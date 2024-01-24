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  3. Кубок Азии 2024
Тур: 3. Стадион: .
Япония
FIFA #17
3:1
Второй тайм: 90+'
Индонезия
FIFA #146
0'
1:0
6' Пенальти
Уэда Аясэ
42' Желтая карточка
Стрёйк Рафаэль
50' Желтая карточка
Tae-Yong Shin
2:0
52' Гол
Уэда Аясэ
68' Желтая карточка
Эндо Ватару
70' Желтая карточка
Минамино Такуми
77' Желтая карточка
Амат Хорди
78' Желтая карточка
Хубнер Джастин
3:0
88' Гол в свои ворота
Хубнер Джастин
3:1
90' Гол
Уолш Сэнди

Ход матча

6'
Уэда Аясэ
1:0
42'
 
Стрёйк Рафаэль
50'
 
Tae-Yong Shin
52'
Уэда Аясэ
(Доан Рицу)
2:0
54'
 
Сулаеман Витан
Саюри Якоб
68'
Эндо Ватару
 
69'
Минамино Такуми
Хатате Рео
 
69'
Маэда Дайдзэн
Накамура Кейто
 
70'
Минамино Такуми
 
73'
 
Бэгготт Элкан
Маулана Эги
77'
 
Амат Хорди
78'
 
Хубнер Джастин
82'
Сано Каису
Кубо Такефуса
 
82'
Ватанабэ Цуёси
Томиясу Такэхиро
 
86'
Ито Дзюня
Доан Рицу
 
88'
Хубнер Джастин
3:0
89'
 
Камбуйа Рики
Стрёйк Рафаэль
90'
3:1
Уолш Сэнди
Прогнозы 125
Япония 95.2% (119)
X 3.2% (4)
Индонезия 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Судзуки
Дзион
16
Майкума
Сейя
22
Томиясу
Такэхиро
15
Матида
Коки
19
Накаяма
Юта
20
Кубо
Такефуса
6
Эндо
Ватару
17
Хатате
Рео
10
Доан
Рицу
9
Уэда
Аясэ
13
Накамура
Кейто
21
Сутариади
Эрнандо
Ари
5
Ридхо
Ризки
4
Амат
Хорди
25
Хубнер
Джастин
6
Уолш
Сэнди
12
Архан
Прамата
10
Маулана
Эги
24
Йеннер
Ивар
7
Фердинан
Марселино
2
Саюри
Якоб
11
Стрёйк
Рафаэль
Япония
Индонезия

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 3 (1) 1
Минамино Такуми 2 0.67
Эндо Ватару 1 0.33
Накамура Кейто 1 0.33
Доан Рицу 0 0
Кубо Такефуса 0 0
Хатате Рео 0 0
Индонезия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фердинан Марселино 1 0.33
Мангкуалам Аснави 1 (1) 0.33
Саюри Якоб 0 0

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Минамино Такуми 1 0
Ито Дзюня 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Индонезия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амат Хорди 1 0
Клок Марк 1 0
Саюри Якоб 1 0
Бэгготт Элкан 1 0
Архан Прамата 1 0
Стрёйк Рафаэль 1 0
Хубнер Джастин 1 0
Tae-Yong Shin 1 0

Результаты матчей

Япония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Япония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Япония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индонезия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0
Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0
Индонезия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2
Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1

Результаты матчей

Япония
Индонезия

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Япония
Индонезия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 2:2 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Япония
 3:1 3 2 0 1 8 - 5 6
3.
Индонезия
 1:3 3 1 0 2 3 - 6 3
4.
Вьетнам
 2:2 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 3:1 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Ирак
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Вьетнам
 2:2 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индонезия
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 2:2 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индонезия
 1:3 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Вьетнам
 2:2 2 0 1 1 4 - 6 1
4.
Япония
 3:1 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 4
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    90'
    После длинной подачи Уолш оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Фердинан заработал штрафной удар для Индонезии на чужой половине поля.
  • Травма, повреждение
    90'
    Архан оказался на газоне. Требуется медицинская помощь футболисту Индонезии.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! Уолш!!!
    После подачи в штрафную Японии мяч попал в голову кому-из японцев, а затем отскочил на дальнюю штангу, где Уолш оказался в одиночестве и без проблем отправил "круглого" в сетку.
     
