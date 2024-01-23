Гайеди на левом фланге прокинул игровой снаряд себе на ход, а Рашид откровенно ударил его по ноге. Нарушение очевидно, однако арбитр пока не достаёт карточки.

Хаджсафи со стандарт выполнил кросс на ближний край вратарской, Тареми головой сделал скидку к дальней штанги, а там футболисты сборной ОАЭ панически отбились.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! ГОЛИЗАДЕ! А вот это уже серьёзно! Хаджсафи прорвался по левому полуфлангу и выполнил отличный навес в центр штрафной, Голизаде оторвался от защитников и с 7 метров пробил головой мимо голкипера!

VAR проверяет гол сборной Ирана. Есть такое ощущение, что в офсайде находился Голизаде во время передачи. Посмотрим, какое решение примут видеоассистенты.

Отменяет VAR гол сборной Ирана. Немного коленом забрался в положение вне игры Голизаде. Звоночек для сборной ОАЭ прозвучал, так продолжать играть нельзя, иначе выход из группы будет под большим вопросом.

Заед подключился к атаке своей команды по правому флангу и верховом единоборстве упал на газон. Узбекский арбитр никакого нарушения в этом моменте не усмотрел.

Подходит к своему логическому завершения первая половина встречи. Сборная Ирана выглядит очень уверенно, ничего не позволяя сопернику создать у собственных ворот.

Угловой на левом фланге заработали иранцы. Последовал розыгрыш, после которого последовал пас на Годдоса, но тому сохранить игровой снаряд в пределах поля не удалось.

МОМЕНТ! Голизаде с левого фланга выполнил мягкий заброс на ближний край вратарской, Тареми классно открылся и перекинул голкипера, вот только сфера прошла вдоль линии ворот!

Угловой на правом фланге заработали иранцы. Годдос выполнил классный кросс в центр вратарской, откуда Халилзаде пробил в голову игроку сборной ОАЭ!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ТАРЕМИ! Азмун сыграл шикарно, отдав пас за спины защитникам сборной ОАЭ, Тареми по центру вышел один на один с голкипером и нанёс чёткий удар в правый нижний угол!

Вполне заслуженный гол забивает иранская сборная. Лучше они смотрелись в первой трети матча. Очень важный гол забил Тареми, наконец-то смог отличиться на этом Кубке Азии один из лидеров сборной Ирана.

Штрафной на чужой половине поля заработали эмиратовцы, аль-Зааби с правого фланга исполнил кросс к владениям Бейранванда, но там защитники сборной Ирана отбились.

Номинальные гости сразу же бросились в атаку, пытаясь быстро восстановить равновесие в счёте, однако иранские защитники пока очень уверенно действуют в обороне.

Ещё раз показали повтор гола сборной Ирана. Азмун сыграл гениально, в одно касание выполнив заброс за спины двум центральным защитникам. Зевнули они рывок Тареми, который сыграл чётко на грани офсайда.

23' VAR всё-таки вмешался в предыдущий эпизод. Причём занял просмотр игрового момента немало времени, но офсайд Годдоса при получении мяча был очевиден.

22' Годдос получил мяч в правой части штрафной и аккуратно подсекал его над Бадером, который летел в подкате. Сфера попала в руку защитнику, о чём активно сигнализировали иранцы, но лайнсмен сразу же поднял флажок, зафиксировав положение вне игры у сборной Ирана.

21' Гайеди получил сферу на левом фланге и выполнил навес в штрафную соперника, однако получился удар, который на самой линии ворот сумел зафиксировать Еиса.

20' ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали иранцы. Годдос выполнил кросс к линии вратарской, Азмун выиграл борьбу на "втором этаже". однако пробил немного выше перекладины!

19' Очередное нарушение от сборной ОАЭ. В центре поля Салех уронил на газон Эззатоллахи, тем самым остановив начало перспективной иранской атаки.

18' Эмиратовцы сумел сейчас забрать мяч под свой контроль. Удалось номинальным гостям выполнить несколько передач на чужой половине поля, а затем сфера отправилась к голкиперу.

17' Голизаде получил игровой снаряд у правого угла штрафной и отдал разрезающий пас вперёд, но сохранить сферу в пределах поля Мохаррами не сумел. Слишком сильная получилась передача у игрока сборной Ирана.

16' Очередной длинный заброс в штрафную сборной ОАЭ, однако передача была выполнена очень сильно, поэтому Тареми в высоком прыжке сферу зацепить не сумел.

15' С преимуществом в стартовые минуты играет сборная Ирана. По праву они сегодня считаются фаворитами, но соперник у них сегодня опасный и непредсказуемый.