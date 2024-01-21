аль-Бураикан получил отличную возможность пробить из пределов штрафной площади, но эта попытка попала в аль-Бурайка, который оказался на пути мяча.

Угловой на левом фланге заработали номинальные гости. аль-Наджи выполнил хороший кросс на ближнюю штангу, а там защитники сборной Кыргызстана сумели отбиться.

Удалось киргизам закрепиться на чужой половине поля, однако владение очень быстро закончилось после панической передачи Козубаева на левый фланг. Сфера ушла за боковую.

аль-Малки из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника, вот только Абдулхамид к этой передаче не успел. Очень плотно пытаются обороняться киргизы.

Абдулхамид прорвался по правому полулфангу и выполнил кросс к дальней штанге, Токотаев вышел из ворот и снял сферу с головы аль-Бураикана, рвавшегося к этой передаче.

ОПАСНО! Удалось аравийцам вскрыть оборону соперника! Абдулхамид справа ворвался в штрафную киргизов и прострелил вдоль ворот, а аль-Бураикан не попал по мячу с линии вратарской!

Браузман получает жёлтую карточку у сборной Кыргызстана. аль-Давсари успел прокинуть сферу себе на ход у левого угла штрафной, а защитник откровенно снёс капитана аравийцев.

18' Поднимается Алыкулов на ноги и сам покидает поле. Обошлось без серьёзного повреждения. Продолжается игра, и саудовцы сразу же бросаются в атаку, пытаясь быстро воспользоваться большинством.

17' Алыкулов у сборной Кыргызстана оказался сейчас на газоне. Не видел он Абдулхамида и врезался в игрока сборной Саудовской Аравии. Очень неприятный эпизод.

16' Мищенко со своей половины поля выполнил заброс вперёд по правой бровке, Батырканов вёл борьбу за мяч, однако победить в силовом единоборстве Алавжами не получилось.

15' Очень тяжёлое начало для киргизов. Посмотрим, будет ли вносить какие-то перестановки в игру своей команды Штефан Таркович. Очень интересно развиваются события.

14' Последовал навес от правого углового флага к линии вратарской, Алавжами вёл борьбу на "втором этаже", но защитники сборной Кыргызстана сумели отбиться.

13' МОМЕНТ! аль-Бурайк взялся исполнить стандарт, классно пробил игрок в правый верхний угол, но Токотаев в сумасшедшем прыжке свою команду выручил, переведя сферу на угловой!

12' Акматов очень эмоционально отреагировал на своё удаление. Практически со слезами покидал он поле, сразу два партнёра увели футболиста в подтрибунное помещение.