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Тур: 3. Стадион: .
Австралия
FIFA #25
 
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Узбекистан
FIFA #68
Прогнозы 57
Австралия 75.4% (43)
X 14% (8)
Узбекистан 10.5% (6)
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Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Узбекистан
3.30
2.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Австралия
Узбекистан

История личных встреч

Австралия
Узбекистан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

КА
0:0
АЧК
0:6
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
0:1

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
51

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ирвайн Джексон 2 1
Бос Джордан 1 0.5
Макгри Райли 0 0
Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Игорь 1 0.5
Насруллаев Шерзод 1 0.5
Файзуллаев Аббосбек 1 0.5
Шукуров Отабек 0 0

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Эйден 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Австралия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Узбекистан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Австралия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Австралия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Узбекистан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1
Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Аргентина - Австралия 2:1 Австралия - Дания 1:0 Тунис - Австралия 0:1 Франция - Австралия 4:1 Новая Зеландия - Австралия 0:2 Австралия - Новая Зеландия 1:0 Австралия - Перу 0:0 ОАЭ - Австралия 1:2 Австралия - Иордания 2:1
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4
Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Туркменистан - Узбекистан 0:2 Узбекистан - Оман 3:0 Узбекистан - Венесуэла 1:1 Узбекистан - Боливия 1:0 Узбекистан - РОССИЯ 0:0 Узбекистан - Казахстан 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Узбекистан - Камерун 2:0

Результаты матчей

Австралия
Узбекистан

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Австралия
Узбекистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Узбекистан
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Сирия
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Индия
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сирия
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Австралия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сирия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Узбекистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 2 дня 3 часа 48 минут.



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    • Прогнозы 57
    Австралия 75.4% (43)
    X 14% (8)
    Узбекистан 10.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Узбекистан
    3.30
    2.95
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    Прогнозы на матч Австралия - Узбекистан

    Исход игры
    Австралия
    75.4% (43)
    Ничья
    14% (8)
    Узбекистан
    10.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (30)
    Нет
    41.18% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    33.3% (19)
    1:0 Австралия
    21.1% (12)
    2:0 Австралия
    14% (8)
    1:1 Ничья
    10.5% (6)
    3:1 Австралия
    3.5% (2)
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