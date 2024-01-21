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Тур: 2. Стадион: .
Кыргызстан
FIFA #98
0:0
Первый тайм: 23'
Саудовская Аравия
FIFA #56
0'
9' Красная карточка
Акматов Айзар
22' Желтая карточка
Браузман Кристиян

Ход матча

9'
Акматов Айзар
 
22'
Браузман Кристиян
 
Прогнозы 166
Кыргызстан 24.1% (40)
X 7.8% (13)
Саудовская Аравия 68.1% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Саудовская Аравия
8.91
8.50
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1.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Токотаев
Ержан
2
Браузман
Кристиян
5
Акматов
Айзар
3
Козубаев
Тамирлан
11
Сагынбаев
Бекжан
14
Мищенко
Александр
18
Жыргалбек
Кайрат
12
Абдурахманов
Одилжон
24
Мерк
Кими
10
Алыкулов
Гулжигит
9
Батырканов
Эрнест
22
Кассар
Али
Аль
Ахмед
17
Аль-Тамбакти
Хассан
4
Алавжами
Али
5
Аль-Булаихи
Али
12
Абдулхамид
Сауд
16
Аль-Наджи
Сами
8
Аль-Малки
Абдуллела
23
Канно
Мохамед
25
Аль-Бурайк
Мохаммед
9
Аль-Бураикан
Фирас
10
Аль-Давсари
Салем
Кыргызстан
Саудовская Аравия

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Булаихи Али 1 0.5
Гариб Абдуррахман 1 0.5
Алавжами Али 0 0

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батырканов Эрнест 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Тамбакти Хассан 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саудовская Аравия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0
Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0
Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1

