  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Жирона
3:1
Первый тайм: 39'
Севилья

Ход матча

10'
0:1
Берналь Исаак Ромеро
(Педроса Адриа)
13'
Довбик Артём
(Савио III)
1:1
15'
Довбик Артём
(Порту Кристиан)
2:1
19'
Довбик Артём
(Коуто Ян)
3:1
30'
Яакобишвили Антал
Хуанпе Хуан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 138
Жирона 84.1% (116)
X 10.1% (14)
Севилья 5.8% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Севилья
4.00
4.90
Реклама, betboom.ru
4.80
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
21
Эррера
Янгель
8
Цыганков
Виктор
24
Порту
Кристиан
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
1
Дмитрович
Марко
14
Ньянзу
Танги
4
Рамос
Серхио
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
3
Педроса
Адриа
18
Соу
Джибрил
8
Хордан
Хоан
7
Сусо
Хесус
20
Берналь
Исаак
Ромеро
5
Окампос
Лукас
Жирона
4-2-3-1
Севилья
5-3-2

История личных встреч

Жирона
Севилья

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 14 (3) 0.67
Стуани Кристиан 6 0.29
Савио III 5 0.24
Мартин Иван 4 0.19
Эррера Янгель 4 0.19
Гарсия Алеш 3 0.14
Цыганков Виктор 3 0.14
Порту Кристиан 2 0.1
Давид Лопес 2 0.1
Фернандес Валери 2 0.1
Коуто Ян 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Гутьеррес Мигель 1 0.05
Гарсия Эрик 1 0.05
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.24
Окампос Лукас 3 (1) 0.14
Ракитич Иван 2 0.1
Лукебакио Доди 2 0.1
Ламела Эрик 2 0.1
Мир Рафа 2 0.1
Салас Кике 2 0.1
Педроса Адриа 1 0.05
Сусо Хесус 1 0.05
Соу Джибрил 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Гудель Неманья 1 0.05
Берналь Исаак Ромеро 1 0.05
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Эррера Янгель 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Гарсия Алеш 2 1
Савио III 3 0
Блинд Дэйли 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Рамос Серхио 4 1
Навас Хесус 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Окампос Лукас 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сусо Хесус 3 0
Соу Джибрил 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Жирона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
8
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Севилья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

21
10
Жирона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

25
11
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
8
32%
3
27%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
3
27%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90

Забито

46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
7%
3
12%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
13
28%
5
20%
31-45
7
15%
5
20%
46-60
6
13%
4
16%
61-75
11
24%
7
28%
76-90

Пропущено

24
30
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
5
21%
5
17%
1-15
5
21%
8
27%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3
Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4
Севилья
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Жирона
Севилья

