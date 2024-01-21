Тур: 3. Стадион: Эдьюкейшн-Сити Стадиум.
История личных встреч
Иран
ОАЭ
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.5
Среднее время на гол
112
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.25
0
Среднее время на гол
360
0
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
162
135
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайеди Мехди
|2
|1
|Ансарифард Карим
|1
|0.5
|Азмун Сердар
|1
|0.5
|Халилзаде Шоджа
|1
|0.5
|Годдос Саман
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
ОАЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аламири Султан
|2 (1)
|1
|Султан Заед
|1
|0.5
|Альгассани Яхья
|1 (1)
|0.5
|Салех Али
|0
|0
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|1
|0
ОАЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альхаммади Халифа
|0
|1
|Идрисс Абдуллах
|1
|0
|Аламири Султан
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Иран
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ОАЭ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1
Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1 Узбекистан - Иран 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Иран - Афганистан 6:1 Иран - Кения 2:1 Иран - РОССИЯ 1:1 Иран - США 0:1 Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0
ОАЭ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0
Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Бахрейн - ОАЭ 2:1 ОАЭ - Ливан 1:0 ОАЭ - Казахстан 2:1 ОАЭ - Аргентина 0:5 ОАЭ - Венесуэла 0:4 Парагвай - ОАЭ 1:0 ОАЭ - Австралия 1:2 ОАЭ - Гамбия 1:1
Результаты матчей
Иран
ОАЭ
Точный счет
4:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Иран
ОАЭ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Группа C
Группа C
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|ОАЭ
|Альхаммади Халифа
|1
|Таджикистан
|Камолов Амадони
|1
|Катар
|Фати Ахмед
|1
Прогнозы на матч Иран - ОАЭ
Исход игры
Иран
83.3% (40)
Ничья
2.1% (1)
ОАЭ
14.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
2:1 Иран
37.5% (18)
1:0 Иран
20.8% (10)
2:0 Иран
16.7% (8)
1:2 ОАЭ
8.3% (4)
3:1 Иран
4.2% (2)
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