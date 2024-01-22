  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Тур: 3. Стадион: .
Таджикистан
FIFA #106
 
Позже
Ливан
FIFA #107
Прогнозы 202
Таджикистан 75.2% (152)
X 16.3% (33)
Ливан 8.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Ливан
2.27
3.80
Реклама, betboom.ru
3.95
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ятимов
Рустам
5
Сафаров
Манучехр
6
Ханонов
Вахдат
2
Джурабаев
Зоир
19
Назаров
Ахтам
15
Мабатшоев
Шервони
7
Умарбаев
Парвизджон
14
Шукуров
Алишер
17
Панджшанбе
Эхсони
9
Соиров
Рустам
10
Джалилов
Алишер
21
Матар
Мостафа
13
Хамис
Халил
12
Мишель
Александер
18
Аль-Зейн
Кассем
6
Зейн
Хуссейн
20
Тнеш
Али
22
Жради
Бассель
25
Сроур
Хасан
5
Нассар
Нассар
11
Бугиэль
Омар
7
Маатук
Хассан
Таджикистан
Ливан

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ливан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камолов Амадони 0 1
Умарбаев Парвизджон 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Самиев Шахром 1 0
Ханонов Вахдат 1 0
Алиджони Айни 1 0
Ливан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдар Мохамад 1 0
Сроур Хасан 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ливан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6
Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1
Ливан
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ливан - Китай 0:0 Катар - Ливан 3:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1
Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0 ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0 Кувейт - Ливан 2:0 Иран - Ливан 2:0 Ливан - Сирия 0:3 Ливан - Ирак 1:1 Ливан - Южная Корея 0:1

Результаты матчей

Таджикистан
Ливан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
Ливан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Китай
 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Таджикистан
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Ливан
 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Таджикистан
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Таджикистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ливан
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Кыргызстан Акматов Айзар 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии сыграют сборные Таджикистана и Ливана. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Ливан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 24 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 202
Таджикистан 75.2% (152)
X 16.3% (33)
Ливан 8.4% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Ливан
2.27
3.80
Реклама, betboom.ru
3.95
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Таджикистан - Ливан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Таджикистан - Ливан

Исход игры
Таджикистан
76.1% (162)
Ничья
16% (34)
Ливан
8% (17)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
1:0 Таджикистан
18.3% (39)
2:1 Таджикистан
15.5% (33)
1:1 Ничья
8.9% (19)
0:1 Ливан
4.2% (9)
0:0 Ничья
2.8% (6)
1:2 Ливан
1.4% (3)
2:2 Ничья
0.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Таджикистан
Ливан
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный