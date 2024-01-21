Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Круз Хуан получил желтую карточку от судьи

89' Будимир Анте нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

89' Арнаис Хосе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Матч возобновлен

88' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

87' Удар от ворот произведет Осасуна

87' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Максимович Неманья - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Осасуна

82' Брашанац Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

80' Г О О О О Л - Аресо Хесус из команды Осасуна правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

79' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Рефери не любит споров - именно за это Иглесиас Хуан сейчас получил желтую

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' О, нет. Из многообещающей позиции Унал Энес из команды Хетафе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Тактическая замена. Рауль Гарсия уходит с поля и его заменяет Арнаис Хосе

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Оооо... вот это был удар! Мартин Хорхе должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Мартин Хорхе . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

69' Удар от ворот произведет Хетафе

68' Команда Хетафе сравняла счет! Игра продолжается!

67' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хетафе будет все-таки засчитан.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хетафе

64' Г О О О О Л - Майораль Борха забивает с правой ноги!

64' Унал Энес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Унал Энес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

62' Гринвуд Мэйсон пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

62' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

58' Ибаньес Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Рауль Гарсия из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Гринвуд Мэйсон . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Хетафе

57' Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали

56' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Рауль Гарсия нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

56' Ибаньес Пабло из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Удар от ворот произведет Хетафе

55' Мохика Хоан из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

53' Рико Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Ибаньес Пабло пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

52' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сегодняшная посещаемость составляет 18811 болельщиков

50' Альдерете Омар пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

50' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.