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:4
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жирона
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
3
8
5
5
2.5
1
10
3
7
3.5
1
10
2
8
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
3
6
3
7
2.5
2
7
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
12
8
1.5
6
14
8
12
2.5
3
17
6
14
3.5
1
19
2
18
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 3:1 Заявка 21 16 4 1 49 - 25 52
2.
Реал Мадрид
 Заявка 20 16 3 1 43 - 13 51
3.
Барселона
 Заявка 20 13 5 2 40 - 24 44
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
9.
Бетис
 Заявка 21 7 10 4 24 - 24 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 1:3 Заявка 21 3 7 11 26 - 33 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 21 0 6 15 21 - 46 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 10 9 1 0 25 - 6 28
2.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
3.
Жирона
 3:1 Заявка 11 9 1 1 28 - 14 28
4.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 11 6 4 1 15 - 8 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Севилья
 1:3 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 3:1 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 10 5 5 0 19 - 13 20
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 1:3 Заявка 10 1 3 6 11 - 15 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 1 10 11 - 28 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 14 (3)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Штанга
    38'
    Гутьеррес пасом пяткой слева отправил вперёд Савио. Последовал прострел в центр на Довбика. Артём уложил на газон Дмитровича и сделал пас направо на Порту, который с семи метров пробил в перекладину.
  • 36'
    Савио слева ушёл от Ньянзу, но навес к воротам исполнил немного высоко для Довбика. Артём вверху достать мяч не мог.
  • 35'
    Коуто справа обыграл Баде и прострелил к воротам, где Ньянзу опередил Довбика и мяч выбил.
  • 34'
    "Севилья" устроила на чужой половине поля прессинг, но хозяева с помощью коротких передач вышли за центральную линию поля.
  • 33'
    Гутьеррес слева навесил на Цыганкова, который с лёта в касание ногой пробил выше ворот.
  • 32'
    Заброс Довбика справа в штрафную площадь на ход Цыганкову вверху сумел перехватить Баде.
  • Фол, нарушение
    31'
    Берналь на чужой половине поля сбил Мартина.
  • Замена
    30'
    Замена в составе "Жироны": вместо Хуана Хуанпе на поле вышел Антал Яакобишвили.
  • 29'
    Подачу Наваса справа к воротам заблокировал Гутьеррес.
  • 28'
    С фингалом под левым глазом Блинд вернулся на поле. А на скамейке запасных хозяев оживление.
  • Травма, повреждение
    27'
    Блинд перед своими воротами столкнулся с Рамосом в моменте с угловым ударом и получил небольшое повреждение. Небольшая пауза в матче.
  • Угловой
    26'
    Гости исполнили угловой удар. Защитники "Жироны" мяч из штрафной площади выбили.
  • 24'
    "Севилья" старается переломить ход матча. В центре поля гости всё настойчивее действуют в отборе.
  • Фол, нарушение
    23'
    Порту после скидки Довбика на линии штрафной площади не смог нанести удар по мячу, а по ноге Ньянзу попал.
  • 22'
    Окампос справа поучаствовал в прессинге, обыгрался с Навасом, но навесить к воротам не смог..
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      "Жирона" продолжает комбинировать на чужой половине поля.
    • 3 гола - хет-трик!
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      3:1!!!
      ДОВБИК!!! Коуто справа сделал заброс вперёд на Довбика. Артём продвинулся к штрафной площади и с девятнадцати метров сильно и точно пробил в ближний угол.
    • 18'
      Цыганкову справа соперники не позволили подобраться к штрафной площади.
    • 17'
      "Жирона" быстро смогла изменить ситуацию на табло. Хозяева продолжают контролировать мяч.
    • 2 гола - дубль!
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ДОВБИК!!! Савио слева прошёл вперёд, сделал пас в штрафную площадь на Порту, который в касание переправил мяч в центр на Довбика. Артём с одиннадцати метров также в касание пробил низом по центру ворот.
    • Фол, нарушение
      15'
      Берналь на чужой половине поля ударил по ногам Гутьерреса.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ДОВБИК!!! Савио слева навесил на Довбика, который головой пробил поверх Дмитровича. Рамос мяч выбил, но сделал это уже из-за линии ворот.
    • 12'
      "Жирона" владеет мячом, но вперёд забраться хозяевам не удаётся.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      БЕРНАЛЬ!!! Сусо слева сделал пас на ход Педросе, который прострелил в центр штрафной площади. Берналь опередил соперников и с десяти метров в касание точно пробил в ближний угол ворот.
    • 10'
      Ньянзу на фланге чисто отобрал мяч у Савио, не позволив сопернику разогнать следующую атаку хозяев.
    • 9'
      "Жирона" покатала мяч на своей половине поля. Цыганков слева пробежал вперёд. Последовал перевод налево на Савио, который навесил к дальней штанге. Порту удачно пробить головой не удалось.
    • Травма, повреждение
      8'
      Педроса перед чужой штрафной площадью споткнулся о мяча и неудачно упал. Медики стараются быстро вернуть в строй защитника "Севильи".
    • 7'
      "Жироне" с трудом удаётся выход в атаку в стартовые минуты встречи. Гости действуют активнее и часто прессингом "зажимают" соперника на его половине поля.
    • 6'
      Навас справа ворвался в штрафную площадь и по диагонали прострелил в центр штрафной площади. На пути мяча не оказалось ни своих, ни чужих.
    • 5'
      Окампос слева прошёл вперёд, но его пас в центр штрафной площади получился безадресным.
    • 4'
      Подача Сусо справа со штрафного навес исполнил слабо и низко. Ньянзу на линии штрафной площади не удалось переправить мяч в сторону ворот.
    • Фол, нарушение
      3'
      Порту на фланге толкнул в спину Соу.
    • 2'
      "Жирона" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Севилья" - в чёрно-синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Монтиливи"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Севилья.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.72. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.72 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Жирона 3:1 Севилья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 3:1 Севилья

    Исход игры
    Жирона
    84.1% (116)
    Ничья
    10.1% (14)
    Севилья
    5.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.58% (88)
    Меньше
    25.42% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    47.1% (65)
    1:0 Жирона
    10.9% (15)
    3:1 Жирона
    8.7% (12)
    2:0 Жирона
    6.5% (9)
    1:2 Севилья
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    3.6% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Жирона
    Севилья
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный