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Тур: 3. Стадион: .
Австралия
FIFA #25
0:0
Первый тайм: 41'
Узбекистан
FIFA #68
0'
25' Желтая карточка
Эшмурадов Умар

Ход матча

25'
 
Эшмурадов Умар
Прогнозы 198
Австралия 53.5% (106)
X 19.2% (38)
Узбекистан 27.3% (54)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Австралия
Ничья
Узбекистан
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1
Райан
Мэттью
3
Аткинсон
Натаниэль
19
Суттар
Гарри
4
Роулс
Кай
16
Бехич
Азиз
14
Макгри
Райли
17
Баккус
Кенау
22
Ирвайн
Джексон
6
Бойл
Мартин
10
Йенги
Кусини
5
Бос
Джордан
1
Юсупов
Уткир
18
Абдуллаев
Абдулла
II
15
Эшмурадов
Умар
5
Ашурматов
Рустам
26
Aбдурахматов
Зафармурод
4
Сайфиев
Фаррух
20
Эркинов
Хожимат
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
11
Урунов
Остон
22
Файзуллаев
Аббосбек
Австралия
Узбекистан

История личных встреч

Австралия
Узбекистан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

КА
0:0
АЧК
0:6
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
51

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 2 0.67
Бос Джордан 1 0.33
Макгри Райли 0 0
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 1 0.33
Насруллаев Шерзод 1 0.33
Файзуллаев Аббосбек 1 0.33
Шукуров Отабек 0 0

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Эйден 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эшмурадов Умар 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Австралия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Австралия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1
Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4
Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0

