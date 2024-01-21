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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 54514 Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
4:1
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
9' Гол
Бробби Брайан
1:1
15' Гол
Крамер Михил
2:1
35' Гол
Бробби Брайан
38' Желтая карточка
Тахирович Бенджамин
3:1
64' Гол
Хлинссон Кристиан
3:1
70' Не забитый пенальти
Бробби Брайан
4:1
87' Гол
Бергёйс Стивен
90'+6

Ход матча

9'
Бробби Брайан
(Бергвейн Стевен)
1:0
15'
1:1
Крамер Михил
35'
Бробби Брайан
(Тейлор Кеннет)
2:1
38'
Тахирович Бенджамин
 
52'
Гааей Антон
Гуйер Тристан
 
62'
 
Локеза Крис
Леливелд Юлиан
64'
Хлинссон Кристиан
(Марта Арьяни)
3:1
70'
Бробби Брайан
3:1
76'
 
Лутонда Тьерри
Мейерс Арон
76'
 
Нимейер Рёвен
Крамер Михил
79'
Боргес Карлос
Хлинссон Кристиан
 
82'
 
Такидин Ильяс
Сёнтьенс Матс
82'
 
Бробби Брайан
Клеонизе Денильо
82'
 
Мин Давид
Банель Джейдон
87'
Бергёйс Стивен
(Боргес Карлос)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 733 Количество передач 340
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
47
Гуйер
Тристан
2
Ренсх
Девайн
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
38
Хлинссон
Кристиан
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
28
Мейерс
Арон
7
Клеонизе
Денильо
6
Укили
Яссин
24
Румерату
Годфрид
20
Сёнтьенс
Матс
29
Крамер
Михил
Аякс
4-3-3
Валвейк
5-4-1

История личных встреч

Аякс
Валвейк

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
15.8%
21%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
5.3%
31.5%
12 побед 1 ничья 0 побед

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
3:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

3.2
2.78

Среднее время на гол

28
32

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.95
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
55

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 12 0.67
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.44
Акпом Чуба 5 0.28
Хлинссон Кристиан 5 0.28
Бергёйс Стивен 3 0.17
Тахирович Бенджамин 2 0.11
Ван ден Бомен Бранко 2 0.11
Боргес Карлос 1 0.06
Тейлор Кеннет 1 0.06
Ренсх Девайн 1 0.06
Кудус Мохаммед 1 0.06
Хато Йоррель 1 0.06
Классен Дэви 1 0.06
Медич Яков 1 0.06
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.39
Укили Яссин 6 0.33
Стеванович Филип 2 0.11
Клеонизе Денильо 1 0.06
Локеза Крис 1 0.06
Мин Давид 1 0.06
Маргарет Рихонелл 1 0.06
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Хато Йоррель 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
Стейн Морис 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Укили Яссин 5 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Леливелд Юлиан 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Гаари Жюрьен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Валвейк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
3
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Валвейк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

12
6
Аякс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Валвейк
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

15
9

Голы по времени матча

Забито

23
7
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
4
17%
2
29%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
22%
2
29%
31-45
3
13%
2
29%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
26%
1
14%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
5
31%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
4
22%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
2
11%
2
18%
76-90

Пропущено

21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
7
33%
5
29%
29%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
4
19%
4
24%
76-90

Забито

41
18
18 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
5
12%
2
11%
1-15
4
10%
2
11%
16-30
9
22%
5
28%
31-45
7
17%
5
28%
46-60
8
20%
1
6%
61-75
8
20%
3
17%
76-90

Пропущено

34
33
14 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
4
12%
1
3%
1-15
2
6%
7
21%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
12
35%
6
18%
46-60
3
9%
4
12%
61-75
5
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2
Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1
Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0
Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0

Результаты матчей

Аякс
Валвейк

Точный счет

4:1
3 раза 33%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

4:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Аякс
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
3
6
4
5
2.5
4
5
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
7
2
1.5
2
7
3
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
6
14
4
1.5
5
13
7
11
2.5
4
14
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 18 17 1 0 60 - 8 52
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 Заявка 18 9 4 5 45 - 38 31
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 18 7 4 7 24 - 24 25
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 18 5 5 8 27 - 32 20
11.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 17 5 4 8 17 - 30 19
13.
Алмере Сити
 Заявка 17 5 4 8 19 - 34 19
14.
Хераклес
 Заявка 18 5 4 9 23 - 41 19
15.
Утрехт
 Заявка 18 4 7 7 18 - 27 19
16.
Валвейк
 Заявка 18 4 2 12 19 - 37 14
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 18 3 3 12 13 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 Заявка 9 3 2 4 11 - 20 11
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
13.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
7.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
Аякс Бробби Брайан 12 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Аякс: 68%, Валвейк: 32%.
  • 95'
    Аякс контролирует мяч.
  • 95'
    Рамай Диант делает важнейший сейв!
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Такидин Ильяс должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Такидин Ильяс. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 94'
      Адевойе Шоун успешно блокирует удар.
    • 93'
      Оооо... вот это был удар! Такидин Ильяс должен был забить с этой позиции.
    • 93'
      Такидин Ильяс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 92'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 92'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Рамай Диант из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Валвейк: 32%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 4:1 Валвейк онлайн

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