Тур: 3. Стадион: Эль-Джануб Стадиум.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
25'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Суттар
Гарри
16
Бехич
Азиз
14
Макгри
Райли
17
Баккус
Кенау
10
Йенги
Кусини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
14 Макгри РайлиПолузащитник
-
17 Баккус КенауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Йенги КусиниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миллер ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тилио МаркоПолузащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
23 Гудвин КрейгПолузащитник
-
24 Язбек ПатрикПолузащитник
-
26 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Австралия
Узбекистан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
51
Бомбардиры внутри турнира
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ирвайн Джексон
|2
|0.67
|Бос Джордан
|1
|0.33
|Макгри Райли
|0
|0
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Игорь
|1
|0.33
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.33
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.33
|Шукуров Отабек
|0
|0
Карточки
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эшмурадов Умар
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Австралия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Австралия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1
Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4
Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0
Результаты матчей
Австралия
Узбекистан
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Австралия
Узбекистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа B
Группа B
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|ОАЭ
|Альхаммади Халифа
|1
|Кыргызстан
|Акматов Айзар
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Австралия 0:0 Узбекистан
Исход игры
Австралия
53.3% (106)
Ничья
19.1% (38)
Узбекистан
27.6% (55)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
2:1 Австралия
20.1% (40)
1:1 Ничья
12.1% (24)
1:0 Австралия
12.1% (24)
2:0 Австралия
6.5% (13)
0:0 Ничья
2% (4)
3:1 Австралия
1.5% (3)
3:0 Австралия
1% (2)
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