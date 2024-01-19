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Тур: 2. Стадион: .
Кыргызстан
FIFA #98
 
Позже
Саудовская Аравия
FIFA #56
Прогнозы 41
Кыргызстан 14.6% (6)
X 14.6% (6)
Саудовская Аравия 70.7% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Саудовская Аравия
15.00
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Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Булаихи Али 1 1
Гариб Абдуррахман 1 1
Алавжами Али 0 0

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батырканов Эрнест 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Тамбакти Хассан 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саудовская Аравия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0
Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1 Таджикистан - Кыргызстан 1:0
Саудовская Аравия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0
Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1

Результаты матчей

Кыргызстан
Саудовская Аравия

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Саудовская Аравия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таиланд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Саудовская Аравия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оман
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кыргызстан
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таиланд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Саудовская Аравия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кыргызстан
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оман
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Таиланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оман
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кыргызстан
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Таиланд Джайдед Супачай 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Южная Корея Хын Мин Сон 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кыргызстан - Саудовская Аравия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 января 2024, осталось 2 дня 10 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 41
    Кыргызстан 14.6% (6)
    X 14.6% (6)
    Саудовская Аравия 70.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Саудовская Аравия
    15.00
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    6.20
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    1.25
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    Прогнозы на матч Кыргызстан - Саудовская Аравия

    Исход игры
    Кыргызстан
    15.9% (7)
    Ничья
    13.6% (6)
    Саудовская Аравия
    70.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    51.28% (20)
    Нет
    48.72% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Саудовская Аравия
    25% (11)
    1:2 Саудовская Аравия
    22.7% (10)
    1:3 Саудовская Аравия
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    0:1 Саудовская Аравия
    9.1% (4)
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    Кыргызстан
    Саудовская Аравия
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