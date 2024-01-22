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Тур: 3. Стадион: .
Япония
FIFA #17
 
Позже
Индонезия
FIFA #146
Прогнозы 53
Япония 98.1% (52)
X 1.9% (1)
Индонезия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Япония
Ничья
Индонезия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Япония
Индонезия

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 2 1
Эндо Ватару 1 0.5
Накамура Кейто 1 0.5
Уэда Аясэ 1 0.5
Кубо Такефуса 0 0
Хатате Рео 0 0
Индонезия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фердинан Марселино 1 0.5
Мангкуалам Аснави 1 (1) 0.5
Саюри Якоб 0 0

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Дзюня 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Индонезия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клок Марк 1 0
Саюри Якоб 1 0
Бэгготт Элкан 1 0
Архан Прамата 1 0

Результаты матчей

Япония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Япония
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индонезия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Япония
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Индонезия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0
Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1 Япония - Сальвадор 6:0 Япония - Колумбия 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Япония - Хорватия 1:1 Япония - Испания 2:1 Япония - Коста-Рика 0:1 Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0
Индонезия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2
Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Индонезия - Палестина 0:0 Индонезия - Бурунди 2:2 Индонезия - Бурунди 3:1 Вьетнам - Индонезия 2:0 Индонезия - Вьетнам 0:0 Филиппины - Индонезия 1:2 Индонезия - Таиланд 1:1 Бруней - Индонезия 0:7 Индонезия - Камбоджа 2:1

Результаты матчей

Япония
Индонезия

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Япония
Индонезия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Япония
 2 1 0 1 5 - 4 3
3.
Индонезия
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Вьетнам
 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Ирак
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вьетнам
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Индонезия
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Индонезия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Япония
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Вьетнам
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Кыргызстан Акматов Айзар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Индонезия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2024, осталось 2 дня 3 часа 39 минут.



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    • Прогнозы 53
    Япония 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Индонезия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Индонезия
    1.08
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония - Индонезия

    Исход игры
    Япония
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Индонезия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    32.69% (17)
    Нет
    67.31% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Япония
    47.2% (25)
    3:0 Япония
    15.1% (8)
    3:1 Япония
    15.1% (8)
    2:1 Япония
    11.3% (6)
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    Япония
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