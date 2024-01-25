Первый тайм

26' Но вот сейчас прошёл заброс за спины защитникам киргизской команды на аль-Яхъя. Тот на левом краю штрафной чуть качнул Мищенко и попробовал закрутить в дальний угол, мимо створа.

24' Стоит отметить, что вполне дисциплинированно обороняется сборная Кыргызстана - по схеме 5-3-2 или 5-4-1, ситуационно, в зависимости от необходимости прессинга в передней линии. Мало пространства дают номинальные хозяева сопернику, и с игры Оман создал пока что на самом деле очень мало. Но вот контригра и позиционные атаки не очень пока идут у киргизов.

22' Заброс из глубины по центру на ход аль-Гассани, уверенно на выходе почти у линии штрафной забирает мяч Токотаев.

20' Зацепились оманцы за мяч на чужой половине, после чего аль-Гассани принял передачу на правом краю штрафной и попытался обострить. Вдвоём его остановили, и Алыкулов вынес подальше от ворот.

18' Вновь и вновь повторяют эпизод с забитым мячом. Очень сложная там ситуация, конечно. Можно сказать, что, наверное, 50/50. Вполне можно было и зафиксировать там атаку вратаря, хотя опять же сложно утверждать на 100%, что она имела место.

17' Аль-Саади интересный по задумке заброс выполняет к правому краю штрафной соперника на аль-Хамиси, слишком сильно получается.