Тур: 3. Стадион: Аль-Тумама Стадиум.
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Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Тэ Ён Син
Бомбардиры внутри турнира
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|2
|1
|Эндо Ватару
|1
|0.5
|Накамура Кейто
|1
|0.5
|Уэда Аясэ
|1
|0.5
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Хатате Рео
|0
|0
Индонезия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фердинан Марселино
|1
|0.5
|Мангкуалам Аснави
|1 (1)
|0.5
|Саюри Якоб
|0
|0
Карточки
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Дзюня
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Индонезия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клок Марк
|1
|0
|Саюри Якоб
|1
|0
|Бэгготт Элкан
|1
|0
|Архан Прамата
|1
|0
Результаты матчей
Япония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Япония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Япония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индонезия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0
Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0
Индонезия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2
Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1
Результаты матчей
Япония
Индонезия
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Япония
Индонезия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа D
Группа D
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|ОАЭ
|Альхаммади Халифа
|1
|Кыргызстан
|Акматов Айзар
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Япония - Индонезия
Исход игры
Япония
98.1% (52)
Ничья
1.9% (1)
Индонезия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (27)
Меньше
48.08% (25)
Обе команды забьют
Да
32.69% (17)
Нет
67.31% (35)
Популярный счёт
2:0 Япония
47.2% (25)
3:0 Япония
15.1% (8)
3:1 Япония
15.1% (8)
2:1 Япония
11.3% (6)
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