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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Бетис
0:1
Перерыв
Барселона
0'
0:1
21' Гол
Торрес Ферран

Ход матча

21'
0:1
Торрес Ферран
(Педри)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 135
Бетис 3% (4)
X 14.1% (19)
Барселона 83% (112)
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Ничья
Барселона
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13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
20
Абнер
4
Джонни
21
Рока
Марк
11
Энрике
Луис
IX
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
12
Виллиан
Жозе
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
33
Кубарси
Пау
3
Бальде
Алехандро
22
Гюндоган
Илкай
21
Де
Йонг
Френки
8
Педри
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
Бетис
4-2-3-1
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Барселона

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 21 победа

30 матчей

13.3%
10%
76.7%
4 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа

История матчей

ЛЛ
5:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
С
2:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

3.73
2.47

Среднее время на гол

24
36

Всего голов

78
55

Голов в среднем за матч

2.6
1.83

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

34
49

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.29
Перес Айосе 4 0.19
Иско Аларкон 3 0.14
Рока Марк 2 0.1
Руибаль Айтор 2 0.1
Диао Ассане 2 0.1
Песселья Херман 1 0.05
Гидо Родригес 1 0.05
Эззалзули Абде 1 0.05
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.4
Торрес Ферран 5 0.25
Рафинья Диас 3 0.15
Гюндоган Илкай 3 (1) 0.15
Фелиш Жоау 3 0.15
Роберто Серхи 3 0.15
Канселу Жоау 2 0.1
Кунде Жюль 1 0.05
Педри 1 0.05
Гави 1 0.05
Ямаль Ламин 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Араухо Рональд 1 0.05
Лопес Фермин 1 0.05
Гиу Марк 1 0.05
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 6 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Диао Ассане 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Абнер 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 5 0
Гави 5 0
Канселу Жоау 4 0
Хави Эрнандес 2 1
Рафинья Диас 2 1
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Араухо Рональд 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Педри 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Барселона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
5
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
17
Бетис
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
55% (11)
0% (0)
Барселона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

10
20
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
4
40%
1
5%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
1
10%
10
50%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Забито

23
34
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
5
22%
3
9%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
5
22%
14
41%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
5
21%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2

