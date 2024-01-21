Мне кажется, что замены будут в нашем матче уже после перерыва. По крайней мере, пока именно к этому все и идет. "Реал" играет слишком предсказуемо.

Беллингем с левого края в центр штрафной соперника, на дальний угол вратарской, и до снаряда первым добрался голкипер противника.

"Реал" обступил штрафную оппонента. Одна подача следует за другой. На сей раз навес с левого края прямо в руки вратарю прилетел. Ничего нового.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНСАЛЕС! 0:2! И снова Начо, все по одной схеме. Неудачно от игрока "Реала" отскочил сейчас мяч. Прямо на ногу Гонсалесу, который из-за пределов штрафной нанес выстрел прямо в правую "девятку"!

Что сегодня с "Реалом" вообще творится? Доиграется мадридский коллектив и потеряет очки в той ситуации, когда никто этого даже близко не ждал.

Еще и еще нам показывают удар Гонсалеса. Очень фартовый мяч. Удар, конечно же, был крутым, но какое же везение должно быть у команды, чтобы такой мяч залетел.

Отбивается сейчас "Альмерия" после подачи стандарта, но Робертоне получает еще и удар по уху. Вынужден пятый номер гостей снова пределы поля покинуть.

Беллингем против Робертоне играл. С правого края он пытался мяч прострелить в центр штрафной, но попал в защитника, после чего мяч прилетел в руки вратарю.

Винисиус по центру снова разбегался с мячом, но сразу трое защитников его встретили. В итоге мяча лидер мадридской команды лишился под прессингом.

Лопи зачем-то начал толкать от себя Беллингема. Рефери в этой ситуации мог игроку "Альмерии" и карточку показать. Но делать этого пока не стал.

Фанаты гонят "Реал" вперед. В дебюте встречи "сливочные" пропустили в свои ворота, и с тех пор, действуя безынициативно вперед, пока не могут отличиться в ответ.

10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кстати говоря, нам дают графику, из которой становится понятно, что "Реал" пока ни одного удара в створ не нанес. А как же дальний удар Винисиуса?

Карвахаль с правого края простреливал мяч в центр штрафной. Кто-то из защитников подставил ногу под мяч и едва не срезал снаряд в ворота.

Снова угловой разыгран был "Реалом". Подача с левого края от Крооса слишком простой получается. Снова следует вынос за пределы футбольного газона.

Рамазани, кстати говоря, является воспитанником "МЮ". После того, как он забил свой сегодняшний гол, то решил для празднования выбрать сальто. Получилось красиво и эффективно.

Робертоне сейчас на ровном месте уткнулся в газон. Судя по всему, травмировал ногу футболист. Будет замен, видимо, ведь игрок корчится от боли.

Кроос выполнил подачу от углового флага на голову Тчуамени. Тот нанес выстрел по рамке соперника, но попал в голову защитнику, после чего мяч за пределы поля улетел. На угловой.

В итоге два угловых кряду подали футболисты "Реала" у ворот соперника, но обе подачи были "Альмерией" нейтрализованы в этой ситуации.

В динамике показалось сейчас, что соперники заблокировали проход Винисиуса. Судья тут же дал свисток, но в обратную сторону. Странное решение рефери.

Слева Винисиус снова с мячом оказался. Дважды он пытался раскачать одного из своих соперников, но тот бросился в подкат и проход оппонента заблокировал.

Есть ощущение, что забитый на старте встречи гол "Альмерией" сильно выбил из ритма "Реал". По крайней мере, никак не может придти в чувства коллектив "сливочных".

Лопи нанес дальний удар по воротам, но мяч попал в ближнего защитника. Начо в данный момент сумел заблокировать угрозу и сыграл далеко на вынос.

Аррибас после прострел с левого края завершал атаку своей команды. В касание в правый угол он пробивал, но отличиться не сумел. "Альмерия" и не думает в обороне отсиживаться.

Беллингем на "оле" прошел двух защитников, прострелил на ближнюю штангу, но попал в третьего оборонца, который уверенно вынес снаряд на угловой.

15' Родриго с левой бровки выполнял подачу на дальнюю штангу ворот соперника, но Винисиус до мяча там добраться не сумел. Подача получилась слишком сильная.

14' Рамазани получил мяч слева, после чего загружал его в центр штрафной, но Кепа вышел из рамки и спокойно со сферой в намеченной точке смог встретиться.

12' Дальний удар Винисиуса последовал с левого края. Мяч полетел под перекладину, но голкипер "Альмерии" забрал сферу в свой перчатки. Очень спокойно.

11' Карло Анчелоттти похаживает по кромке поля. Его команда владеет мячом, но счет на табло горит в пользу соперника. И нужно как-то это исправлять.

10' Винисиус получил мяч на левом краю штрафной, после чего попытался уйти от оппонентов, но столкнулся с соперником, который сыграл в подкате чисто.

9' Родриго запускал мяч на Винисиуса, который за счет скорости пытался до снаряда добежать, но его опередил соперник, который сыграл в аут на вынос.

7' Робертоне, кстати говоря, на свой счет голевой пас записал. Именно этот футболист с правого края снова мяч в штрафную простреливал, но никого из партнеров там не оказалось.

6' Поддерживает публика активно мадридскую команду. Кстати говоря, "Альмерия" в этом сезоне еще не побеждала. Кто знает, быть может, сегодня все изменится.

5' Пытается "Реал" наладить контроль над мячом, но в прессинге пытаются у оппонента снаряд отобрать гости, которые нацелены на еще один мяч в ворота соперника.

4' Начо тут неточный пас на Карвахаля отдал, и это привело к потере, после чего и опасной атаке, которая привела к забитому голу в исполнении гостей!

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАМАЗАНИ! 0:1!

Ничего себе старт! Потеряли мяч игроки "Реала", передача на футболиста "Альмерии" с правого края и седьмой номер гостей спокойно переправляет снаряд в сетку!