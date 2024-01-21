Тур: 21. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Гиль Хесус
Ход матча
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
20
Абнер
4
Джонни
21
Рока
Марк
22
Иско
Аларкон
38
Диао
Ассане
12
Виллиан
Жозе
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
33
Кубарси
Пау
8
Педри
27
Ямаль
Ламин
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
-
4 ДжонниПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Круз ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
27 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
- Защитник
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
32 Лопес ФерминПолузащитник
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бетис
Барселона
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
100%
0 побед 0 ничьих 23 победы
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 21 победа
30 матчей
13.3%
10%
76.7%
4 победы 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.2
Среднее время на гол
61
75
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
3.73
2.47
Среднее время на гол
24
36
Всего голов
78
55
Голов в среднем за матч
2.6
1.83
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
34
49
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.29
|Перес Айосе
|4
|0.19
|Иско Аларкон
|3
|0.14
|Рока Марк
|2
|0.1
|Руибаль Айтор
|2
|0.1
|Диао Ассане
|2
|0.1
|Песселья Херман
|1
|0.05
|Гидо Родригес
|1
|0.05
|Эззалзули Абде
|1
|0.05
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.4
|Торрес Ферран
|5
|0.25
|Рафинья Диас
|3
|0.15
|Гюндоган Илкай
|3 (1)
|0.15
|Фелиш Жоау
|3
|0.15
|Роберто Серхи
|3
|0.15
|Канселу Жоау
|2
|0.1
|Кунде Жюль
|1
|0.05
|Педри
|1
|0.05
|Гави
|1
|0.05
|Ямаль Ламин
|1
|0.05
|Де Йонг Френки
|1
|0.05
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|Лопес Фермин
|1
|0.05
|Гиу Марк
|1
|0.05
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|6
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Рока Марк
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Диао Ассане
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Папастатопулос Сократис
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Хави Эрнандес
|2
|1
|Рафинья Диас
|2
|1
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Араухо Рональд
|3
|0
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Барселона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
5
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
7
17
Бетис
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
55% (11)
0% (0)
Барселона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
10
20
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
4
40%
1
5%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
1
10%
10
50%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90
Забито
23
34
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
5
22%
3
9%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
5
22%
14
41%
76-90
Пропущено
19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
5
21%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2
Результаты матчей
Бетис
Барселона
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
7 раз 35%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
7 раз 37%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бетис
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
37
64
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
181
515
118
119
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|43 - 13
|51
|2.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|3.
|1:0 Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 22
|44
|4.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 21
|35
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|0:1 Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 21
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|13.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|21
|0
|6
|15
|21 - 46
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|1:0 Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|0:1 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 5
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|1:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 11
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|0:1 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Барселона
Исход игры
Бетис
3% (4)
Ничья
14.1% (19)
Барселона
83% (112)
Тотал 2.5
Больше
71.19% (84)
Меньше
28.81% (34)
Обе команды забьют
Да
80.51% (95)
Нет
19.49% (23)
Популярный счёт
1:2 Барселона
48.9% (66)
1:1 Ничья
9.6% (13)
0:2 Барселона
8.1% (11)
0:1 Барселона
7.4% (10)
1:3 Барселона
5.2% (7)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:3 Барселона
1.5% (2)
2:1 Бетис
1.5% (2)
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