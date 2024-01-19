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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Бетис
 
Позже
Барселона
Прогнозы 35
Бетис 2.9% (1)
X 17.1% (6)
Барселона 80% (28)
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Бетис
Барселона

История личных встреч

Бетис
Барселона

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

100%
0 побед 0 ничьих 23 победы

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 21 победа

30 матчей

13.3%
10%
76.7%
4 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
5 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа

История матчей

ЛЛ
5:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
1:2
С
2:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
5:2
П
1:4
П
3:4
П
0:5
П
2:0
П
1:1
П
6:2
П
0:2
П
4:0
П
3:1
П
1:4
П
4:2
П
1:2
П
2:2
П
4:2
КК
3:1
КК
5:0
П
2:2
П
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.2

Среднее время на гол

61
75

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

3.73
2.47

Среднее время на гол

24
36

Всего голов

78
55

Голов в среднем за матч

2.6
1.83

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

34
49

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.3
Перес Айосе 4 0.2
Иско Аларкон 3 0.15
Рока Марк 2 0.1
Руибаль Айтор 2 0.1
Диао Ассане 2 0.1
Песселья Херман 1 0.05
Гидо Родригес 1 0.05
Эззалзули Абде 1 0.05
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.42
Торрес Ферран 4 0.21
Рафинья Диас 3 0.16
Гюндоган Илкай 3 (1) 0.16
Фелиш Жоау 3 0.16
Роберто Серхи 3 0.16
Канселу Жоау 2 0.11
Кунде Жюль 1 0.05
Гави 1 0.05
Ямаль Ламин 1 0.05
Де Йонг Френки 1 0.05
Араухо Рональд 1 0.05
Педри 1 0.05
Лопес Фермин 1 0.05
Гиу Марк 1 0.05
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 6 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Рока Марк 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Миранда Хуан 3 0
Диао Ассане 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Папастатопулос Сократис 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Абнер 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 5 0
Гави 5 0
Канселу Жоау 4 0
Хави Эрнандес 2 1
Рафинья Диас 2 1
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Араухо Рональд 3 0
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Педри 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Барселона
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
5
Бетис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Барселона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

7
17
Бетис
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
55% (11)
0% (0)
Барселона
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
21%
31-45
3
23%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
4
29%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

10
20
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
4
40%
1
5%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
2
20%
2
10%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
1
10%
10
50%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
27%
2
17%
61-75
4
27%
5
42%
76-90

Забито

23
34
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
5
22%
3
9%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
4
17%
4
12%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
5
22%
14
41%
76-90

Пропущено

19
24
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
0
0%
5
21%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
1
5%
1
4%
46-60
4
21%
3
13%
61-75
5
26%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1
Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1
Барселона
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Барселона - Америка Мехико 2:3 Барселона - Альмерия 3:2 Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2

Результаты матчей

Бетис
Барселона

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
7 раз 35%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
7 раз 37%
3
2 раза 11%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бетис
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
18
1
5
15
1.5
11
8
1
19
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 20 2 9 9 15 - 30 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
9.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 11
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 58 минут.

    Главный судья: Гиль Хесус

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 35
    Бетис 2.9% (1)
    X 17.1% (6)
    Барселона 80% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Барселона
    4.30
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    4.10
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    4.00
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    Прогнозы на матч Бетис - Барселона

    Исход игры
    Бетис
    2.6% (1)
    Ничья
    18.4% (7)
    Барселона
    78.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    72.97% (27)
    Нет
    27.03% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    50% (19)
    0:2 Барселона
    18.4% (7)
    1:1 Ничья
    13.2% (5)
    0:1 Барселона
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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