Результаты матчей

Кыргызстан
Саудовская Аравия

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Саудовская Аравия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таиланд
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Саудовская Аравия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Оман
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Кыргызстан
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таиланд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Саудовская Аравия
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кыргызстан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Оман
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Таиланд
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Оман
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кыргызстан
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Кыргызстан Акматов Айзар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Браузман получает жёлтую карточку у сборной Кыргызстана. аль-Давсари успел прокинуть сферу себе на ход у левого угла штрафной, а защитник откровенно снёс капитана аравийцев. 
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Удалось аравийцам вскрыть оборону соперника! Абдулхамид справа ворвался в штрафную киргизов и прострелил вдоль ворот, а аль-Бураикан не попал по мячу с линии вратарской! 
  • 23'
    Абдулхамид прорвался по правому полулфангу и выполнил кросс к дальней штанге, Токотаев вышел из ворот и снял сферу с головы аль-Бураикана, рвавшегося к этой передаче. 
  • 22'
    аль-Малки из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника, вот только Абдулхамид к этой передаче не успел. Очень плотно пытаются обороняться киргизы. 
  • 21'
    Удалось киргизам закрепиться на чужой половине поля, однако владение очень быстро закончилось после панической передачи Козубаева на левый фланг. Сфера ушла за боковую. 
  • Угловой
    20'
    Угловой на левом фланге заработали номинальные гости. аль-Наджи выполнил хороший кросс на ближнюю штангу, а там защитники сборной Кыргызстана сумели отбиться. 
  • 19'
    аль-Бураикан получил отличную возможность пробить из пределов штрафной площади, но эта попытка попала в аль-Бурайка, который оказался на пути мяча. 
  • 18'
    Поднимается Алыкулов на ноги и сам покидает поле. Обошлось без серьёзного повреждения. Продолжается игра, и саудовцы сразу же бросаются в атаку, пытаясь быстро воспользоваться большинством. 
  • Травма, повреждение
    17'
    Алыкулов у сборной Кыргызстана оказался сейчас на газоне. Не видел он Абдулхамида и врезался в игрока сборной Саудовской Аравии. Очень неприятный эпизод. 
  • 16'
    Мищенко со своей половины поля выполнил заброс вперёд по правой бровке, Батырканов вёл борьбу за мяч, однако победить в силовом единоборстве Алавжами не получилось. 
  • 15'
    Очень тяжёлое начало для киргизов. Посмотрим, будет ли вносить какие-то перестановки в игру своей команды Штефан Таркович. Очень интересно развиваются события. 
  • Угловой
    14'
    Последовал навес от правого углового флага к линии вратарской, Алавжами вёл борьбу на "втором этаже", но защитники сборной Кыргызстана сумели отбиться. 
  • Опасный момент
    13'
    МОМЕНТ! аль-Бурайк взялся исполнить стандарт, классно пробил игрок в правый верхний угол, но Токотаев в сумасшедшем прыжке свою команду выручил, переведя сферу на угловой! 
  • 12'
    Акматов очень эмоционально отреагировал на своё удаление. Практически со слезами покидал он поле, сразу два партнёра увели футболиста в подтрибунное помещение. 
  • Красная карточка
    11'
    Удаление у сборной Кыргызстана! Пересмотрел рефери эпизод на мониторе и принял решение показать Акматову прямую красную карточку. Заметно снижаются шансы киргизов на положительный итог в этом матче. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Видеоповтор
      10'
      Вот это поворот! Позвали видеоассистенты японского арбитра к монитору, дабы пересмотреть этот эпизод на предмет красной карточки. Посмотрим, какой вердикт вынесет Чжумпэй Лида. 
    • Желтая карточка
      9'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Акматов наказан у сборной Кыргызстана. Неаккуратно сыграл защитник против аль-Наджи перед своей штрафной. Опасный стандарт для номинальных гостей. 
    • 8'
      аль-Бурайк получил мяч на левом фланге, но против него очень плотно сыграл Мищенко. Сумел игрок сборной Кыргызстана вынести игровой снаряд за боковую. 
    • 7'
      Очень неспешно действуют футболисты в стартовые минуты. Ушла сфера за лицевую, и Токотаев очень неторопливо взял мяч и стал вводить его в игру ударом от ворот. 
    • Офсайд
      6'
      Попытались провести атаку по левому флангу киргизы, однако прозвучал свисток японского арбитра. Положение вне игры зафиксировано у Сагынбаева. 
    • 5'
      Роберто Манчини подозвал к себе аль-Давсари и что-то ему очень активно показывает. Пытается итальянский специалист внести корректировки в игру сборной Саудовской Аравии. 
    • 4'
      Саудовцы сразу же забрали игровой снаряд под свой контроль. Являются они очевидными фаворитами сегодняшней встречи, однако посмотрим, как они этот статус подтвердят на деле. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Батырканов зацепился за мяч около центральной линии поля, и Алавжами откровенно подтолкнул его в спину. Первый фол зафиксировал японский арбитр. 
    • 2'
      Сборная Кыргызстана вышла на эту встречу в белом комплекте формы, номинальные гости играют в зелёном комплекте. Ворота аль-Кассара в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли саудовцы. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 2-го тура Кубка Азии, в котором встретятся сборные Кыргызстана и Саудовской Аравии. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 166
    Кыргызстан 24.1% (40)
    X 7.8% (13)
    Саудовская Аравия 68.1% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Саудовская Аравия
    8.91
    8.50
    Реклама, fon.bet
    1.30
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кыргызстан 0:0 Саудовская Аравия

    Исход игры
    Кыргызстан
    24.6% (41)
    Ничья
    7.8% (13)
    Саудовская Аравия
    67.7% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    43.22% (51)
    Нет
    56.78% (67)
    Популярный счёт
    0:2 Саудовская Аравия
    21.6% (36)
    1:2 Саудовская Аравия
    18% (30)
    0:1 Саудовская Аравия
    10.2% (17)
    1:3 Саудовская Аравия
    7.8% (13)
    0:3 Саудовская Аравия
    6% (10)
    1:1 Ничья
    3% (5)
    2:1 Кыргызстан
    1.2% (2)
    1:0 Кыргызстан
    1.2% (2)
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    Кыргызстан
    Саудовская Аравия
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