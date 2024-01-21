Тур: 21. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 18811 Главный судья: Санчес Хосе
0'
1:0
9' ГолГарсия Рауль
26' Желтая карточкаГарсия Рауль
29' Желтая карточкаГомес Мойсес
2:0
31' ГолМуньос Икер
39' Желтая карточкаМилья Луис
2:1
64' ГолМайораль Борха
2:2
68' ГолМаксимович Неманья
76' Желтая карточкаГарсия Давид
77' Желтая карточкаИглесиас Хуан
3:2
80' ГолАресо Хесус
86' Желтая карточкаМаксимович Неманья
89' Желтая карточкаКруз Хуан
90' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
90'+8
Ход матча
9'
1:0
26'
29'
31'
2:0
39'
64'
2:1
68'
2:2
76'
77'
80'
3:2
89'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 7
-
1 Угловые 4
-
7 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
274 Количество передач 366
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осасуна
Хетафе
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
25 матчей
20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
72%
8%
5 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.77
Среднее время на гол
108
117
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.46
0.58
Среднее время на гол
61
154
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.16
0.68
Тотал матчей
2.5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
77
132
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|9 (3)
|0.45
|Гарсия Рауль
|3
|0.15
|Гарсия Рубен
|2
|0.1
|Гомес Мойсес
|2
|0.1
|Муньос Икер
|2
|0.1
|Авила Эсекьель
|1
|0.05
|Ибаньес Пабло
|1
|0.05
|Арнаис Хосе
|1
|0.05
|Катена Алехандро
|1
|0.05
|Аресо Хесус
|1
|0.05
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.05
|Видаль Начо
|1
|0.05
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|13 (4)
|0.65
|Гринвуд Мэйсон
|3 (1)
|0.15
|Максимович Неманья
|2
|0.1
|Латаса Хуан
|2
|0.1
|Аленья Карлес
|1
|0.05
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.05
|Митрович Стефан
|1
|0.05
|Оскар Родригес
|1
|0.05
|Мата Хайме
|1
|0.05
|Альварес Гастон
|1
|0.05
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Давид III
|4
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Арнаис Хосе
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|8
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Альдерете Омар
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Рико Диего
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Альварес Гастон
|4
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Гринвуд Мэйсон
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Сория Давид
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
14
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
9
Осасуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Хетафе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
12
23
Голы по времени матча
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
4
24%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
4
18%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
29%
6
27%
61-75
4
29%
4
18%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
44%
76-90
Пропущено
17
6
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Забито
25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
16%
4
15%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
3
12%
7
27%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
8
32%
9
35%
76-90
Пропущено
31
28
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
6
21%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
7
25%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
8
26%
6
21%
61-75
8
26%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0
Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3
Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1
Результаты матчей
Осасуна
Хетафе
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
63
38
27
110
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
83
54
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
146
812
812
119
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|15
|4
|1
|46 - 24
|49
|2.
|0:2 Заявка
|20
|15
|3
|2
|40 - 13
|48
|3.
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 22
|41
|4.
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|38 - 21
|41
|5.
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|39 - 23
|38
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|32 - 21
|35
|7.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|27 - 24
|32
|8.
|Заявка
|20
|7
|10
|3
|22 - 20
|31
|9.
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|21 - 17
|31
|10.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 28
|26
|11.
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 26
|23
|13.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 27
|23
|14.
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|28 - 42
|20
|15.
|Заявка
|21
|3
|11
|7
|19 - 25
|20
|16.
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|21 - 31
|17
|17.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|25 - 30
|16
|18.
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|15 - 31
|15
|19.
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|22 - 41
|11
|20.
|2:0 Заявка
|21
|1
|6
|14
|21 - 43
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 11
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 12
|26
|3.
|0:2 Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 6
|25
|4.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 13
|25
|5.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|6.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|13 - 4
|22
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|8.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|9 - 6
|18
|10.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|13.
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|9 - 8
|13
|14.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 13
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 19
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 18
|8
|20.
|2:0 Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 11
|24
|2.
|0:2 Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 11
|17
|4.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 10
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 12
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|12.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 16
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|17 - 22
|8
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 17
|7
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 12
|6
|18.
|2:0 Заявка
|11
|1
|1
|9
|11 - 25
|4
|19.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|20.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 22
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|13 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|12 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|11 (5)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|10
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 8
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Хименес Фали
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 3:2 Хетафе
Исход игры
Осасуна
50% (64)
Ничья
39.8% (51)
Хетафе
10.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
25% (30)
Меньше
75% (90)
Обе команды забьют
Да
63.33% (76)
Нет
36.67% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (46)
1:0 Осасуна
25.8% (33)
2:1 Осасуна
18% (23)
1:2 Хетафе
3.9% (5)
0:0 Ничья
3.1% (4)
0:2 Хетафе
2.3% (3)
2:0 Осасуна
1.6% (2)
0:1 Хетафе
1.6% (2)
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