  • Дополнительное время
    90'
    Шесть минут добавлено ко второму тайму.
  • Замена
    89'
    Замена в составе сборной Индонезии: вместо Стрёйка на поле вышел Камбуйа.
  • 3 гола - хет-трик!
    88'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Уэда!!!
    Хет-трик оформляет Уэда! Майкума прорвался по правому флангу и прострелил в центр на Уэду, который обыграл нескольких соперников и пробил по воротам, а мяч рикошетом от защитника отправился в сетку!
  • Замена
    87'
    Замена в составе сборной Японии: вместо Доана на поле вышел Ито.
  • 86'
    Уэда решил проверить вратаря дальним ударом, но далековато от штанги пролетел мяч.
  • 84'
    Кружат японцы у штрафной Индонезии, а те продолжают ждать свой шанс, чтобы убежать в быструю атаку и попробовать сократить преимущество. 
  • 83'
    Маэда получил мяч на левом фланге и сразу же хотел выполнить подачу, но затем передумал и вернул мяч назад своему партнеру. 
  • Замена
    82'
    Двойная замена в составе сборной Японии: вместо Кубо и Тамиясы на поле вышли Сано и Ватанабэ.
  • 81'
    Маэда выполнил навес в штрафную Индонезии, где защитник выбил мяч прямо на набегающего Майкуму, но удар защитника принял на себя рекламный стенд. 
  • Желтая карточка
    79'
    И тут же предупреждением награждается Хубнер, который очень грубо сыграл в подкате против Кубо.
  • Желтая карточка
    78'
    Амат получает желтую за фол на Уэде.
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    • 77'
      Сулаеман пытался обыграть соперника на входе в штрафную, но Матида выбил у него мяч в подкате, сыграв при этом рукой. Арбитр проглядел нарушение. 
    • 76'
      Уэда рванул вперед после подачи от партнера, но не смог добраться до мяча.
    • 75'
      Индонезийцы отвоевали мяч у соперников в борьбе, но Сулаемон тут же потерял его после подката от игрока Японии. 
    • Замена
      74'

      Замена в составе сборной Индонезии: вместо Маулана на поле вышел Бэгготт. Добавим, что Маулана не смог самостоятельно покинуть поле, унесли на носилках футболиста. 

