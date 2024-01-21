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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Реал Мадрид
0:2
Первый тайм: 45+'
Альмерия

Ход матча

1'
0:1
Рамазани Ларжи
(Робертоне Лукас)
43'
0:2
Гонсалес Эдгар

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 156
Реал Мадрид 96.8% (151)
X 3.2% (5)
Альмерия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Альмерия
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9.50
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25
Аррисабалага
Кепа
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
5
Беллингем
Джуд
11
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
25
Максимиану
Луиш
2
Каики
Да
Силва
3
Гонсалес
Эдгар
21
Брандарис
Хуан
18
Пубиль
Марк
15
Акиеме
Серхио
19
Аррибас
Серхио
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
7
Рамазани
Ларжи
29
Марко
Милованович
I
Реал Мадрид
4-1-2-1-2
Альмерия
5-4-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Альмерия

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:4
П
4:0
П
0:5
П
8:1
П
1:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

4.33
2.25

Среднее время на гол

20
40

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2.43
1.64

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

37
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 13 0.65
Родриго 7 0.35
Хоселу Санмартин 5 0.25
Винисиус Жуниор 4 0.2
Диас Браим 3 0.15
Карвахаль Даниэль 2 0.1
Кроос Тони 1 0.05
Модрич Лука 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Вальверде Федерико 1 0.05
Рюдигер Антонио 1 0.05
Тчуамени Орельен 1 0.05
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.24
Баптистао Лео 4 0.19
Суарес Луис III 4 (1) 0.19
Рамазани Ларжи 3 0.14
Акиеме Серхио 2 0.1
Гонсалес Эдгар 1 0.05
Каики Да Силва 1 0.05
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Начо Фернандес 1 2
Беллингем Джуд 4 0
Тчуамени Орельен 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Родриго 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 6 0
Баптистао Лео 5 0
Баба Иддрису 5 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Каики Да Силва 2 0
Морено Висенте 1 0
Посо Алехандро 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Лопи Дион 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

18
5
Реал Мадрид
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Альмерия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
8
36%
0
0%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
3
14%
1
11%
76-90

Пропущено

4
25
2 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
2
50%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
8
32%
31-45
1
25%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
25%
6
24%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
5%
1
10%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
6
32%
3
30%
61-75
4
21%
1
10%
76-90

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
50%
1
6%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

41
19
14 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
3
7%
3
16%
1-15
6
15%
1
5%
16-30
5
12%
5
26%
31-45
10
24%
2
11%
46-60
10
24%
6
32%
61-75
7
17%
2
11%
76-90

Пропущено

10
43
6 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 17
5
50%
4
9%
1-15
1
10%
8
19%
16-30
0
0%
9
21%
31-45
2
20%
4
9%
46-60
1
10%
7
16%
61-75
1
10%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Альмерия

