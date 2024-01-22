Тур: 3. Стадион: Яссим Бин Хамад.
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Прогноз на матч от Liveresult
13
Хамис
Халил
20
Тнеш
Али
25
Сроур
Хасан
11
Бугиэль
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шегрт Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Хамис ХалилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тнеш АлиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сроур ХасанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бугиэль ОмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сабих АлиВратарь
- Защитник
-
26 Шайту ХассанЗащитник
-
17 Аль-Хадж АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шоур ВалидПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
Бомбардиры внутри турнира
Таджикистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ливан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Таджикистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камолов Амадони
|0
|1
|Умарбаев Парвизджон
|1
|0
|Сафаров Манучехр
|1
|0
|Самиев Шахром
|1
|0
|Ханонов Вахдат
|1
|0
|Алиджони Айни
|1
|0
Ливан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдар Мохамад
|1
|0
|Сроур Хасан
|1
|0
Результаты матчей
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ливан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6
Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1
Ливан
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ливан - Китай 0:0 Катар - Ливан 3:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1
Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0 ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0 Кувейт - Ливан 2:0 Иран - Ливан 2:0 Ливан - Сирия 0:3 Ливан - Ирак 1:1 Ливан - Южная Корея 0:1
Результаты матчей
Таджикистан
Ливан
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Таджикистан
Ливан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|ОАЭ
|Альхаммади Халифа
|1
|Кыргызстан
|Акматов Айзар
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Таджикистан - Ливан
Исход игры
Таджикистан
76.1% (162)
Ничья
16% (34)
Ливан
8% (17)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
1:0 Таджикистан
18.3% (39)
2:1 Таджикистан
15.5% (33)
1:1 Ничья
8.9% (19)
0:1 Ливан
4.2% (9)
0:0 Ничья
2.8% (6)
1:2 Ливан
1.4% (3)
2:2 Ничья
0.9% (2)
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