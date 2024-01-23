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Тур: 3. Стадион: .
Иран
FIFA #21
1:0
Первый тайм: 38'
ОАЭ
FIFA #64
0'
1:0
26' Гол
Тареми Мехди

Ход матча

26'
Тареми Мехди
(Азмун Сердар)
1:0
Прогнозы 130
Иран 85.4% (111)
X 5.4% (7)
ОАЭ 9.2% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
ОАЭ
1.70
8.50
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8.43
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейранванд
Алиреза
2
Мохаррами
Садех
13
Канаани
Хоссейн
4
Халилзаде
Шоджа
3
Хаджсафи
Эсхан
6
Эззатоллахи
Саид
14
Годдос
Саман
17
Голизаде
Али
9
Тареми
Мехди
18
Гайеди
Мехди
20
Азмун
Сердар
17
Еиса
Халид
19
Алдханхани
Халед
II
4
Хашеми
Халид
26
Абельазиз
Бадер
3
Султан
Заед
21
Аль-Маазми
Хариб
8
Аль-Зааби
Тахнун
6
Маджид
Рашид
18
Рамадан
Абдалла
9
Салех
Али
20
Альгассани
Яхья
Иран
ОАЭ

История личных встреч

Иран
ОАЭ

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:0
ЧМКА3ЙР
0:1
АЧК
1:0
КА
1:0
АЧК
0:3
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.25
0

Среднее время на гол

360
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

162
135

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайеди Мехди 2 0.67
Ансарифард Карим 1 0.33
Азмун Сердар 1 0.33
Халилзаде Шоджа 1 0.33
Годдос Саман 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Мохаммади Милад 0 0
ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аламири Султан 2 (1) 0.67
Султан Заед 1 0.33
Альгассани Яхья 1 (1) 0.33
Салех Али 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 1 0
ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альхаммади Халифа 0 1
Идрисс Абдуллах 1 0
Аламири Султан 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1
Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0
ОАЭ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0
Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2 ОАЭ - Гамбия 1:1

