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Тур: 3. Стадион: .
Саудовская Аравия
FIFA #56
0:0
Первый тайм: 28'
Таиланд
FIFA #113
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Хади Радиф Абдулла

Ход матча

12'
Хади Радиф Абдулла
0:0
Прогнозы 131
Саудовская Аравия 95.4% (125)
X 2.3% (3)
Таиланд 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Саудовская Аравия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Алаа
Наджар
Рахид
15
Аль-Хайбари
Абдулла
3
Аль-Салули
Оун
5
Аль-Булаихи
Али
2
Аль-Сагурк
Фаваз
13
Кадеш
Хасан
26
Аль-Гамди
Файсал
7
Мухтар
Али
10
Аль-Давсари
Салем
20
Хади
Радиф
Абдулла
18
Гариб
Абдуррахман
20
Ануин
Саранон
21
Бурират
Суфахан
26
Тхонгсонг
Супхан
16
Прайсуван
Джаккапхан
2
Чаннгом
Сантипхап
5
Каман
Критсада
6
Юен
Сарач
13
Вонгкорн
Джароенсак
24
Канитсрибампен
Ворачит
19
Чаренраттанапиром
Патхомпол
15
Пейпхимай
Тирасак
Саудовская Аравия
Таиланд

История личных встреч

Саудовская Аравия
Таиланд

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМА
0:3
ОМА
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
0:0
ТМС
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Булаихи Али 1 0.33
Канно Мохамед 1 0.33
Гариб Абдуррахман 1 0.33
Аль-Гамди Файсал 1 0.33
Алавжами Али 0 0
Мухтар Али 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Таиланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джайдед Супачай 2 0.67

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Шехри Салех 1 0
Аль-Тамбакти Хассан 1 0
Таиланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бунматхан Тхиратхон 2 0
Микельсон Николас 1 0
Вонгкорн Джароенсак 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0
Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1
Таиланд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оман - Таиланд 0:0 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Япония - Таиланд 5:0 Сингапур - Таиланд 1:3
Таиланд - Китай 1:2 Эстония - Таиланд 1:1 Грузия - Таиланд 8:0 Таиланд - Ирак 2:2 Таиланд - Ливан 2:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - ОАЭ 0:2 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Таиланд - Камбоджа 3:1 Индонезия - Таиланд 1:1 Таиланд - Филиппины 4:0 Бруней - Таиланд 0:5

