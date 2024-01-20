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Тур: 3. Стадион: .
Катар
FIFA #58
 
Позже
Китай
FIFA #79
Прогнозы 45
Катар 55.6% (25)
X 17.8% (8)
Китай 26.7% (12)
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Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Китай
2.15
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История личных встреч

Катар
Китай

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ОМА
1:2
ОМА
0:0
ЧМ2АК2Р
2:0
ЧМ2АК2Р
1:0
АЧК
0:2
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

144
144

Бомбардиры внутри турнира

Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афиф Акрам 3 1.5
Али Алмоез 1 0.5
Ваад Мохаммед 0 0
Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ро-Ро Педро Мигел 2 0
Фати Ахмед 1 0
Алаэльдин Ахмед 1 0
Ваад Мохаммед 1 0
Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шангуань Ван 1 0
Жанг Юнинг 1 0

Результаты матчей

Катар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Китай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Китай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Катар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Китай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0
Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1 Катар - Кения 1:2 Панама - Катар 4:0 Мексика - Катар 0:1 Катар - Гондурас 1:1 Гаити - Катар 2:1 Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1 Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2
Китай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2
Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1 Новая Зеландия - Китай 0:0 Китай - Гонконг 1:0 Япония - Китай 0:0 Китай - Южная Корея 0:3 Оман - Китай 2:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Вьетнам - Китай 3:1

Результаты матчей

Катар
Китай

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Катар
Китай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Китай
 2 0 2 0 0 - 0 2
3.
Таджикистан
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Ливан
 2 0 1 1 0 - 3 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ливан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Таджикистан
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Катар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Китай
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Таджикистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Ливан
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Катар - Китай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Катар 55.6% (25)
    X 17.8% (8)
    Китай 26.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Катар
    Ничья
    Китай
    2.15
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    3.70
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    Прогнозы на матч Катар - Китай

    Исход игры
    Катар
    58.3% (28)
    Ничья
    16.7% (8)
    Китай
    25% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Катар
    29.2% (14)
    1:0 Катар
    22.9% (11)
    1:2 Китай
    14.6% (7)
    1:1 Ничья
    10.4% (5)
    2:3 Китай
    4.2% (2)
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    Катар
    Китай
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