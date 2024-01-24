ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Уэда!!! Хет-трик оформляет Уэда! Майкума прорвался по правому флангу и прострелил в центр на Уэду, который обыграл нескольких соперников и пробил по воротам, а мяч рикошетом от защитника отправился в сетку!

Замена в составе сборной Индонезии: вместо Стрёйка на поле вышел Камбуйа.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Уолш!!! После подачи в штрафную Японии мяч попал в голову кому-из японцев, а затем отскочил на дальнюю штангу, где Уолш оказался в одиночестве и без проблем отправил "круглого" в сетку.

Фердинан заработал штрафной удар для Индонезии на чужой половине поля.

После длинной подачи Уолш оказался в офсайде.

Амат получает желтую за фол на Уэде.

И тут же предупреждением награждается Хубнер, который очень грубо сыграл в подкате против Кубо.

Маэда выполнил навес в штрафную Индонезии, где защитник выбил мяч прямо на набегающего Майкуму, но удар защитника принял на себя рекламный стенд.

Двойная замена в составе сборной Японии: вместо Кубо и Тамиясы на поле вышли Сано и Ватанабэ.

Маэда получил мяч на левом фланге и сразу же хотел выполнить подачу, но затем передумал и вернул мяч назад своему партнеру.

Кружат японцы у штрафной Индонезии, а те продолжают ждать свой шанс, чтобы убежать в быструю атаку и попробовать сократить преимущество.

Уэда решил проверить вратаря дальним ударом, но далековато от штанги пролетел мяч.

Замена в составе сборной Японии: вместо Доана на поле вышел Ито.

Эндо получает желтую карточку за отмашку рукой - попал он по лицу Сулаеману.

Замена в составе сборной Японии: вместо Хатате на поле вышел Минамино.

Замена в составе сборной Японии: вместо Накамуры на поле вышел Маэда.

Кубо разогнал атаку Японии и прострелил вдоль ворот, где Маэда был готов отправить мяч в сетку, но на его пути встал голкипер, перехвативший пас.

Минамо получает горчичник за наступит на ногу Маулана.

Видимо не сможет Маулана продолжить игру. Готовится замена у Индонезии.

Замена в составе сборной Индонезии: вместо Маулана на поле вышел Бэгготт. Добавим, что Маулана не смог самостоятельно покинуть поле, унесли на носилках футболиста.

Индонезийцы отвоевали мяч у соперников в борьбе, но Сулаемон тут же потерял его после подката от игрока Японии.

Уэда рванул вперед после подачи от партнера, но не смог добраться до мяча.

Сулаеман пытался обыграть соперника на входе в штрафную, но Матида выбил у него мяч в подкате, сыграв при этом рукой. Арбитр проглядел нарушение.

Стартовал второй тайм! Пока без замен.

Сразу же организовали атаку японцы, но вратарь Индонезии на выходе забрал мяч, опередив Накамуру.

Накамура навешивал с левого фланга, но попал в лицо своему партнеру - Хатате.

Индонезийцы отобрали мяч на своей половине поля, но длинная передача вперед снова не помогла команде закрепиться на половине японской команды.

Активнее индонезийцы стали идти в отбор. Это неудивительно, ведь им нужно отыгрываться.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Уэда!!! Доан от левого края штрафной площади покатил вдоль ворот Индонезии, и никто из защитников не смог перехватить мяч, который добрался до дальней штанги, где Уэда отправил "круглого" в сетку!

А вот и наказали японцы соперника за высокую линии обороны в начале тайма.

Замена в составе сборной Индонезии: вместо Саюри на поле вышел Сулаеман.

Кубо увидел забегающего партнера по команде и сразу же попробовал перебросить оборону Индонезии, но попал в ближайшего к себе защитника.

Уэда пострадал в борьбе с Аматом и держится за лицо.

Уэда мог оказаться один на один с голкипером Индонезии, но Сутариади первым добрался до мяча.

Хубнер поставил корпус и оставил не у дел Уэду, который был готов замкнуть передачу партнера.

Накаями хотел навесить в штрафную Индонезии, но передача была заблокирована. Угловой.

Продолжают японцы давить на ворота Индонезии, будто отыгрываться нужно им, а не сопернику.

МОМЕНТ! Доан первым касанием обработал верховую передачу, а вторым решил перекинуть с линии штрафной вышедшего из ворот Сутариади, но немного перестарался!

Вот наконец-то получилось у Индонезии дойти до чужих ворот. Фердинан в касание пробил после передачи от партнера, но мяч пролетел намного выше цели.

Из пустых ворот выносит мяч Хубнер! Накаяма навесил на дальнюю штангу, где Доан головой нанес удар по воротам - Сутариади не успел переместиться, но под удар встал Хубнер, который спас свою команду от разгрома.

Хатате нарушил правила в борьбе со Стрёйком.

Забрали мяч индонезийцы, но пока никак не могут перебраться за центр поля.

Первый тайм

— Перерыв!

45' Сам Кубо решил выполнить аккуратный заброс на ворота, но перестарался - мяч покинул пределы поля.

45' Кубо заработал штрафной удар на половине поля Индонезии.

45' Доан упал на газон в штрафной Индонезии, но здесь не было нарушения правил со стороны Хубнера.

