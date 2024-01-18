Тур: 21. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Реал Мадрид
Альмерия
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
4.33
2.25
Среднее время на гол
20
40
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
2.43
1.64
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
37
54
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|13
|0.68
|Родриго
|7
|0.37
|Хоселу Санмартин
|5
|0.26
|Винисиус Жуниор
|4
|0.21
|Диас Браим
|3
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.11
|Кроос Тони
|1
|0.05
|Модрич Лука
|1
|0.05
|Васкес Лукас
|1
|0.05
|Вальверде Федерико
|1
|0.05
|Рюдигер Антонио
|1
|0.05
|Тчуамени Орельен
|1
|0.05
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.25
|Баптистао Лео
|4
|0.2
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.2
|Рамазани Ларжи
|2
|0.1
|Акиеме Серхио
|2
|0.1
|Гонсалес Эдгар
|1
|0.05
|Каики Да Силва
|1
|0.05
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Беллингем Джуд
|4
|0
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Карло Анчелотти
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|6
|0
|Баптистао Лео
|5
|0
|Баба Иддрису
|5
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Посо Алехандро
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Лопи Дион
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
9
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
18
5
Реал Мадрид
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Альмерия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
8
36%
0
0%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
3
14%
1
11%
76-90
Пропущено
4
25
2 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
2
50%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
8
32%
31-45
1
25%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
25%
6
24%
76-90
Забито
19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
5%
1
10%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
6
32%
3
30%
61-75
4
21%
1
10%
76-90
Пропущено
6
18
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
50%
1
6%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
41
19
14 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
3
7%
3
16%
1-15
6
15%
1
5%
16-30
5
12%
5
26%
31-45
10
24%
2
11%
46-60
10
24%
6
32%
61-75
7
17%
2
11%
76-90
Пропущено
10
43
6 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 17
5
50%
4
9%
1-15
1
10%
8
19%
16-30
0
0%
9
21%
31-45
2
20%
4
9%
46-60
1
10%
7
16%
61-75
1
10%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Альмерия
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
72
37
36
19
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
181
Больше Меньше
137
127
515
613
119
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|15 - 30
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Альмерия
Исход игры
Реал Мадрид
97.6% (40)
Ничья
2.4% (1)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (20)
Меньше
48.72% (19)
Обе команды забьют
Да
20.51% (8)
Нет
79.49% (31)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
46.3% (19)
3:0 Реал Мадрид
24.4% (10)
3:1 Реал Мадрид
9.8% (4)
2:1 Реал Мадрид
4.9% (2)
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