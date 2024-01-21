Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Марта Арьяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Аякс

40' Хорошую попытку сделал Клеонизе Денильо . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Тахирович Бенджамин получил желтую карточку от судьи

38' О, нет. Из многообещающей позиции Тейлор Кеннет из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

37' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с левой ноги!

34' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

32' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Валвейк

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Бергёйс Стивен и попал в перекладину!

30' Бергвейн Стевен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бергёйс Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Валвейк будет все-таки засчитан.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

15' Команда Валвейк сравняла счет! Игра продолжается!

15' Г О О О О Л - Крамер Михил первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

13' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

13' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

10' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Валвейк

6' Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали

6' Гуйер Тристан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Крамер Михил нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

1' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Валвейк начинает с центра поля

1' Судья начинает матч