45' Хатате вывел Уэду на ворота Индонезии, но форвард сначала наступил на мяч, а затем будто потерялся в пространстве и отдал игровой снаряд сопернику.

45' Четыре минуты добавлено к первому тайму.

45' Стрёйк обыграл одного соперника во время быстрой атаки, но затем получил по ногам от Эндо. Остановлена игра.

44' Хороший момент создали японцы, но сначала Доан не смог попасть по мячу для удара, а после Уэда не попал в створ.

43' Сутариади вышел из ворот и едва не допустил ошибку на линии штрафной, но Хубнер смог его подстраховать, выбив мяч в аут.

42' Стрёйк получает желтую карточку - грубо воткнулся он в Майкума без попытки сыграть в мяч.

41' На газоне оказался Томиясу после столкновения со Стрёйком.

40' Накаяма прострелил с левого края, но мяч попал в ногу индонезийского игрока и ушел на угловой.

39' Накамура сделал длинный заброс на дальнюю штангу Индонезии, но мяч покинул пределы поля.

38' Хатате подал во вратарскую соперника, но первым на мяче оказался голкипер Индонезии, который выбил снаряд кулаком.

36' Кубо прошел на правом фланге одного соперника, но дальше его не пустил Архан, нарушив правила.

35' ШТАНГА! Вот это момент! Очень красивую комбинацию разыграли японцы, в конце которой Майкума сделал пас в центр штрафной Индонезии, где абсолютно один стоял Накамура - первым же касанием он нанес удар, но попал в штангу!

33' Хатате ушел на скорости от Ридхо, но тот с помощью толчка в спину остановил соперника. Арбитр проглядел нарушение правил.

32' Фердинан от углового флажка низом отправил мяч в сетку Японии, но с внешней стороны.

31' А вот сейчас неплохой момент возник у ворот Японии. Саюри протащил мяч до чужой штрафной, но после прострела мяч ушел на угловой.

30' Получилось у Индонезии отодвинуть игру от своих ворот, но пока команда владеет мячом лишь в районе центрального круга.

29' 79% - 21% – владение мячом в пользу Японии.

28' Фердинан отобрал мяч в центре поля и быстро рванул вперед. Подключил он к атаке Маулану, который забежал по правому флангу, но тот в следующей передачи допустил ошибку и упустил мяч за боковую.

27' Разыграли стандарт японцы, но после верховой подачи в штрафную Индонезии потеряли контроль над игровым снарядом.

26' Хатате пошел на двух соперников, но получил по ногам от Стрёйка. Штрафной удар на половине поля Индонезии.

25' Чуть не убежали индонезийцы в быструю атаку, но Томиясу успел к мячу и перевел его на вратаря.

24' Кубо решил пробить с линии штрафной, но не смог как следует попасть по мячу. После его удара "круглый" ушел за пределы поля.

23' Кубо пошел в борьбу сразу с двумя соперниками, но не смог сохранить мяч для своей команды.

22' Тренер сборной Индонезии активно гонит свою команду вперед, но пока не получается у футболистов выполнить его установку.

21' Уэда оказался на ударной позиции, но прямо перед ним мяч неудачно отскочил от газона, поэтому не получилось у нападающего пробить по воротам Индонезии.

20' Долго японцы катают мяч у штрафной соперника, однако не выполняют подачи, предпочитая низом искать свободные зоны.

18' Классную передачу во внутрь штрафной Индонезии выполнил Эндо, но не смогли его партнеры переиграть защитников и пробить по воротам.

17' Накаяма запустил мяч по флангу на ход Накамуре, но у последнего не получилось догнать игровой снаряд, который укатился за пределы поля.

16' Кубо со штрафного навесил в зону соперника, но мяч был выбит игроками индонезийской сборной.

15' Пока не получается у Индонезии выбраться со своей половины поля. Команда просто выбивает мяч из своей зоны, но зацепиться впереди не удается.

14' Доан и Кубо здорово сыграли в стенку на правой бровке, но Саюри смог остановить атаку японцев.

13' Накамура забрался в положение вне игры после хорошей верховой передачи от Кубо.

12' Хатете попробовал перевести мяч на правый фланг, но его передача оказалась неточной.

11' Матида со своей половины поля выполнил заброс на ворота соперника, но там мяч достался Сутариади.

10' Накаяма хотел рвануть по левому флангу, но оступился на ровном месте и потерял мяч.

9' Катают мяч в центре поля японцы, но соперник не спешит идти в прессинг.

8' Архан из аута закинул мяч в штрафную площадь Японии, но ничего опасного организовать не удалось.

7' С первых же минут Япония показывает, кто является фаворитом данной игры.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Уэда!

Угадал направление удара Сутариади, но не смог потащить мощный выстрел Уэды в левый от себя угол!

5' Пенальти назначается в ворота сборной Индонезии!

4' Так-так. Судья идет смотреть видеоповтор.

4' Доан классно разрезал всю оборону Индонезии своей передачей, Уэда принял мяч в штрафной площади, но завалился на газон. По мнению арбитра, все было чисто.

3' Первая атака японской команды завершилась потерей мяча на подходе к чужой штрафной площади.

2' Японцы разыграли мяч с центра поля. Они сегодня играют в синей форме, Индонезия - в красной.