Заброс Довбика справа в штрафную площадь на ход Цыганкову вверху сумел перехватить Баде.

Гутьеррес слева навесил на Цыганкова, который с лёта в касание ногой пробил выше ворот.

"Севилья" устроила на чужой половине поля прессинг, но хозяева с помощью коротких передач вышли за центральную линию поля.

Коуто справа обыграл Баде и прострелил к воротам, где Ньянзу опередил Довбика и мяч выбил.

Савио слева ушёл от Ньянзу, но навес к воротам исполнил немного высоко для Довбика. Артём вверху достать мяч не мог.

Гутьеррес пасом пяткой слева отправил вперёд Савио. Последовал прострел в центр на Довбика. Артём уложил на газон Дмитровича и сделал пас направо на Порту, который с семи метров пробил в перекладину.

Окампос справа поучаствовал в прессинге, обыгрался с Навасом, но навесить к воротам не смог..

Порту после скидки Довбика на линии штрафной площади не смог нанести удар по мячу, а по ноге Ньянзу попал.

"Севилья" старается переломить ход матча. В центре поля гости всё настойчивее действуют в отборе.

Блинд перед своими воротами столкнулся с Рамосом в моменте с угловым ударом и получил небольшое повреждение. Небольшая пауза в матче.

С фингалом под левым глазом Блинд вернулся на поле. А на скамейке запасных хозяев оживление.

Замена в составе "Жироны": вместо Хуана Хуанпе на поле вышел Антал Яакобишвили.

Ньянзу на фланге чисто отобрал мяч у Савио, не позволив сопернику разогнать следующую атаку хозяев.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! БЕРНАЛЬ!!! Сусо слева сделал пас на ход Педросе, который прострелил в центр штрафной площади. Берналь опередил соперников и с десяти метров в касание точно пробил в ближний угол ворот.

"Жирона" владеет мячом, но вперёд забраться хозяевам не удаётся.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДОВБИК!!! Савио слева навесил на Довбика, который головой пробил поверх Дмитровича. Рамос мяч выбил, но сделал это уже из-за линии ворот.

Берналь на чужой половине поля ударил по ногам Гутьерреса.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ДОВБИК!!! Савио слева прошёл вперёд, сделал пас в штрафную площадь на Порту, который в касание переправил мяч в центр на Довбика. Артём с одиннадцати метров также в касание пробил низом по центру ворот.

Цыганкову справа соперники не позволили подобраться к штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! ДОВБИК!!! Коуто справа сделал заброс вперёд на Довбика. Артём продвинулся к штрафной площади и с девятнадцати метров сильно и точно пробил в ближний угол.

9' "Жирона" покатала мяч на своей половине поля. Цыганков слева пробежал вперёд. Последовал перевод налево на Савио, который навесил к дальней штанге. Порту удачно пробить головой не удалось.

8' Педроса перед чужой штрафной площадью споткнулся о мяча и неудачно упал. Медики стараются быстро вернуть в строй защитника "Севильи".

7' "Жироне" с трудом удаётся выход в атаку в стартовые минуты встречи. Гости действуют активнее и часто прессингом "зажимают" соперника на его половине поля.

6' Навас справа ворвался в штрафную площадь и по диагонали прострелил в центр штрафной площади. На пути мяча не оказалось ни своих, ни чужих.

5' Окампос слева прошёл вперёд, но его пас в центр штрафной площади получился безадресным.

4' Подача Сусо справа со штрафного навес исполнил слабо и низко. Ньянзу на линии штрафной площади не удалось переправить мяч в сторону ворот.

3' Порту на фланге толкнул в спину Соу.

2' "Жирона" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Севилья" - в чёрно-синей форме.