    • Травма, повреждение
      73'
      Видимо не сможет Маулана продолжить игру. Готовится замена у Индонезии. 
    • Желтая карточка
      72'
      Минамо получает горчичник за наступит на ногу Маулана. 
    • 71'
      Кубо разогнал атаку Японии и прострелил вдоль ворот, где Маэда был готов отправить мяч в сетку, но на его пути встал голкипер, перехвативший пас.
    • Замена
      70'
      Замена в составе сборной Японии: вместо Накамуры на поле вышел Маэда.
    • Замена
      69'
      Замена в составе сборной Японии: вместо Хатате на поле вышел Минамино.
    • Желтая карточка
      68'
      Эндо получает желтую карточку за отмашку рукой - попал он по лицу Сулаеману.
    • 67'
      Забрали мяч индонезийцы, но пока никак не могут перебраться за центр поля. 
    • Фол, нарушение
      66'
      Хатате нарушил правила в борьбе со Стрёйком.
    • Опасный момент
      64'
      Из пустых ворот выносит мяч Хубнер! Накаяма навесил на дальнюю штангу, где Доан головой нанес удар по воротам - Сутариади не успел переместиться, но под удар встал Хубнер, который спас свою команду от разгрома.  
    • 63'
      Вот наконец-то получилось у Индонезии дойти до чужих ворот. Фердинан в касание пробил после передачи от партнера, но мяч пролетел намного выше цели. 
    • Опасный момент
      62'
      МОМЕНТ! Доан первым касанием обработал верховую передачу, а вторым решил перекинуть с линии штрафной вышедшего из ворот Сутариади, но немного перестарался! 
    • 61'
      Продолжают японцы давить на ворота Индонезии, будто отыгрываться нужно им, а не сопернику. 
    • Угловой
      60'
      Накаями хотел навесить в штрафную Индонезии, но передача была заблокирована. Угловой. 
    • 59'
      Хубнер поставил корпус и оставил не у дел Уэду, который был готов замкнуть передачу партнера. 
    • 58'
      Уэда мог оказаться один на один с голкипером Индонезии, но Сутариади первым добрался до мяча. 
    • 56'
      Уэда пострадал в борьбе с Аматом и держится за лицо.
    • 55'
      Кубо увидел забегающего партнера по команде и сразу же попробовал перебросить оборону Индонезии, но попал в ближайшего к себе защитника. 
    • Замена
      54'
      Замена в составе сборной Индонезии: вместо Саюри на поле вышел Сулаеман.
    • 53'
      А вот и наказали японцы соперника за высокую линии обороны в начале тайма.
    • 2 гола - дубль!
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Уэда!!!
      Доан от левого края штрафной площади покатил вдоль ворот Индонезии, и никто из защитников не смог перехватить мяч, который добрался до дальней штанги, где Уэда отправил "круглого" в сетку!
    • 51'
      Активнее индонезийцы стали идти в отбор. Это неудивительно, ведь им нужно отыгрываться. 
    • Желтая карточка
      50'
      Главный тренер сборной Индонезии Син тэ Ён получил желтую карточку за разговоры. 
    • 49'
      Индонезийцы отобрали мяч на своей половине поля, но длинная передача вперед снова не помогла команде закрепиться на половине японской команды.
    • 48'
      Накамура навешивал с левого фланга, но попал в лицо своему партнеру - Хатате.
    • 47'
      Сразу же организовали атаку японцы, но вратарь Индонезии на выходе забрал мяч, опередив Накамуру. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! Пока без замен.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв!
    • 45'
      Сам Кубо решил выполнить аккуратный заброс на ворота, но перестарался - мяч покинул пределы поля.
    • Фол, нарушение
      45'
      Кубо заработал штрафной удар на половине поля Индонезии. 
    • 45'
      Доан упал на газон в штрафной Индонезии, но здесь не было нарушения правил со стороны Хубнера. 
    • 45'
      Хатате вывел Уэду на ворота Индонезии, но форвард сначала наступил на мяч, а затем будто потерялся в пространстве и отдал игровой снаряд сопернику.
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты добавлено к первому тайму.
    • Фол, нарушение
      45'
      Стрёйк обыграл одного соперника во время быстрой атаки, но затем получил по ногам от Эндо. Остановлена игра.
    • 44'
      Хороший момент создали японцы, но сначала Доан не смог попасть по мячу для удара, а после Уэда не попал в створ. 
    • 43'
      Сутариади вышел из ворот и едва не допустил ошибку на линии штрафной, но Хубнер смог его подстраховать, выбив мяч в аут.
    • Желтая карточка
      42'
      Стрёйк получает желтую карточку - грубо воткнулся он в Майкума без попытки сыграть в мяч.
    • Фол, нарушение
      41'
      На газоне оказался Томиясу после столкновения со Стрёйком. 
    • Угловой
      40'
      Накаяма прострелил с левого края, но мяч попал в ногу индонезийского игрока и ушел на угловой.
    • 39'
      Накамура сделал длинный заброс на дальнюю штангу Индонезии, но мяч покинул пределы поля.
    • 38'
      Хатате подал во вратарскую соперника, но первым на мяче оказался голкипер Индонезии, который выбил снаряд кулаком.
    • Фол, нарушение
      36'
      Кубо прошел на правом фланге одного соперника, но дальше его не пустил Архан, нарушив правила.
    • Штанга
      35'
      ШТАНГА! Вот это момент! Очень красивую комбинацию разыграли японцы, в конце которой Майкума сделал пас в центр штрафной Индонезии, где абсолютно один стоял Накамура - первым же касанием он нанес удар, но попал в штангу!
    • 33'
