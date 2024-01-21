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Тур: 3. Стадион: .
Иран
FIFA #21
 
Позже
ОАЭ
FIFA #64
Прогнозы 48
Иран 83.3% (40)
X 2.1% (1)
ОАЭ 14.6% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
ОАЭ
1.66
6.50
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6.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Иран
ОАЭ

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:0
ЧМКА3ЙР
0:1
АЧК
1:0
КА
1:0
АЧК
0:3
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.5

Среднее время на гол

112
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.25
0

Среднее время на гол

360
0

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

162
135

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайеди Мехди 2 1
Ансарифард Карим 1 0.5
Азмун Сердар 1 0.5
Халилзаде Шоджа 1 0.5
Годдос Саман 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Мохаммади Милад 0 0
ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аламири Султан 2 (1) 1
Султан Заед 1 0.5
Альгассани Яхья 1 (1) 0.5
Салех Али 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 1 0
ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альхаммади Халифа 0 1
Идрисс Абдуллах 1 0
Аламири Султан 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1
Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0
ОАЭ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0
Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2 ОАЭ - Гамбия 1:1

Результаты матчей

Иран
ОАЭ

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Иран
ОАЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
ОАЭ
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Палестина
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Гонконг
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ОАЭ
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Палестина
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гонконг
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ОАЭ
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Гонконг
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Палестина
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Таджикистан Камолов Амадони 1
Катар Фати Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - ОАЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2024, осталось 2 дня 7 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 48
    Иран 83.3% (40)
    X 2.1% (1)
    ОАЭ 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    ОАЭ
    1.66
    6.50
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    Прогнозы на матч Иран - ОАЭ

    Исход игры
    Иран
    83.3% (40)
    Ничья
    2.1% (1)
    ОАЭ
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.32% (26)
    Меньше
    44.68% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Иран
    37.5% (18)
    1:0 Иран
    20.8% (10)
    2:0 Иран
    16.7% (8)
    1:2 ОАЭ
    8.3% (4)
    3:1 Иран
    4.2% (2)
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    Иран
    ОАЭ
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