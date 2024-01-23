Положение вне игры фиксируется у сборной Узбекистана на правом фланге в срединной трети поля.

Джексон Ирвайн мелко нарушил правила впереди на левом фланге против владевшего мячом Хожимата Эркинова, схватив его сзади за бока.

Забросная передача из глубины следует у сборной Узбекистана в левую часть чужой штрафной площади, где уверенно ловит мяч в свои перчатки Мэттью Райан.

Контратака возникла у узбекистанской сборной после обрезки австралийцев в центре поля, но закончилось всё благополучно для "кенгуру", мяч легко взял Мэттью Райан.

Остон Урунов на левом фланге нападения слишком легко потерял мяч, но быстро вернулось владение к узбекистанцам, пошла какая-то сумбурная история в штрафной площади австралийцев. Был накрыт удар Отабека Шукурова из зоны левого инсайда.

Мартин Бойл имел шанс хорошенько вырваться один на один с Уткиром Юсуповы, но здорово сыграл Умар Эшмурадов, без фола выбивший мяч в сторону.

Не идёт игра пока что в атаке у Остона Урунова. Очередную бесполезную попытку войти в чужую штрафную с левого фланга показал сейчас бывший футболист московского "Спартака".

32' Джорджан Бос жёстко поставил корпус Хожимату Эркинову, когда тот планировал добраться до мяча на правом фланге чужой половины поля. Аут в пользу сборной Австралии.

30' Подача с правой стороны последовала у узбекистанцев в центр штрафной площади в направлении Аббосбека Файзуллаева, который не попал по мячу головой в противоборстве с соперником.

29' Теперь уже сам Отабек Шукуров нарушает правила в середине поля. Не вступает он в верховую борьбу непосредственно, при этом подсаживается под Джексона Ирвайна.

28' Отабек Шукуров оказался на газоне рядом с центральным кругом. Поработал локтем в борьбе с ним Кенау Баккус, выслушавший устное внушение от арбитра.

27' Штрафной удар готовится у сборной Австралии. То есть не зовут арбитра к монитору, и нет красной карточки. Райли Макгри пробивает со штрафного удара, и мяч следует значительно выше перекладины.

25' Система ВАР проверяет эпизод на предмет возможной красной карточки.

25' Жёлтую карточку зарабатывает себе Умар Эшмурадов, который уронил соперника, пытавшегося выбежать один на один под проникающую передачу.