      Хатате ушел на скорости от Ридхо, но тот с помощью толчка в спину остановил соперника. Арбитр проглядел нарушение правил.
    • 32'
      Фердинан от углового флажка низом отправил мяч в сетку Японии, но с внешней стороны.
    • Угловой
      31'
      А вот сейчас неплохой момент возник у ворот Японии. Саюри протащил мяч до чужой штрафной, но после прострела мяч ушел на угловой. 
    • 30'
      Получилось у Индонезии отодвинуть игру от своих ворот, но пока команда владеет мячом лишь в районе центрального круга. 
    • 29'
      79% - 21% – владение мячом в пользу Японии.
    • 28'
      Фердинан отобрал мяч в центре поля и быстро рванул вперед. Подключил он к атаке Маулану, который забежал по правому флангу, но тот в следующей передачи допустил ошибку и упустил мяч за боковую. 
    • 27'
      Разыграли стандарт японцы, но после верховой подачи в штрафную Индонезии потеряли контроль над игровым снарядом. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Хатате пошел на двух соперников, но получил по ногам от Стрёйка. Штрафной удар на половине поля Индонезии. 
    • 25'
      Чуть не убежали индонезийцы в быструю атаку, но Томиясу успел к мячу и перевел его на вратаря. 
    • 24'
      Кубо решил пробить с линии штрафной, но не смог как следует попасть по мячу. После его удара "круглый" ушел за пределы поля. 
    • 23'
      Кубо пошел в борьбу сразу с двумя соперниками, но не смог сохранить мяч для своей команды.
    • 22'
      Тренер сборной Индонезии активно гонит свою команду вперед, но пока не получается у футболистов выполнить его установку. 
    • 21'
      Уэда оказался на ударной позиции, но прямо перед ним мяч неудачно отскочил от газона, поэтому не получилось у нападающего пробить по воротам Индонезии.
    • 20'
      Долго японцы катают мяч у штрафной соперника, однако не выполняют подачи, предпочитая низом искать свободные зоны.
    • 18'
      Классную передачу во внутрь штрафной Индонезии выполнил Эндо, но не смогли его партнеры переиграть защитников и пробить по воротам. 
    • 17'
      Накаяма запустил мяч по флангу на ход Накамуре, но у последнего не получилось догнать игровой снаряд, который укатился за пределы поля.
    • 16'
      Кубо со штрафного навесил в зону соперника, но мяч был выбит игроками индонезийской сборной. 
    • 15'
      Пока не получается у Индонезии выбраться со своей половины поля. Команда просто выбивает мяч из своей зоны, но зацепиться впереди не удается. 
    • 14'
      Доан и Кубо здорово сыграли в стенку на правой бровке, но Саюри смог остановить атаку японцев.
    • Офсайд
      13'
      Накамура забрался в положение вне игры после хорошей верховой передачи от Кубо.
    • 12'
      Хатете попробовал перевести мяч на правый фланг, но его передача оказалась неточной. 
    • 11'
      Матида со своей половины поля выполнил заброс на ворота соперника, но там мяч достался Сутариади.
    • 10'
      Накаяма хотел рвануть по левому флангу, но оступился на ровном месте и потерял мяч.
    • 9'
      Катают мяч в центре поля японцы, но соперник не спешит идти в прессинг.
    • 8'
      Архан из аута закинул мяч в штрафную площадь Японии, но ничего опасного организовать не удалось.
    • 7'
      С первых же минут Япония показывает, кто является фаворитом данной игры. 
    • Пенальти
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Уэда!
      Угадал направление удара Сутариади, но не смог потащить мощный выстрел Уэды в левый от себя угол!
    • Пенальти!
      5'
      Пенальти назначается в ворота сборной Индонезии!
    • Видеоповтор
      4'
      Так-так. Судья идет смотреть видеоповтор. 
    • 4'
      Доан классно разрезал всю оборону Индонезии своей передачей, Уэда принял мяч в штрафной площади, но завалился на газон. По мнению арбитра, все было чисто. 
    • 3'
      Первая атака японской команды завершилась потерей мяча на подходе к чужой штрафной площади. 
    • 2'
      Японцы разыграли мяч с центра поля. Они сегодня играют в синей форме, Индонезия - в красной. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Команды выходят на футбольное поле.
    • Добрый день, уважаемые любители футбола. Уже скоро начнется игра третьего тура группового этапа Кубка Азии, в которой Япония встретится с Индонезией. Текстовую трансляцию матча проведет Дмитрий Миляев. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 42.4% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Япония 95.2% (119)
    X 3.2% (4)
    Индонезия 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Индонезия
    1.10
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    9.93
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    58.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония 3:1 Индонезия

    Исход игры
    Япония
    95.2% (119)
    Ничья
    3.2% (4)
    Индонезия
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (54)
    Меньше
    51.35% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    27.93% (31)
    Нет
    72.07% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Япония
    42.4% (53)
    3:0 Япония
    14.4% (18)
    3:1 Япония
    10.4% (13)
    2:1 Япония
    8% (10)
    4:0 Япония
    4% (5)
    5:0 Япония
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    4:1 Япония
    1.6% (2)
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