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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Реал Мадрид
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 38
Реал Мадрид 97.4% (37)
X 2.6% (1)
Альмерия 0% (0)
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Реал Мадрид
Ничья
Альмерия
9.70
9.58
17.00
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Реал Мадрид
Альмерия

История личных встреч

Реал Мадрид
Альмерия

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
1:4
П
4:0
П
0:5
П
8:1
П
1:1
П
1:2
П
4:2
П
3:0
П
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

4.33
2.25

Среднее время на гол

20
40

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

2.43
1.64

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

37
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 13 0.68
Родриго 7 0.37
Хоселу Санмартин 5 0.26
Винисиус Жуниор 4 0.21
Диас Браим 3 0.16
Карвахаль Даниэль 2 0.11
Кроос Тони 1 0.05
Модрич Лука 1 0.05
Васкес Лукас 1 0.05
Вальверде Федерико 1 0.05
Рюдигер Антонио 1 0.05
Тчуамени Орельен 1 0.05
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.25
Баптистао Лео 4 0.2
Суарес Луис III 4 (1) 0.2
Рамазани Ларжи 2 0.1
Акиеме Серхио 2 0.1
Гонсалес Эдгар 1 0.05
Каики Да Силва 1 0.05
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Начо Фернандес 1 2
Беллингем Джуд 4 0
Тчуамени Орельен 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Карло Анчелотти 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Родриго 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 6 0
Баптистао Лео 5 0
Баба Иддрису 5 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Каики Да Силва 2 0
Морено Висенте 1 0
Посо Алехандро 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Лопи Дион 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
9
Реал Мадрид
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Альмерия
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

18
5
Реал Мадрид
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
Альмерия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
9%
2
22%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
8
36%
0
0%
46-60
4
18%
3
33%
61-75
3
14%
1
11%
76-90

Пропущено

4
25
2 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
2
50%
3
12%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
0
0%
8
32%
31-45
1
25%
3
12%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
25%
6
24%
76-90

Забито

19
10
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 14
1
5%
1
10%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
6
32%
3
30%
61-75
4
21%
1
10%
76-90

Пропущено

6
18
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
3
50%
1
6%
1-15
1
17%
5
28%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
1
17%
5
28%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

41
19
14 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
3
7%
3
16%
1-15
6
15%
1
5%
16-30
5
12%
5
26%
31-45
10
24%
2
11%
46-60
10
24%
6
32%
61-75
7
17%
2
11%
76-90

Пропущено

10
43
6 В 1-м тайме 21
4 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 17
5
50%
4
9%
1-15
1
10%
8
19%
16-30
0
0%
9
21%
31-45
2
20%
4
9%
46-60
1
10%
7
16%
61-75
1
10%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3
Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3
Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Альмерия

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
2
6 раз 32%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
7
2
1.5
3
7
3
6
2.5
1
9
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
2
8
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
13
7
12
7
1.5
5
15
6
13
2.5
1
19
3
16
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 20 2 9 9 15 - 30 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
9.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 11
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.

    Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 88% завершится победой Альмерия.
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    • Прогнозы 38
    Реал Мадрид 97.4% (37)
    X 2.6% (1)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Альмерия
    9.70
    9.58
    17.00
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Альмерия

    Исход игры
    Реал Мадрид
    97.6% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.28% (20)
    Меньше
    48.72% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    20.51% (8)
    Нет
    79.49% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    46.3% (19)
    3:0 Реал Мадрид
    24.4% (10)
    3:1 Реал Мадрид
    9.8% (4)
    2:1 Реал Мадрид
    4.9% (2)
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