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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Осасуна
2:0
Первый тайм: 36'
Хетафе
0'
1:0
9' Гол
Гарсия Рауль
26' Желтая карточка
Гарсия Рауль
29' Желтая карточка
Гомес Мойсес
2:0
31' Гол
Муньос Икер

Ход матча

9'
Гарсия Рауль
(Ибаньес Пабло)
1:0
26'
Гарсия Рауль
 
29'
Гомес Мойсес
 
31'
Муньос Икер
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 128
Осасуна 50% (64)
X 39.8% (51)
Хетафе 10.2% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Хетафе
3.00
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Осасуна
5-3-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Хетафе

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

25 матчей

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
72%
8%
5 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.77

Среднее время на гол

108
117

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.58

Среднее время на гол

61
154

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.16
0.68

Тотал матчей

2.5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
132

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 9 (3) 0.45
Гарсия Рауль 3 0.15
Гарсия Рубен 2 0.1
Гомес Мойсес 2 0.1
Авила Эсекьель 1 0.05
Ибаньес Пабло 1 0.05
Арнаис Хосе 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Орос Аймар 1 (1) 0.05
Видаль Начо 1 0.05
Муньос Икер 1 0.05
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Аресо Хесус 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 12 (4) 0.6
Гринвуд Мэйсон 3 (1) 0.15
Латаса Хуан 2 0.1
Аленья Карлес 1 0.05
Кармона Хосе Анхель 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Оскар Родригес 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Максимович Неманья 1 0.05
Альварес Гастон 1 0.05
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Альдерете Омар 0 0
Иглесиас Хуан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Будимир Анте 4 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Круз Хуан 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 8 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Альдерете Омар 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Рико Диего 5 0
Милья Луис 4 0
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Гринвуд Мэйсон 2 1
Митрович Стефан 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Максимович Неманья 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Иглесиас Хуан 1 0

Результаты матчей

Осасуна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
12
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хетафе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
9
Осасуна
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Хетафе
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
2
22%
4
27%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
33%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
3
16%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
17%
6
32%
61-75
4
33%
3
16%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
44%
76-90

Пропущено

17
6
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

22
24
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
3
14%
4
17%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
2
9%
7
29%
29%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
9
38%
76-90

Пропущено

29
25
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
5
20%
1-15
4
14%
1
4%
16-30
4
14%
6
24%
31-45
4
14%
4
16%
46-60
6
21%
6
24%
61-75
8
28%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0
Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3
Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1

Результаты матчей

Осасуна
Хетафе

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
7 раз 37%
0
4 раза 21%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
6
7
12
1.5
7
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 Заявка 19 15 3 1 40 - 11 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
10.
Хетафе
 0:2 Заявка 20 6 8 6 24 - 27 26
11.
Осасуна
 2:0 Заявка 20 7 4 9 24 - 29 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 Заявка 20 0 6 14 19 - 43 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 Заявка 9 8 1 0 22 - 4 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 0:2 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 2:0 Заявка 11 4 3 4 11 - 12 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 2:0 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 0:2 Заявка 11 1 5 5 15 - 21 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
19.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
20.
Альмерия
 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 128
    Осасуна 50% (64)
    X 39.8% (51)
    Хетафе 10.2% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Хетафе
    3.00
    4.50
    Реклама, fon.bet
    9.89
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Хетафе

    Исход игры
    Осасуна
    50% (64)
    Ничья
    39.8% (51)
    Хетафе
    10.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (30)
    Меньше
    75% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (46)
    1:0 Осасуна
    25.8% (33)
    2:1 Осасуна
    18% (23)
    1:2 Хетафе
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Хетафе
    2.3% (3)
    2:0 Осасуна
    1.6% (2)
    0:1 Хетафе
    1.6% (2)
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