Результаты матчей

Иран
ОАЭ

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Иран
ОАЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
ОАЭ
 0:1 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестина
 1:0 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Гонконг
 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ОАЭ
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Палестина
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гонконг
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Палестина
 1:0 2 1 0 1 2 - 4 3
3.
ОАЭ
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Гонконг
 0:1 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Кыргызстан Акматов Айзар 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Подходит к своему логическому завершения первая половина встречи. Сборная Ирана выглядит очень уверенно, ничего не позволяя сопернику создать у собственных ворот. 
  • 37'
    Заед подключился к атаке своей команды по правому флангу и верховом единоборстве упал на газон. Узбекский арбитр никакого нарушения в этом моменте не усмотрел. 
  • Судья
    36'
    Отменяет VAR гол сборной Ирана. Немного коленом забрался в положение вне игры Голизаде. Звоночек для сборной ОАЭ прозвучал, так продолжать играть нельзя, иначе выход из группы будет под большим вопросом. 
  • Видеоповтор
    35'
    VAR проверяет гол сборной Ирана. Есть такое ощущение, что в офсайде находился Голизаде во время передачи. Посмотрим, какое решение примут видеоассистенты. 
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ГОЛИЗАДЕ! А вот это уже серьёзно! Хаджсафи прорвался по левому полуфлангу и выполнил отличный навес в центр штрафной, Голизаде оторвался от защитников и с 7 метров пробил головой мимо голкипера! 
  • 33'
    Хаджсафи со стандарт выполнил кросс на ближний край вратарской, Тареми головой сделал скидку к дальней штанги, а там футболисты сборной ОАЭ панически отбились. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Гайеди на левом фланге прокинул игровой снаряд себе на ход, а Рашид откровенно ударил его по ноге. Нарушение очевидно, однако арбитр пока не достаёт карточки. 
  • 31'
    Ещё раз показали повтор гола сборной Ирана. Азмун сыграл гениально, в одно касание выполнив заброс за спины двум центральным защитникам. Зевнули они рывок Тареми, который сыграл чётко на грани офсайда. 
  • 30'
    Номинальные гости сразу же бросились в атаку, пытаясь быстро восстановить равновесие в счёте, однако иранские защитники пока очень уверенно действуют в обороне. 
  • 29'
    Штрафной на чужой половине поля заработали эмиратовцы, аль-Зааби с правого фланга исполнил кросс к владениям Бейранванда, но там защитники сборной Ирана отбились. 
  • 28'
    Вполне заслуженный гол забивает иранская сборная. Лучше они смотрелись в первой трети матча. Очень важный гол забил Тареми, наконец-то смог отличиться на этом Кубке Азии один из лидеров сборной Ирана. 
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ТАРЕМИ! Азмун сыграл шикарно, отдав пас за спины защитникам сборной ОАЭ, Тареми по центру вышел один на один с голкипером и нанёс чёткий удар в правый нижний угол! 
  • Угловой
    26'
    Угловой на правом фланге заработали иранцы. Годдос выполнил классный кросс в центр вратарской, откуда Халилзаде пробил в голову игроку сборной ОАЭ! 
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТ! Голизаде с левого фланга выполнил мягкий заброс на ближний край вратарской, Тареми классно открылся и перекинул голкипера, вот только сфера прошла вдоль линии ворот! 
  • Угловой
    24'
    Угловой на левом фланге заработали иранцы. Последовал розыгрыш, после которого последовал пас на Годдоса, но тому сохранить игровой снаряд в пределах поля не удалось. 
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    • Видеоповтор
      23'
      VAR всё-таки вмешался в предыдущий эпизод. Причём занял просмотр игрового момента немало времени, но офсайд Годдоса при получении мяча был очевиден. 
    • Офсайд
      22'
      Годдос получил мяч в правой части штрафной и аккуратно подсекал его над Бадером, который летел в подкате. Сфера попала в руку защитнику, о чём активно сигнализировали иранцы, но лайнсмен сразу же поднял флажок, зафиксировав положение вне игры у сборной Ирана. 
    • 21'
      Гайеди получил сферу на левом фланге и выполнил навес в штрафную соперника, однако получился удар, который на самой линии ворот сумел зафиксировать Еиса. 
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали иранцы. Годдос выполнил кросс к линии вратарской, Азмун выиграл борьбу на "втором этаже". однако пробил немного выше перекладины! 
    • Фол, нарушение
      19'
      Очередное нарушение от сборной ОАЭ. В центре поля Салех уронил на газон Эззатоллахи, тем самым остановив начало перспективной иранской атаки. 
    • 18'
      Эмиратовцы сумел сейчас забрать мяч под свой контроль. Удалось номинальным гостям выполнить несколько передач на чужой половине поля, а затем сфера отправилась к голкиперу. 
    • 17'
      Голизаде получил игровой снаряд у правого угла штрафной и отдал разрезающий пас вперёд, но сохранить сферу в пределах поля Мохаррами не сумел. Слишком сильная получилась передача у игрока сборной Ирана. 
    • 16'
      Очередной длинный заброс в штрафную сборной ОАЭ, однако передача была выполнена очень сильно, поэтому Тареми в высоком прыжке сферу зацепить не сумел. 
    • 15'
      С преимуществом в стартовые минуты играет сборная Ирана. По праву они сегодня считаются фаворитами, но соперник у них сегодня опасный и непредсказуемый. 
    • 14'
      Хаджсафи с левого фланга исполнил отличный кросс вдоль ворот сборной ОАЭ, Голизаде пытался замкнуть дальнюю штангу, но ему не хватило для этого несколько сантиметров!
    • 13'
      Гайеди с левого фланга выполнил очень острый заброс в штрафную соперника, Азмун рвался к этой передаче, но его сумел опередить Еиса, вовремя выскочивший из ворот. 
    • 12'
      Осталась интрига к заключительному туру в группе С. Иранцы выиграли два матча и уже точно вышли в плей-офф, а вот сборная ОАЭ имеет 4 балла, и её имеют возможность догнать палестинцы, играющие параллельно с Гонконгом. 
    • 11'
      Ещё один штрафной на чужой половине поля заработали иранцы. Годдос выполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, но там защитники сборной ОАЭ спокойно справились. 
    • Офсайд
      10'
      Со стандарта последовал хороший навес в центр штрафной, Азмун пробил очень неточно головой, однако попытка в любом случае была не засчитана. В положении вне игры находился форвард сборной Ирана. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Рамадан на левом фланге обороны довольно грубо обошёлся с Тареми. Танташев нарушение зафиксировал, но быструю карточку показывать не решился. 
    • 8'
      Рамадан с левого фланга выполнил сильный перевод на противоположный край, Заед у лицевой сферу сумел догнать, вот только всё равно выпустил её за пределы поля. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Аль-Зааби с правого фланга сместился в центральный круг, и Годдос в подкате уронил его на газон. Узбекский арбитр всё прекрасно видел и зафиксировал нарушение. 
    • 6'
      Альгассани с левого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, однако сделал это очень сильно, и сфера улетела за лицевую. Удалось перевести игру номинальным гостям на чужую половину поля. 
    • 5'
      Попытались эмиратовцы создать некое подобие прессинга на оборону своего соперника, но защитники сборной Ирана спокойно смогли выбраться в центр поля. 
    • 4'
      Ничего опасного с корнера создать иранцы не смогли, однако атака продолжилась. Хаджсафи решился на удар с очень дальней дистанции, игровой снаряд прошёл сильно выше цели. 
    • Угловой
      3'
      Первый довольно-таки острый эпизод. Иранцы справа вскрыли оборону соперника, Мохаррами ворвался в штрафную и прострелил вдоль ворот. Сфера попала в защитника и ушла за лицевую. Будет первый угловой в матче. 
    • 2'
      Иранцы вышли на эту встречу вышли в белом комплекте формы,, сборная ОАЭ играет в форме тёмно-зелёного цвета. Ворота Бейранванда в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли эмиратовцы. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 3-го тура Кубка Азии, в котором встретятся сборные Ирана и ОАЭ. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Иран.
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      BetBoom
      1.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 130
    Иран 85.4% (111)
    X 5.4% (7)
    ОАЭ 9.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    ОАЭ
    1.70
    8.50
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    8.43
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иран 1:0 ОАЭ

    Исход игры
    Иран
    85.4% (111)
    Ничья
    5.4% (7)
    ОАЭ
    9.2% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (57)
    Меньше
    50% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    53.51% (61)
    Нет
    46.49% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Иран
    33.1% (43)
    1:0 Иран
    26.2% (34)
    2:0 Иран
    11.5% (15)
    1:2 ОАЭ
    3.8% (5)
    3:1 Иран
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 ОАЭ
    1.5% (2)
    4:1 Иран
    1.5% (2)
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