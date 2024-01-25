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  3. Кубок Азии 2024
Тур: 3. Стадион: .
Кыргызстан
FIFA #98
0:1
Первый тайм: 27'
Оман
FIFA #74
0'
4' Желтая карточка
Аль Хамиси Ахмед
0:1
8' Гол
Аль-Гассани Мухсен

Ход матча

4'
 
Аль Хамиси Ахмед
8'
0:1
Аль-Гассани Мухсен
Прогнозы 146
Кыргызстан 30.8% (45)
X 17.1% (25)
Оман 52.1% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
Оман
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Токотаев
Ержан
2
Браузман
Кристиян
17
Мамыралиев
Суйунтбек
3
Козубаев
Тамирлан
21
Мусабеков
Фархат
14
Мищенко
Александр
7
Кожо
Жоэлу
12
Абдурахманов
Одилжон
20
Дуйшобеков
Бахтияр
10
Алыкулов
Гулжигит
9
Батырканов
Эрнест
1
Аль-Мухаини
Ибрахим
4
Аль-Алави
Аршад
16
Аль-Браики
Халид
6
Аль
Хамиси
Ахмед
14
Аль-Кааби
Ахмед
10
Аль-Яхмади
Джамиль
23
Аль-Саади
Хариб
12
Фаваз
Абдулла
20
Аль-Яхъя
Салах
26
Аль-Мушайфри
Абдулрахман
11
Аль-Гассани
Мухсен
Кыргызстан
Оман

История личных встреч

Кыргызстан
Оман

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОМА
1:0
КЦА
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Яхъя Салах 1 (1) 0.33

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акматов Айзар 0 1
Мерк Кими 0 1
Батырканов Эрнест 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Мищенко Александр 1 0
Браузман Кристиян 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль Хамиси Ахмед 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1
ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1
Оман
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2
Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0

Результаты матчей

Кыргызстан
Оман

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
Оман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Таиланд
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
3.
Оман
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Кыргызстан
 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Таиланд
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оман
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кыргызстан
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Оман
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Таиланд
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Кыргызстан
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Но вот сейчас прошёл заброс за спины защитникам киргизской команды на аль-Яхъя. Тот на левом краю штрафной чуть качнул Мищенко и попробовал закрутить в дальний угол, мимо створа.
  • 24'
    Стоит отметить, что вполне дисциплинированно обороняется сборная Кыргызстана - по схеме 5-3-2 или 5-4-1, ситуационно, в зависимости от необходимости прессинга в передней линии. Мало пространства дают номинальные хозяева сопернику, и с игры Оман создал пока что на самом деле очень мало. Но вот контригра и позиционные атаки не очень пока идут у киргизов.
  • 22'
    Заброс из глубины по центру на ход аль-Гассани, уверенно на выходе почти у линии штрафной забирает мяч Токотаев.
  • 20'
    Зацепились оманцы за мяч на чужой половине, после чего аль-Гассани принял передачу на правом краю штрафной и попытался обострить. Вдвоём его остановили, и Алыкулов вынес подальше от ворот.
  • 18'
    Вновь и вновь повторяют эпизод с забитым мячом. Очень сложная там ситуация, конечно. Можно сказать, что, наверное, 50/50. Вполне можно было и зафиксировать там атаку вратаря, хотя опять же сложно утверждать на 100%, что она имела место.
  • 17'
    Аль-Саади интересный по задумке заброс выполняет к правому краю штрафной соперника на аль-Хамиси, слишком сильно получается.
  • 16'
    Несколько затягивается пауза, но по крайней мере приходит в себя кипер сборной Омана и вводит мяч в игру.
  • Травма, повреждение
    15'
    Аль-Мухаини смело вышел на перехват и получил повреждение, столкнувшись с также шедшим на мяч Кожо.
  • 13'
    Сборной Кыргызстана теперь необходимо забивать трижды, Оман же добивается промежуточного выхода в плей-офф на данный момент. Владеет мячом сейчас киргизская команда и пробует что-то придумать в атаке.
  • Видеоповтор
    11'
    Да, засчитан мяч, повела в счёте сборная Омана.
  • Видеоповтор
    9'
    Проверяют гол на предмет...наверное, фола на голкипере, так как мяч очевидно линию ворот всё-таки пересёк.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-Л! Аль-Гассани, 0:1!
    Очень любопытным изначально получался этот угловой, потому что буквально все сгрудились на маленьком пятачке перед голкипером. Подача же пошла слева на дальнюю штангу, там вроде как добрался до мяча Токотаев, но лишь отразил кулаками, не сумев зафиксировать. После же в регбийной борьбе уже занёс аль-Гассани за линию ворот.
  • 7'
    Судя по всему, основную шумовую поддержку на трибунах сейчас создают болельщики сборной Омана, но и поклонников сборной Кыргызстана, кажется, немало сегодня на игре.
  • Угловой
    6'
    Уверенно на выходе забирает мяч аль-Мухаини после высокого навеса от правого углового флажка.
  • 5'
    Аль-Алави снимает верх в штрафной после подачи со стандарта к углу вратарской, корнер.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      4'
      Аль-Хамиси на своей половине подкатился в ноги Кожо и получил жёлтую карточку.
    • 3'
      Здорово продавил на левом фланге аль-Яхъя, однако плотно с ним сыграли, и упустил Салах мяч за боковую.
    • 2'
      Вдоль левой бровки теперь длинная передача низом следует на ход Фавазу, слишком сильным выходит пас, удар от ворот.
    • 1'
      С атаки Омана стартует встреча, и пробует впереди на правом фланге зацепиться за мяч аль-Гассани. Аут в итоге в пользу номинальных гостей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Анонс
      Добро пожаловать на матч заключительного тура группового этапа Кубка Азии между сборными Кыргызстана и Омана. Обеим командам для выхода в 1/8 финала необходима победа. При этом, оманцев устроят абсолютно любые 3 очка, а киргизам нужно выигрывать с разницей в 2 мяча, либо одерживать победу, забив не менее 4-х голов. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится ничьей.
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    Прогнозы 146
    Кыргызстан 30.8% (45)
    X 17.1% (25)
    Оман 52.1% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кыргызстан
    Ничья
    Оман
    8.43
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    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кыргызстан 0:1 Оман онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кыргызстан 0:1 Оман

    Исход игры
    Кыргызстан
    31.1% (46)
    Ничья
    16.9% (25)
    Оман
    52% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.05% (24)
    Меньше
    78.95% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    37.72% (43)
    Нет
    62.28% (71)
    Популярный счёт
    0:1 Оман
    33.8% (50)
    1:1 Ничья
    12.8% (19)
    1:2 Оман
    8.8% (13)
    2:1 Кыргызстан
    6.1% (9)
    0:2 Оман
    5.4% (8)
    1:0 Кыргызстан
    4.7% (7)
    0:0 Ничья
    2.7% (4)
    2:0 Кыргызстан
    1.4% (2)
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    Кыргызстан
    Оман
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