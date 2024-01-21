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Тур: 3. Стадион: .
Сирия
FIFA #91
 
Позже
Индия
FIFA #102
Прогнозы 51
Сирия 76.5% (39)
X 11.8% (6)
Индия 11.8% (6)
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Сирия
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Индия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сирия
Индия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сирия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Индия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сирия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Асвад Махмуд 1 0
Индия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Пратап Викрам 1 0

Результаты матчей

Сирия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сирия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Сирия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сирия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сирия - Австралия 0:1 Узбекистан - Сирия 0:0 Сирия - Малайзия 2:2 Кыргызстан - Сирия 1:1
Сирия - Япония 0:5 Сирия - КНДР 1:0 Сирия - Кувейт 1:2 Китай - Сирия 0:1 Сирия - Малайзия 2:2 Вьетнам - Сирия 1:0 Бахрейн - Сирия 1:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Сирия - Венесуэла 1:2 Сирия - Беларусь 0:1 Сирия - Алжир 0:1 Ирак - Сирия 1:0 Иордания - Сирия 2:0 Сирия - Таджикистан 1:0 Сирия - Ирак 1:1
Индия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Индия - Узбекистан 0:3 Австралия - Индия 2:0 Индия - Катар 0:3 Кувейт - Индия 0:1
Малайзия - Индия 4:2 Ливан - Индия 1:0 Ирак - Индия 2:2 Индия - Ливан 2:0 Индия - Ливан 0:0 Вануату - Индия 0:1 Индия - Монголия 2:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Индия 0:1 Индия - Вьетнам 0:3 Сингапур - Индия 1:1 Индия - Гонконг 4:0 Афганистан - Индия 1:2 Индия - Камбоджа 2:0 Индия - Иордания 0:2 Индия - Беларусь 0:3

Результаты матчей

Сирия
Индия

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сирия
Индия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Узбекистан
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Сирия
 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Индия
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Австралия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Узбекистан
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Сирия
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Австралия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Сирия
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Индия
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сирия - Индия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 2 дня 3 часа 48 минут.



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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Сирия 76.5% (39)
    X 11.8% (6)
    Индия 11.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сирия
    Ничья
    Индия
    1.35
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    Прогнозы на матч Сирия - Индия

    Исход игры
    Сирия
    76.9% (40)
    Ничья
    11.5% (6)
    Индия
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (15)
    Меньше
    70.59% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    37.25% (19)
    Нет
    62.75% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Сирия
    26.9% (14)
    1:0 Сирия
    25% (13)
    2:1 Сирия
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    11.5% (6)
    0:1 Индия
    3.8% (2)
    1:2 Индия
    3.8% (2)
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