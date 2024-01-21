Тур: 21. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
0:1
10' ГолБерналь Исаак Ромеро
1:1
13' ГолДовбик Артём
2:1
15' ГолДовбик Артём
3:1
19' ГолДовбик Артём
Ход матча
10'
13'
1:1
15'
2:1
19'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Коуто
Ян
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
14
Ньянзу
Танги
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
18
Соу
Джибрил
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Коуто ЯнЗащитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 СавиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Гарсия БорхаПолузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
12 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Жирона
Севилья
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
102
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|14 (3)
|0.67
|Стуани Кристиан
|6
|0.29
|Савио III
|5
|0.24
|Мартин Иван
|4
|0.19
|Эррера Янгель
|4
|0.19
|Гарсия Алеш
|3
|0.14
|Цыганков Виктор
|3
|0.14
|Порту Кристиан
|2
|0.1
|Давид Лопес
|2
|0.1
|Фернандес Валери
|2
|0.1
|Коуто Ян
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.05
|Гарсия Эрик
|1
|0.05
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.24
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.14
|Ракитич Иван
|2
|0.1
|Лукебакио Доди
|2
|0.1
|Ламела Эрик
|2
|0.1
|Мир Рафа
|2
|0.1
|Салас Кике
|2
|0.1
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Сусо Хесус
|1
|0.05
|Соу Джибрил
|1
|0.05
|Рамос Серхио
|1
|0.05
|Гудель Неманья
|1
|0.05
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0.05
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гарсия Алеш
|2
|1
|Савио III
|3
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Рамос Серхио
|4
|1
|Навас Хесус
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сусо Хесус
|3
|0
|Соу Джибрил
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Севилья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
21
10
Жирона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
25
11
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
8
32%
3
27%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
3
27%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
5
24%
4
29%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90
Забито
46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
7%
3
12%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
13
28%
5
20%
31-45
7
15%
5
20%
46-60
6
13%
4
16%
61-75
11
24%
7
28%
76-90
Пропущено
24
30
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
5
21%
5
17%
1-15
5
21%
8
27%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3
Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4
Севилья
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Жирона
Севилья
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:4
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Жирона
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
38
55
110
37
110
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
64
36
37
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
146
128
614
812
317
614
119
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|21
|16
|4
|1
|49 - 25
|52
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|43 - 13
|51
|3.
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|40 - 24
|44
|4.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 21
|35
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|24 - 24
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|13.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|1:3 Заявка
|21
|3
|7
|11
|26 - 33
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|21
|0
|6
|15
|21 - 46
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|25 - 6
|28
|2.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|3.
|3:1 Заявка
|11
|9
|1
|1
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|1:3 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|19 - 13
|20
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|1:3 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 15
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|11 - 28
|1
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|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|14 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 3:1 Севилья
Исход игры
Жирона
84.1% (116)
Ничья
10.1% (14)
Севилья
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
74.58% (88)
Меньше
25.42% (30)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
2:1 Жирона
47.1% (65)
1:0 Жирона
10.9% (15)
3:1 Жирона
8.7% (12)
2:0 Жирона
6.5% (9)
1:2 Севилья
4.3% (6)
1:1 Ничья
3.6% (5)
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