|19
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 27
|19
|16.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|18 - 33
|14
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 39
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|29 - 9
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Аякс
|Бробби Брайан
|10 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс - Валвейк
Исход игры
Аякс
100% (1)
Ничья
0% (0)
Валвейк
0% (0)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!