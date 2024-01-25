Тур: 3. Стадион: Абдулла бин Халифа.
0:1
Первый тайм: 27'
Ход матча
8'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Мерк КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Таркович Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Салех МатазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иванкович Бранко
История личных встреч
Кыргызстан
Оман
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Яхъя Салах
|1 (1)
|0.33
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акматов Айзар
|0
|1
|Мерк Кими
|0
|1
|Батырканов Эрнест
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Мищенко Александр
|1
|0
|Браузман Кристиян
|1
|0
Оман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль Хамиси Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Кыргызстан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Кыргызстан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Оман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1
ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Индия - Кыргызстан 2:0 Мьянма - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - РОССИЯ 1:2 Кыргызстан - Таджикистан 0:0 Мьянма - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Сингапур 2:1
Оман
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2
Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2 Бахрейн - Оман 0:1 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Оман - Йемен 3:2 Ирак - Оман 0:0 Оман - Сирия 1:0 Сирия - Оман 1:2 Оман - Беларусь 2:0
Результаты матчей
Кыргызстан
Оман
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
Оман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|3.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|5
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Япония
|Уэда Аясэ
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Южная Корея
|Кан-Ин Ли
|2 (1)
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Вьетнам
|Кхуат Ван Кханг
|1 1
|Иран
|Канаани Хоссейн
|2
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кыргызстан 0:1 Оман
Исход игры
Кыргызстан
31.1% (46)
Ничья
16.9% (25)
Оман
52% (77)
Тотал 2.5
Больше
21.05% (24)
Меньше
78.95% (90)
Обе команды забьют
Да
37.72% (43)
Нет
62.28% (71)
Популярный счёт
0:1 Оман
33.8% (50)
1:1 Ничья
12.8% (19)
1:2 Оман
8.8% (13)
2:1 Кыргызстан
6.1% (9)
0:2 Оман
5.4% (8)
1:0 Кыргызстан
4.7% (7)
0:0 Ничья
2.7% (4)
2:0 Кыргызстан
1.4% (2)
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