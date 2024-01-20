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Тур: 3. Стадион: .
Таджикистан
FIFA #106
 
Позже
Ливан
FIFA #107
Прогнозы 52
Таджикистан 69.2% (36)
X 19.2% (10)
Ливан 11.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Ливан
2.12
3.75
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4.20
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Таджикистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ливан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Таджикистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камолов Амадони 0 1
Умарбаев Парвизджон 1 0
Сафаров Манучехр 1 0
Самиев Шахром 1 0
Ханонов Вахдат 1 0
Алиджони Айни 1 0
Ливан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдар Мохамад 1 0
Сроур Хасан 1 0

Результаты матчей

Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ливан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Таджикистан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ливан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6
Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1 Таджикистан - Туркменистан 1:1 Кувейт - Таджикистан 2:1 Таджикистан - РОССИЯ 0:0 Малайзия - Таджикистан 0:0 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Сингапур - Таджикистан 0:1 Таджикистан - Мьянма 4:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Кыргызстан 1:0 Уганда - Таджикистан 1:1
Ливан
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ливан - Китай 0:0 Катар - Ливан 3:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Ливан - Иордания 2:1
Бангладеш - Ливан 1:1 Ливан - Палестина 0:0 ОАЭ - Ливан 2:1 Черногория - Ливан 3:2 Ливан - Индия 1:0 Таиланд - Ливан 2:1 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Монголия - Ливан 0:0 Ливан - Вануату 3:1 ОАЭ - Ливан 1:0 Кувейт - Ливан 2:0 Иран - Ливан 2:0 Ливан - Сирия 0:3 Ливан - Ирак 1:1 Ливан - Южная Корея 0:1

Результаты матчей

Таджикистан
Ливан

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Таджикистан
Ливан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Китай
 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Таджикистан
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Ливан
 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Таджикистан
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Таджикистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ливан
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Ливан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Таджикистан 69.2% (36)
    X 19.2% (10)
    Ливан 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    Ливан
    2.12
    3.75
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    4.20
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    Прогнозы на матч Таджикистан - Ливан

    Исход игры
    Таджикистан
    69.1% (38)
    Ничья
    18.2% (10)
    Ливан
    12.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Таджикистан
    32.7% (18)
    1:0 Таджикистан
    21.8% (12)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    0:1 Ливан
    7.3% (4)
    1:2 Ливан
    3.6% (2)
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