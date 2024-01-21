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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 18811 Главный судья: Санчес Хосе
Осасуна
3:2
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
9' Гол
Гарсия Рауль
26' Желтая карточка
Гарсия Рауль
29' Желтая карточка
Гомес Мойсес
2:0
31' Гол
Муньос Икер
39' Желтая карточка
Милья Луис
2:1
64' Гол
Майораль Борха
2:2
68' Гол
Максимович Неманья
76' Желтая карточка
Гарсия Давид
77' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
3:2
80' Гол
Аресо Хесус
86' Желтая карточка
Максимович Неманья
89' Желтая карточка
Круз Хуан
90' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
90'+8

Ход матча

9'
Гарсия Рауль
(Ибаньес Пабло)
1:0
26'
Гарсия Рауль
 
29'
Гомес Мойсес
 
31'
Муньос Икер
2:0
39'
 
Милья Луис
46'
 
Кармона Хосе Анхель
Аленья Карлес
46'
 
Мартин Хорхе
Альварес Гастон
64'
2:1
Майораль Борха
(Унал Энес)
66'
Орос Аймар
Гомес Мойсес
 
66'
Брашанац Дарко
Ибаньес Пабло
 
68'
2:2
Максимович Неманья
(Милья Луис)
73'
Аресо Хесус
Пенья Рубен
 
73'
Арнаис Хосе
Гарсия Рауль
 
76'
Гарсия Давид
 
77'
 
Иглесиас Хуан
80'
Аресо Хесус
3:2
86'
 
Максимович Неманья
86'
Торро Лукас
Муньос Икер
 
89'
Круз Хуан
 
90'
 
Кармона Хосе Анхель

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 4
  • 7 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 274 Количество передач 366
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Осасуна 50% (64)
X 39.8% (51)
Хетафе 10.2% (13)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
5
Гарсия
Давид
III
24
Катена
Алехандро
3
Круз
Хуан
15
Пенья
Рубен
22
Мохика
Хоан
19
Ибаньес
Пабло
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
23
Гарсия
Рауль
17
Будимир
Анте
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
11
Аленья
Карлес
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
12
Гринвуд
Мэйсон
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Осасуна
5-3-2
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Хетафе

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

25 матчей

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
72%
8%
5 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

12%
40%
48%
3 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.77

Среднее время на гол

108
117

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.46
0.58

Среднее время на гол

61
154

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.16
0.68

Тотал матчей

2.5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
132

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 9 (3) 0.45
Гарсия Рауль 3 0.15
Гарсия Рубен 2 0.1
Гомес Мойсес 2 0.1
Муньос Икер 2 0.1
Авила Эсекьель 1 0.05
Ибаньес Пабло 1 0.05
Арнаис Хосе 1 0.05
Катена Алехандро 1 0.05
Аресо Хесус 1 0.05
Орос Аймар 1 (1) 0.05
Видаль Начо 1 0.05
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Монкайола Хон 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 13 (4) 0.65
Гринвуд Мэйсон 3 (1) 0.15
Максимович Неманья 2 0.1
Латаса Хуан 2 0.1
Аленья Карлес 1 0.05
Кармона Хосе Анхель 1 0.05
Митрович Стефан 1 0.05
Оскар Родригес 1 0.05
Мата Хайме 1 0.05
Альварес Гастон 1 0.05
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Иглесиас Хуан 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Будимир Анте 4 0
Гарсия Давид III 4 0
Торро Лукас 3 0
Круз Хуан 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Арнаис Хосе 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 8 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Альдерете Омар 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Рико Диего 5 0
Милья Луис 5 0
Аленья Карлес 4 0
Альварес Гастон 4 0
Кармона Хосе Анхель 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Гринвуд Мэйсон 2 1
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Сория Давид 2 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Иглесиас Хуан 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0

Результаты матчей

Осасуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
14
Осасуна
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хетафе
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
9
Осасуна
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Хетафе
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
25%
4
24%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
7%
4
18%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
2
14%
5
23%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
4
29%
6
27%
61-75
4
29%
4
18%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
44%
76-90

Пропущено

17
6
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
12%
2
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Забито

25
26
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
16%
4
15%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
3
12%
7
27%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
8
32%
9
35%
76-90

Пропущено

31
28
11 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
10%
6
21%
1-15
4
13%
1
4%
16-30
4
13%
7
25%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
8
26%
6
21%
61-75
8
26%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0
Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Осасуна - Жирона 2:4 Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2
Хетафе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3
Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0 Хетафе - Бетис 1:1 Сельта - Хетафе 2:2 Хетафе - Вильярреал 0:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Хетафе - Осасуна 3:2 Реал Мадрид - Хетафе 2:1

