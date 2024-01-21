Тонко отдавал в штрафную соперника Торрес на ход Ямалю, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

Диагональ исполнял Бельерин в штрафную на ход Виллиану, но тот не смог дотянуться головой до мяча.

С дальней дистанции пробил по воротам Гюндоган. Рикошетом от ноги защитника мяч прилетел к Педри, но тот пробил крайне неточно.

С левого фланга Бальде низом прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.

На чужой половине поля грамотно подставился Де Йонг и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Отличным финтом убрал защитника Ямаль и забросил в штрафную на Торреса, который выдал пас на дальнюю штангу, где Левандовски занес сферу в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

Сместился с левого фланга Иско в штрафную и отдал под удар Роке, но тот с ходу зарядил точно в корпус вратарю.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сократис. Потребуется ему помощь медиков.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Диао на ход Виллиану, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Левандовски и покатил поперек, но здесь пробить Торресу не позволил Сократис.

Дальний заброс исполнял Рока в штрафную на ход Иско, но того опередил Араухо и вынес сферу головой в аут.

Тонким пасом Абнер искал в штрафной соперника Виллиана, но того оттеснил от мяча корпусом защитник.

Выиграл подбор у штрафной соперника Иско и пробил с дальней дистанции, но точно в руках Пеньи оказался снаряд.

Сместился с фланга в штрафную соперника Ямаль, расшатал защитника и пробил в дальний угол, но на этот раз хозяев выручила штанга.

32' Зацепился за мяч Виллиан в чужой штрафной и сбросил под удар Иско, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Кубарси.

31' Диагональ Де Йонг исполнял в штрафную соперника на ход Левандовски, но тот проиграл борьбу за мяч Абнеру.

30' Убегал в атаку по центру Гюндоган и отдал поперек на Ямаля, но того опередил в чистом подкате Сократис и не позволил пробить.

29' Пробивал головой из пределов штрафной Виллиан после навеса от Бельерина, но мяч полетел точно в руки Пеньи.

28' В верховой борьбе против Джонни получил Гюндоган по голове. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бетиса".

27' Ворвался в штрафную соперника Левандовски и пробил в ближний угол, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

26' В центре поля получил по ногам Де Йонг в борьбе против Иско. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".

25' С правого фланга навесил Бельерин на линию штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.

24' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Джонни на ход Виллиану, но тот не смог пробить в борьбе с Араухо.