Результаты матчей

Австралия
Узбекистан

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Австралия
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Узбекистан
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
3.
Сирия
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
4.
Индия
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Узбекистан
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сирия
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Индия
 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Австралия
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сирия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Кыргызстан Акматов Айзар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Не идёт игра пока что в атаке у Остона Урунова. Очередную бесполезную попытку войти в чужую штрафную с левого фланга показал сейчас бывший футболист московского "Спартака".
  • 39'
    Мартин Бойл имел шанс хорошенько вырваться один на один с Уткиром Юсуповы, но здорово сыграл Умар Эшмурадов, без фола выбивший мяч в сторону.
  • 37'
    Остон Урунов на левом фланге нападения слишком легко потерял мяч, но быстро вернулось владение к узбекистанцам, пошла какая-то сумбурная история в штрафной площади австралийцев. Был накрыт удар Отабека Шукурова из зоны левого инсайда.
  • 36'
    Контратака возникла у узбекистанской сборной после обрезки австралийцев в центре поля, но закончилось всё благополучно для "кенгуру", мяч легко взял Мэттью Райан.
  • 35'
    Забросная передача из глубины следует у сборной Узбекистана в левую часть чужой штрафной площади, где уверенно ловит мяч в свои перчатки Мэттью Райан.
  • Фол, нарушение
    34'
    Джексон Ирвайн мелко нарушил правила впереди на левом фланге против владевшего мячом Хожимата Эркинова, схватив его сзади за бока.
  • Офсайд
    33'
    Положение вне игры фиксируется у сборной Узбекистана на правом фланге в срединной трети поля.
  • 32'
    Джорджан Бос жёстко поставил корпус Хожимату Эркинову, когда тот планировал добраться до мяча на правом фланге чужой половины поля. Аут в пользу сборной Австралии.
  • 30'
    Подача с правой стороны последовала у узбекистанцев в центр штрафной площади в направлении Аббосбека Файзуллаева, который не попал по мячу головой в противоборстве с соперником.
  • Фол, нарушение
    29'
    Теперь уже сам Отабек Шукуров нарушает правила в середине поля. Не вступает он в верховую борьбу непосредственно, при этом подсаживается под Джексона Ирвайна.
  • Фол, нарушение
    28'
    Отабек Шукуров оказался на газоне рядом с центральным кругом. Поработал локтем в борьбе с ним Кенау Баккус, выслушавший устное внушение от арбитра.
  • Опасный момент
    27'
    Штрафной удар готовится у сборной Австралии. То есть не зовут арбитра к монитору, и нет красной карточки. Райли Макгри пробивает со штрафного удара, и мяч следует значительно выше перекладины.
  • Видеоповтор
    25'
    Система ВАР проверяет эпизод на предмет возможной красной карточки.
  • Желтая карточка
    25'
    Жёлтую карточку зарабатывает себе Умар Эшмурадов, который уронил соперника, пытавшегося выбежать один на один под проникающую передачу.
  • Фол, нарушение
    23'
    Кенау Баккус рухнул на газон после прыжка за мячом рядом с центральным кругом. Подсел под него, чтобы тот упал, Хожимат Эркинов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      22'
      Кай Роулс и Аббосбек Файзуллаев сошлись ногами в борьбе за мяч на половине поля сборной Австралии. Нарушение правил оказалось на счету узбекистанского футболиста.
    • 21'
      Аббосбек Файзуллаев работал в районе правого угла чужой штрафной площадки, но на нём висел защитник. В итоге нанёс нападающий ЦСКА удар, который был заблокирован.
    • 20'
      Ни Фаррух Сайфиев, ни Отабек Шукуров не решились подавать у сборной Узбекистана с левого фланга. Предпочли они и дальше обыгрывать мяч со своими партнёрами.
    • 19'
      Фаррух Сайфиев выполнял навес с левого фланга, и справились в своей штрафной площади австралийцы, выиграли нормально верховую борьбу.
    • 18'
      Короткий розыгрыш на левом фланге атаки устроили австралийцы, а потом и подача последовала в центр штрафной площади, откуда мяч вынес головой Одилжон Хамробеков.
    • 17'
      Вот и статистика владения мячом подоспела. В подтверждение, так сказать. 68 процентов по этому показателю у сборной Австралии и 32 процента у сборной Узбекистана.
    • 16'
      Возможно, в самые последние минуты перехватывает инициативу сборная Узбекистана. Раньше побольше владели мячом игроки австралийской национальной команды. 
    • 15'
      Атакует сборная Узбекистана позиционно. Прострел идёт во вратарскую из зоны правого инсайда, а защитник номинальных хозяев Кай Роулс выбивает мяч за боковую линию. 
    • 14'
      В случае ничейного результата сегодня сборная Австралии финиширует в группе B на первом месте. Сборной Узбекистана требуется победа, чтобы по итогу возглавить квартет.
    • 13'
      Райли Макгри выполнил слишком сильную подачу с правого фланга со штрафного удара австралийцев. Мяч в воздухе отправился за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      12'
      Мартин Бойл заработал штрафной удар для сборной Австралии на правом фланге. Нарушил против него правила Фаррух Сайфиев.
    • Видеоповтор
      12'
      Система ВАР подтвердила решение судейской бригады в поле. Трудно было ожидать другого вердикта видеоассистентов, учитывая, что на картинке всё понятно.
    • Офсайд
      11'
      ГОЛ! 1:0! Или офсайд? "Вне игры" всё-таки. Лайнсмен поднимает флажок. Нет сомнений, что правильно. Видно это на повторе для телезрителей. Кусини Йенги оказался в офсайде перед фиктивным голом австралийцев.
    • 10'
      Долго перекатывают мяч друг с другом футболисты сборной Австралии на своей половине поля. Как бы им снова не допустить потерю, как полторы минуты назад.
    • Судья
      9'
      Обрезались австралийцы в середине поля, и подхвативший мяч Остон Урунов устремился в левую часть чужой штрафной площади, где рухнул на газон без последствий в виде назначения пенальти.
    • 7'
      Мартин Бойл навесил с правой стороны в центральную зону штрафной площади узбекистанцев. До удара по воротам не дошло дело у австралийцев.
    • 7'
      Остон Урунов пытался что-то сделать на левом фланге атаки сборной Узбекистана, однако разобрались с ним защитники австралийцы, отобрав мяч без фола.
    • 6'
      Длинный аут вбросили австралийцы с правого фланга в чужую штрафную площадь. Потом снова обосновались "кенгуру" на подступах к ней.
    • Травма, повреждение
      5'
      Рустам Ашурматов в центре поля невольно отмахнулся рукой в прыжке от своего же партнёра. Получил рукой в лицо Фаррух Сайфиев. Сейчас оказывается ему медицинская помощь.
    • 4'
      В параллельном матче встречаются сборные Сирии и Индии. В заключительном третьем туре группового этапа в каждой из групп по две игры проходят в одно время.
    • 3'
      Австралийцы провели позиционную атаку, но не смогли создать никакой остроты, и мяч в своей штрафной площадке легко забрал Уткир Юсупов.
    • 2'
      Сборная Австралии играет в жёлтых футболках, зелёных трусах и белых гетрах. У сборной Узбекистана все элементы экипировки синего цвета.  
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В матче третьего тура группового этапа Кубка Азии сборная Узбекистана встретится со сборной Австралии. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Узбекистан.
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      2.33 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 198
    Австралия 53.5% (106)
    X 19.2% (38)
    Узбекистан 27.3% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Узбекистан
    3.90
    2.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Австралия 0:0 Узбекистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Австралия 0:0 Узбекистан

    Исход игры
    Австралия
    53.3% (106)
    Ничья
    19.1% (38)
    Узбекистан
    27.6% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    20.1% (40)
    1:1 Ничья
    12.1% (24)
    1:0 Австралия
    12.1% (24)
    2:0 Австралия
    6.5% (13)
    0:0 Ничья
    2% (4)
    3:1 Австралия
    1.5% (3)
    3:0 Австралия
    1% (2)
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