Результаты матчей

Осасуна
Хетафе

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
8
1.5
2
7
1
10
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
3
5
4
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
14
6
8
12
1.5
8
12
1
19
2.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 20 15 4 1 46 - 24 49
2.
Реал Мадрид
 0:2 Заявка 20 15 3 2 40 - 13 48
3.
Барселона
 Заявка 19 12 5 2 36 - 22 41
4.
Атлетик Б
 Заявка 21 12 5 4 38 - 21 41
5.
Атлетико М
 Заявка 19 12 2 5 39 - 23 38
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 21 9 8 4 32 - 21 35
7.
Валенсия
 Заявка 21 9 5 7 27 - 24 32
8.
Бетис
 Заявка 20 7 10 3 22 - 20 31
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 21 9 4 8 21 - 17 31
10.
Хетафе
 Заявка 20 6 8 6 26 - 28 26
11.
Осасуна
 Заявка 20 7 4 9 25 - 31 25
12.
Райо Вальекано
 Заявка 20 5 8 7 18 - 26 23
13.
Алавес
 Заявка 21 6 5 10 19 - 27 23
14.
Вильярреал
 Заявка 21 5 5 11 28 - 42 20
15.
Мальорка
 Заявка 21 3 11 7 19 - 25 20
16.
Сельта
 Заявка 21 3 8 10 21 - 31 17
17.
Севилья
 Заявка 20 3 7 10 25 - 30 16
18.
Кадис
 Заявка 21 2 9 10 15 - 31 15
19.
Гранада
 Заявка 20 2 5 13 22 - 41 11
20.
Альмерия
 2:0 Заявка 21 1 6 14 21 - 43 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 10 9 1 0 23 - 11 28
2.
Атлетик Б
 Заявка 11 8 2 1 27 - 12 26
3.
Реал Мадрид
 0:2 Заявка 10 8 1 1 22 - 6 25
4.
Жирона
 Заявка 10 8 1 1 25 - 13 25
5.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
6.
Бетис
 Заявка 10 6 4 0 13 - 4 22
7.
Валенсия
 Заявка 10 6 2 2 13 - 5 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
9.
Хетафе
 Заявка 9 5 3 1 9 - 6 18
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
11.
Алавес
 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
12.
Осасуна
 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
13.
Мальорка
 Заявка 10 2 7 1 9 - 8 13
14.
Кадис
 Заявка 10 2 5 3 9 - 13 11
15.
Вильярреал
 Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
16.
Гранада
 Заявка 10 2 4 4 14 - 19 10
17.
Севилья
 Заявка 11 2 4 5 15 - 18 10
18.
Сельта
 Заявка 11 2 4 5 8 - 14 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 10 1 5 4 9 - 18 8
20.
Альмерия
 2:0 Заявка 10 0 5 5 10 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 10 7 3 0 21 - 11 24
2.
Реал Мадрид
 0:2 Заявка 10 7 2 1 18 - 7 23
3.
Барселона
 Заявка 9 4 5 0 15 - 11 17
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 4 4 3 14 - 10 16
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 4 3 3 11 - 9 15
6.
Райо Вальекано
 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 1 6 8 - 10 13
8.
Валенсия
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
9.
Атлетико М
 Заявка 9 3 1 5 16 - 12 10
10.
Осасуна
 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
11.
Вильярреал
 Заявка 10 2 3 5 10 - 20 9
12.
Бетис
 Заявка 10 1 6 3 9 - 16 9
13.
Хетафе
 Заявка 11 1 5 5 17 - 22 8
14.
Сельта
 Заявка 10 1 4 5 13 - 17 7
15.
Мальорка
 Заявка 11 1 4 6 10 - 17 7
16.
Алавес
 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
17.
Севилья
 Заявка 9 1 3 5 10 - 12 6
18.
Альмерия
 2:0 Заявка 11 1 1 9 11 - 25 4
19.
Кадис
 Заявка 11 0 4 7 6 - 18 4
20.
Гранада
 Заявка 10 0 1 9 8 - 22 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 13 (1)
Атлетико М Мората Альваро 12 (1)
Жирона Довбик Артём 11 (5)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 12
Кадис Алькарас Рубен 10
Хетафе Дьене Даконам 1 8
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Хименес Фали 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Осасуна: 42%, Хетафе: 58%.
  • 98'
    Катена Алехандро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 97'
    Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Осасуна 50% (64)
    X 39.8% (51)
    Хетафе 10.2% (13)
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    Где смотреть матч Осасуна 3:2 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 3:2 Хетафе

    Исход игры
    Осасуна
    50% (64)
    Ничья
    39.8% (51)
    Хетафе
    10.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (30)
    Меньше
    75% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (46)
    1:0 Осасуна
    25.8% (33)
    2:1 Осасуна
    18% (23)
    1:2 Хетафе
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    3.1% (4)
    0:2 Хетафе
    2.3% (3)
    2:0 Осасуна
    1.6% (2)
    0:1 Хетафе
    1.6% (2)
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