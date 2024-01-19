Тур: 21. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Гонсалес Пабло
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Жирона
Севилья
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
102
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|11 (3)
|0.55
|Стуани Кристиан
|6
|0.3
|Савио III
|5
|0.25
|Мартин Иван
|4
|0.2
|Эррера Янгель
|4
|0.2
|Гарсия Алеш
|3
|0.15
|Цыганков Виктор
|3
|0.15
|Порту Кристиан
|2
|0.1
|Давид Лопес
|2
|0.1
|Фернандес Валери
|2
|0.1
|Коуто Ян
|1
|0.05
|Блинд Дэйли
|1
|0.05
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.05
|Гарсия Эрик
|1
|0.05
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|5
|0.25
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.15
|Ракитич Иван
|2
|0.1
|Лукебакио Доди
|2
|0.1
|Ламела Эрик
|2
|0.1
|Мир Рафа
|2
|0.1
|Салас Кике
|2
|0.1
|Сусо Хесус
|1
|0.05
|Педроса Адриа
|1
|0.05
|Соу Джибрил
|1
|0.05
|Рамос Серхио
|1
|0.05
|Гудель Неманья
|1
|0.05
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|5
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Коуто Ян
|4
|0
|Гарсия Алеш
|2
|1
|Савио III
|3
|0
|Блинд Дэйли
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Хуанпе Хуан
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартин Иван
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Рамос Серхио
|4
|1
|Навас Хесус
|4
|1
|Сумаре Бубакари
|5
|0
|Окампос Лукас
|4
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Сусо Хесус
|3
|0
|Соу Джибрил
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Акунья Маркос
|2
|0
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Севилья
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Жирона
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Севилья
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
12
Упущенные победы
21
10
Жирона
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
15% (3)
45% (9)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
25% (5)
35% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
22
18
Голы по времени матча
Забито
25
11
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
1
9%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
8
32%
3
27%
31-45
4
16%
3
27%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
6
24%
3
27%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
5%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
5
24%
4
29%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
5
26%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90
Забито
46
25
22 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
7%
3
12%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
13
28%
5
20%
31-45
7
15%
5
20%
46-60
6
13%
4
16%
61-75
11
24%
7
28%
76-90
Пропущено
24
30
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
5
21%
5
17%
1-15
5
21%
8
27%
16-30
2
8%
3
10%
31-45
4
17%
5
17%
46-60
3
13%
3
10%
61-75
5
21%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3
Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1 Жирона - Атлетик Б 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Осасуна - Жирона 2:4 Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4
Севилья
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2
Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1 КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Жирона
Севилья
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:4
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
4 раза 20%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Жирона
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
64
38
55
110
37
110
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
64
36
37
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
146
128
614
812
317
614
119
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|40 - 11
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|38 - 20
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|31 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|8.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|9.
|Заявка
|20
|8
|4
|8
|19 - 17
|28
|10.
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|24 - 25
|26
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 24
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|13.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|14.
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|27 - 41
|19
|15.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 24
|19
|16.
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|21 - 30
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|15 - 30
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|Заявка
|20
|0
|6
|14
|19 - 43
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 4
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|10.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 5
|17
|11.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|19.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|20.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
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|Гумбау Херард
|9
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|1 7
Прогнозы на матч Жирона - Севилья
Исход игры
Жирона
81.6% (31)
Ничья
7.9% (3)
Севилья
10.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.97% (27)
Меньше
27.03% (10)
Обе команды забьют
Да
78.38% (29)
Нет
21.62% (8)
Популярный счёт
2:1 Жирона
55.3% (21)
1:0 Жирона
13.2% (5)
1:2 Севилья
7.9% (3)
2:0 Жирона
5.3% (2)
3:1 Жирона
5.3% (2)
1:1 Ничья
5.3% (2)
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