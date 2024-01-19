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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Жирона
 
Позже
Севилья
Прогнозы 34
Жирона 82.4% (28)
X 8.8% (3)
Севилья 8.8% (3)
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Ничья
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3.95
4.75
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Жирона
Севилья

История личных встреч

Жирона
Севилья

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
П
1:0
П
2:0
П
1:0
П
0:1
ММ(
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 11 (3) 0.55
Стуани Кристиан 6 0.3
Савио III 5 0.25
Мартин Иван 4 0.2
Эррера Янгель 4 0.2
Гарсия Алеш 3 0.15
Цыганков Виктор 3 0.15
Порту Кристиан 2 0.1
Давид Лопес 2 0.1
Фернандес Валери 2 0.1
Коуто Ян 1 0.05
Блинд Дэйли 1 0.05
Гутьеррес Мигель 1 0.05
Гарсия Эрик 1 0.05
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 5 0.25
Окампос Лукас 3 (1) 0.15
Ракитич Иван 2 0.1
Лукебакио Доди 2 0.1
Ламела Эрик 2 0.1
Мир Рафа 2 0.1
Салас Кике 2 0.1
Сусо Хесус 1 0.05
Педроса Адриа 1 0.05
Соу Джибрил 1 0.05
Рамос Серхио 1 0.05
Гудель Неманья 1 0.05
Хуанлу Санчес 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 5 0
Эррера Янгель 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Коуто Ян 4 0
Гарсия Алеш 2 1
Савио III 3 0
Блинд Дэйли 3 0
Гутьеррес Мигель 3 0
Хуанпе Хуан 3 0
Давид Лопес 3 0
Мартин Иван 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Довбик Артём 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Рамос Серхио 4 1
Навас Хесус 4 1
Сумаре Бубакари 5 0
Окампос Лукас 4 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сусо Хесус 3 0
Соу Джибрил 3 0
Салас Кике 3 0
Баде Луак 1 1
Акунья Маркос 2 0
Эн-Несири Юссеф 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Буэно Ману 1 0

Результаты матчей

Жирона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
8
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Севилья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
12

Упущенные победы

21
10
Жирона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

22
18

Голы по времени матча

Забито

25
11
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
8
32%
3
27%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
3
27%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90

Забито

46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
7%
3
12%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
13
28%
5
20%
31-45
7
15%
5
20%
46-60
6
13%
4
16%
61-75
11
24%
7
28%
76-90

Пропущено

24
30
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
5
21%
5
17%
1-15
5
21%
8
27%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3
Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4
Севилья
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Жирона
Севилья

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:4
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Жирона
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
4
1.5
3
8
5
5
2.5
1
10
3
7
3.5
1
10
2
8
4.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
4
1.5
3
6
3
7
2.5
2
7
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
12
8
1.5
6
14
8
12
2.5
3
17
6
14
3.5
1
19
2
18
4.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 20 12 5 3 38 - 20 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 20 8 8 4 31 - 21 32
7.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
8.
Валенсия
 Заявка 20 8 5 7 26 - 24 29
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 20 8 4 8 19 - 17 28
10.
Хетафе
 Заявка 19 6 8 5 24 - 25 26
11.
Райо Вальекано
 Заявка 19 5 8 6 18 - 24 23
12.
Осасуна
 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
13.
Алавес
 Заявка 20 5 5 10 18 - 27 20
14.
Вильярреал
 Заявка 20 5 4 11 27 - 41 19
15.
Мальорка
 Заявка 20 3 10 7 18 - 24 19
16.
Сельта
 Заявка 20 3 8 9 21 - 30 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 20 2 9 9 15 - 30 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
8.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
10.
Валенсия
 Заявка 9 5 2 2 12 - 5 17
11.
Алавес
 Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
12.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
13.
Осасуна
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Сельта
 Заявка 10 2 4 4 8 - 13 10
18.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 4 3 13 - 10 13
7.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
8.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
9.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
16.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
17.
Мальорка
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
18.
Кадис
 Заявка 10 0 4 6 6 - 17 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 11
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Хетафе Дамиан Суарес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 13 часов 28 минут.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 34
    Жирона 82.4% (28)
    X 8.8% (3)
    Севилья 8.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Севилья
    3.95
    4.75
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    4.80
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    Прогнозы на матч Жирона - Севилья

    Исход игры
    Жирона
    81.6% (31)
    Ничья
    7.9% (3)
    Севилья
    10.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    55.3% (21)
    1:0 Жирона
    13.2% (5)
    1:2 Севилья
    7.9% (3)
    2:0 Жирона
    5.3% (2)
    3:1 Жирона
    5.3% (2)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
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