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
2
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
2
8
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
7
12
7
1.5
5
15
6
13
2.5
1
19
3
16
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 0:2 Заявка 20 15 3 2 40 - 13 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 2:0 Заявка 21 1 6 14 21 - 43 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 0:2 Заявка 10 8 1 1 22 - 6 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 2:0 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 0:2 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Альмерия
 2:0 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
19.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
20.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Еще и еще нам показывают удар Гонсалеса. Очень фартовый мяч. Удар, конечно же, был крутым, но какое же везение должно быть у команды, чтобы такой мяч залетел. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты рефери добавил.
  • 44'
    Что сегодня с "Реалом" вообще творится? Доиграется мадридский коллектив и потеряет очки в той ситуации, когда никто этого даже близко не ждал.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОНСАЛЕС! 0:2!
    И снова Начо, все по одной схеме. Неудачно от игрока "Реала" отскочил сейчас мяч. Прямо на ногу Гонсалесу, который из-за пределов штрафной нанес выстрел прямо в правую "девятку"!
  • 41'
    "Реал" обступил штрафную оппонента. Одна подача следует за другой. На сей раз навес с левого края прямо в руки вратарю прилетел. Ничего нового. 
  • 40'
    Беллингем с левого края в центр штрафной соперника, на дальний угол вратарской, и до снаряда первым добрался голкипер противника. 
  • 39'
    Мне кажется, что замены будут в нашем матче уже после перерыва. По крайней мере, пока именно к этому все и идет. "Реал" играет слишком предсказуемо. 
  • Угловой
    37'
    Снова угловой разыгран был "Реалом". Подача с левого края от Крооса слишком простой получается. Снова следует вынос за пределы футбольного газона.
  • Опасный момент
    36'
    Карвахаль с правого края простреливал мяч в центр штрафной. Кто-то из защитников подставил ногу под мяч и едва не срезал снаряд в ворота. 
  • 35'
    10 минут остается играть соперникам в первом тайме. Кстати говоря, нам дают графику, из которой становится понятно, что "Реал" пока ни одного удара в створ не нанес. А как же дальний удар Винисиуса?
  • 33'
    Фанаты гонят "Реал" вперед. В дебюте встречи "сливочные" пропустили в свои ворота, и с тех пор, действуя безынициативно вперед, пока не могут отличиться в ответ. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Лопи зачем-то начал толкать от себя Беллингема. Рефери в этой ситуации мог игроку "Альмерии" и карточку показать. Но делать этого пока не стал. 
  • 31'
    Винисиус по центру снова разбегался с мячом, но сразу трое защитников его встретили. В итоге мяча лидер мадридской команды лишился под прессингом.
  • 30'
    Беллингем против Робертоне играл. С правого края он пытался мяч прострелить в центр штрафной, но попал в защитника, после чего мяч прилетел в руки вратарю. 
  • Травма, повреждение
    28'
    Отбивается сейчас "Альмерия" после подачи стандарта, но Робертоне получает еще и удар по уху. Вынужден пятый номер гостей снова пределы поля покинуть. 
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    • Угловой
      27'
      Беллингем на "оле" прошел двух защитников, прострелил на ближнюю штангу, но попал в третьего оборонца, который уверенно вынес снаряд на угловой. 
    • 26'
      Аррибас после прострел с левого края завершал атаку своей команды. В касание в правый угол он пробивал, но отличиться не сумел. "Альмерия" и не думает в обороне отсиживаться. 
    • 25'
      Лопи нанес дальний удар по воротам, но мяч попал в ближнего защитника. Начо в данный момент сумел заблокировать угрозу и сыграл далеко на вынос. 
    • 23'
      Есть ощущение, что забитый на старте встречи гол "Альмерией" сильно выбил из ритма "Реал". По крайней мере, никак не может придти в чувства коллектив "сливочных". 
    • 22'
      Слева Винисиус снова с мячом оказался. Дважды он пытался раскачать одного из своих соперников, но тот бросился в подкат и проход оппонента заблокировал. 
    • Фол, нарушение
      21'
      В динамике показалось сейчас, что соперники заблокировали проход Винисиуса. Судья тут же дал свисток, но в обратную сторону. Странное решение рефери. 
    • Угловой
      19'
      В итоге два угловых кряду подали футболисты "Реала" у ворот соперника, но обе подачи были "Альмерией" нейтрализованы в этой ситуации. 
    • Угловой
      18'
      Кроос выполнил подачу от углового флага на голову Тчуамени. Тот нанес выстрел по рамке соперника, но попал в голову защитнику, после чего мяч за пределы поля улетел. На угловой.
    • Травма, повреждение
      17'
      Робертоне сейчас на ровном месте уткнулся в газон. Судя по всему, травмировал ногу футболист. Будет замен, видимо, ведь игрок корчится от боли. 
    • 16'
      Рамазани, кстати говоря, является воспитанником "МЮ". После того, как он забил свой сегодняшний гол, то решил для празднования выбрать сальто. Получилось красиво и эффективно.
    • 15'
      Родриго с левой бровки выполнял подачу на дальнюю штангу ворот соперника, но Винисиус до мяча там добраться не сумел. Подача получилась слишком сильная.
    • 14'
      Рамазани получил мяч слева, после чего загружал его в центр штрафной, но Кепа вышел из рамки и спокойно со сферой в намеченной точке смог встретиться. 
    • 12'
      Дальний удар Винисиуса последовал с левого края. Мяч полетел под перекладину, но голкипер "Альмерии" забрал сферу в свой перчатки. Очень спокойно. 
    • 11'
      Карло Анчелоттти похаживает по кромке поля. Его команда владеет мячом, но счет на табло горит в пользу соперника. И нужно как-то это исправлять. 
    • 10'
      Винисиус получил мяч на левом краю штрафной, после чего попытался уйти от оппонентов, но столкнулся с соперником, который сыграл в подкате чисто. 
    • 9'
      Родриго запускал мяч на Винисиуса, который за счет скорости пытался до снаряда добежать, но его опередил соперник, который сыграл в аут на вынос. 
    • 7'
      Робертоне, кстати говоря, на свой счет голевой пас записал. Именно этот футболист с правого края снова мяч в штрафную простреливал, но никого из партнеров там не оказалось. 
    • 6'
      Поддерживает публика активно мадридскую команду. Кстати говоря, "Альмерия" в этом сезоне еще не побеждала. Кто знает, быть может, сегодня все изменится. 
    • 5'
      Пытается "Реал" наладить контроль над мячом, но в прессинге пытаются у оппонента снаряд отобрать гости, которые нацелены на еще один мяч в ворота соперника. 
    • 4'
      Начо тут неточный пас на Карвахаля отдал, и это привело к потере, после чего и опасной атаке, которая привела к забитому голу в исполнении гостей!
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАМАЗАНИ! 0:1!
      Ничего себе старт! Потеряли мяч игроки "Реала", передача на футболиста "Альмерии" с правого края и седьмой номер гостей спокойно переправляет снаряд в сетку!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Мадриде! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:2 Альмерия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    96.8% (153)
    Ничья
    3.2% (5)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (70)
    Меньше
    40.68% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    25.42% (30)
    Нет
    74.58% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    29.1% (46)
    3:0 Реал Мадрид
    23.4% (37)
    3:1 Реал Мадрид
    10.1% (16)
    2:1 Реал Мадрид
    3.8% (6)
    4:1 Реал Мадрид
    3.2% (5)
    4:0 Реал Мадрид
    1.9% (3)
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