Результаты матчей

Бетис
Барселона

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
7 раз 35%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
7 раз 37%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бетис
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
18
1
5
15
1.5
11
8
1
19
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
2.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
3.
Барселона
 1:0 Заявка 20 13 5 2 37 - 22 44
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 0:1 Заявка 21 7 10 4 22 - 21 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 21 0 6 15 21 - 46 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 1:0 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 0:1 Заявка 11 6 4 1 13 - 5 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 1:0 Заявка 10 5 5 0 16 - 11 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 0:1 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • Офсайд
    45'
    Отличным финтом убрал защитника Ямаль и забросил в штрафную на Торреса, который выдал пас на дальнюю штангу, где Левандовски занес сферу в пустые ворота. Гол был отменен из-за офсайда.
  • 45'
    На чужой половине поля грамотно подставился Де Йонг и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 44'
    С левого фланга Бальде низом прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
  • 43'
    С дальней дистанции пробил по воротам Гюндоган. Рикошетом от ноги защитника мяч прилетел к Педри, но тот пробил крайне неточно.
  • 42'
    Диагональ исполнял Бельерин в штрафную на ход Виллиану, но тот не смог дотянуться головой до мяча.
  • 41'
    Тонко отдавал в штрафную соперника Торрес на ход Ямалю, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
  • Штанга
    40'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Ямаль, расшатал защитника и пробил в дальний угол, но на этот раз хозяев выручила штанга.
  • 39'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Иско и пробил с дальней дистанции, но точно в руках Пеньи оказался снаряд.
  • 38'
    Тонким пасом Абнер искал в штрафной соперника Виллиана, но того оттеснил от мяча корпусом защитник.
  • 37'
    Дальний заброс исполнял Рока в штрафную на ход Иско, но того опередил Араухо и вынес сферу головой в аут.
  • 36'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Левандовски и покатил поперек, но здесь пробить Торресу не позволил Сократис.
  • 35'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Диао на ход Виллиану, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 34'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сократис. Потребуется ему помощь медиков.
  • 33'
    Сместился с левого фланга Иско в штрафную и отдал под удар Роке, но тот с ходу зарядил точно в корпус вратарю.
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    • 32'
      Зацепился за мяч Виллиан в чужой штрафной и сбросил под удар Иско, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Кубарси.
    • 31'
      Диагональ Де Йонг исполнял в штрафную соперника на ход Левандовски, но тот проиграл борьбу за мяч Абнеру.
    • 30'
      Убегал в атаку по центру Гюндоган и отдал поперек на Ямаля, но того опередил в чистом подкате Сократис и не позволил пробить.
    • 29'
      Пробивал головой из пределов штрафной Виллиан после навеса от Бельерина, но мяч полетел точно в руки Пеньи.
    • 28'
      В верховой борьбе против Джонни получил Гюндоган по голове. Штрафной удар исполнять будут игроки "Бетиса".
    • Офсайд
      27'
      Ворвался в штрафную соперника Левандовски и пробил в ближний угол, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 26'
      В центре поля получил по ногам Де Йонг в борьбе против Иско. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".
    • 25'
      С правого фланга навесил Бельерин на линию штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 24'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Джонни на ход Виллиану, но тот не смог пробить в борьбе с Араухо.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Ферран Торрес! Удалось каталонцам открыть счет в матче. Отличным пасом Кубарси запустил в штрафную соперника Педри, который не стал бить, а покатил поперек на Торреса, который забивал уже в пустые ворота.
    • 21'
      Энрике забросил в штрафную на ход Виллиану, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кубарси.
    • 20'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Виллиан и сбросил назад на Иско, но тот пробил с ходу рядом со штангой.
    • 19'
      По флангу забросил Абнер на ход Диао, но тот в силовой борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 18'
      Прострелил с правого фланга в центр штрафной Педри, но пробить Торресу здесь не позволил Песселья.
    • 17'
      Диагональ исполнял Де Йонг на правый фланг, куда забегал Ямаль, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 16'
      Отличный пас исполнял Де Йонг в штрафную на Педри, который с разворота попытался перебросить вышедшего из ворот Силву, но не попал в створ ворот.
    • 15'
      Мог убегать в контратаку Ямаль после заброса от Педри, но вовремя вернулся в оборону Абнер и перехватил сферу.
    • 14'
      Энрике сместился с правого фланга на скорости Энрике и пробил по воротам, но угодил точно в защитника.
    • 13'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Бальде и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил Бельерин.
    • 12'
      Со штрафного подавал в центр вратарской Гюндоган, но здесь головой пробить Ямалю помешал Сократис.
    • 11'
      На фланге получил по ногам Левандовски в борьбе против Диао. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".
    • 10'
      Догнал мяч у лицевой линии Левандовски и прострелил на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не смог замкнуть.
    • 9'
      Со штрафного Де Йонг навесил на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу подальше от ворот Песселья.
    • 8'
      Бельерин на фланге перекинул через бедро Бальде. Можно было показать "горчичник", но судья пожалел нарушителя.
    • Опасный момент
      7'
      Иско тонким пасом запустил в штрафную соперника Энрике, но тот в касание перебросил не только голкипера, а и ворота.
    • 6'
      С угла поля навесил Гюндоган на линию вратарской, но здесь выиграл верх Сократис и вынес сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      5'
      Прорывался по флангу Педри и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 4'
      На фланге получил Бальде по ногам в борьбе против Энрике. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Ямаль на ход Торресу, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Барселоны"!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:1 Барселона

    Исход игры
    Бетис
    3% (4)
    Ничья
    14.1% (19)
    Барселона
    83% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.19% (84)
    Меньше
    28.81% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    80.51% (95)
    Нет
    19.49% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    48.9% (66)
    1:1 Ничья
    9.6% (13)
    0:2 Барселона
    8.1% (11)
    0:1 Барселона
    7.4% (10)
    1:3 Барселона
    5.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    2:3 Барселона
    1.5% (2)
    2:1 Бетис
    1.5% (2)
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