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Таиланд

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Таиланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Таиланд
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
3.
Оман
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Кыргызстан
 0:1 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Таиланд
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Оман
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кыргызстан
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Оман
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Таиланд
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Кыргызстан
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Ирак Хуссейн Аймен 5
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Япония Уэда Аясэ 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Южная Корея Кан-Ин Ли 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Вьетнам Кхуат Ван Кханг 1 1
Иран Канаани Хоссейн 2
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    28'
    САЛЕМ! Снова десятка саудовцев нанес удар по воротам соперника с линии штрафной. Хлесткий удар в левом углу отбил вратарь. Снова мяч на угловой был отбит. 
  • 27'
    Пока что пределы поля временно покинул 20-й номер саудовцев. И не понятно, сможет ли он встречу продолжить. Или в составе его команды будет ротация?
  • Травма, повреждение
    25'
    Да, показывают нам падение Хади. Кстати говоря, сейчас даже медики на поле выбежали. Отправились они оказывать медицинскую помощь десятому номеру саудовцев. 
  • Судья
    24'
    Свистят трибуны. Всему виной падение игрока сборной Саудовской Аравии в чужой штрафной. Внимание на этот эпизод рефери обращать не стал. 
  • Офсайд
    23'
    Снова офсайдами соперники обменялись. Сегодня "вне игры" на постоянной основе рефери фиксирует. На грани фола постоянно играют оппоненты. 
  • 21'
    На ближнюю штангу пошел в итоге навес, но до снаряда первее всех добрался Юен. Именно этот футболист сыграл на вынос за пределы поля. Теперь в аут. 
  • Угловой
    20'
    Неудачно свой корнер разыграли саудовцы, но затем на противоположном фланге они стандарт заработали. Он также опасным не получился.
  • Угловой
    19'
    Аль-Давсари пытался пройти к воротам сейчас. С линии штрафной производил удар по воротам футболист, но попал в ногу сопернику. Мяч спланировал за лицевую, на угловой. 
  • 17'
    Да, всего треть тайма прошло, а у нас уже столько событий на поле произошло. Тут и пенальти, и два забитых мяча. Правда, оба они были забиты из офсайда. 
  • Офсайд
    16'
    ГО-О-О-О-ОЛ забивает и Хади у саудовцев, но рефери взятие ворот не засчитывает, поскольку у него имело место быть положение "вне игры" в момент передачи с левого фланга. 
  • Офсайд
    15'
    Забивает сейчас Таиланд гол в ворота соперника, но судейская бригада пока забитый мяч не засчитывает, полагая, что у одного из футболистов был офсайд. 
  • 14'
    Вот так, смогли все-таки не пропустить игроки сборной Таиланда. Но вратарь сыграл очень уверенно. Аль-Давсари должен был изначально бить пенальти, но в последний момент отдал мяч Хади. 
  • Не забитый пенальти
    12'
    НЕТ ГОЛА! Хади! Мощно пробил 20-й номер саудовцев по центру, но вратарь оставил ноги прыгнув чуть левее. В итоге снаряд в колено ему попал и отскочил к Хади. Тот в падении через себя отправлял снаряд, но на сей раз мяч выше цели полетел!
  • Пенальти!
    11'
    Да, пенальти! Фолил 26-й номер сборной Таиланда против оппонента. Тхонгсонг хорошо подставился в этом эпизоде и заработал 11-метровый удар.
  • Судья
    10'
    А сейчас судьи будут смотреть эпизод с возможным фолом в штрафной гостей. Вероятно, что на ногу Гарибу сейчас Тхонгсонг наступил. Рефери смотрит повтор.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 8'
      Пейпхимай снова по воротам соперника нанес удар. После навеса с правого края нападающий нанес удар по воротам соперника - сфера чуть выше рамки полетела.
    • Угловой
      7'
      Аль-Хайбари сейчас буквально с головы снял мяч у соперника. Но проблема вся в том, что снаряд снова был выбит за лицевую линию. Третий угловой. 
    • 6'
      Али Мухтар оказался сейчас на газоне, но рефери фола против него фиксировать не стал. Игра продолжилась, а мяч остался у Таиланда.
    • 5'
      Второй угловой ничего интересного не принес сборной Таиланда. В атаку сейчас собираются идти саудовцы, которые намерены забить гол в ворота противника. 
    • Угловой
      3'
      Пейпхимай готовился пробить по воротам соперника, но Аль-Салули заблокировал угрозу. Мяч в сетке в итоге не оказался. Но будет новый корнер.
    • Угловой
      2'
      Первый в матче угловой подали игроки сборной Таиланда. Но навес с левого края оставлял желать лучшего. Подача была не самой хорошей. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброй ночи вам, уважаемые поклонники футбола! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков Кубка Азии сыграют между собой в сборные Саудовской Аравии и Таиланда. Встреча состоится в Аль-Райяне, на арене «Городской стадион» (44 667 зрителей).

      Вместе с вами за ходом событий на поле будет следить Козырев Вячеслав. Рад приветствовать всех на игре!
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    Прогнозы 131
    Саудовская Аравия 95.4% (125)
    X 2.3% (3)
    Таиланд 2.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Таиланд
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    Где смотреть матч Саудовская Аравия 0:0 Таиланд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саудовская Аравия 0:0 Таиланд

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    95.5% (126)
    Ничья
    2.3% (3)
    Таиланд
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.82% (45)
    Меньше
    60.18% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    38.05% (43)
    Нет
    61.95% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Саудовская Аравия
    30.3% (40)
    2:1 Саудовская Аравия
    22.7% (30)
    1:0 Саудовская Аравия
    19.7% (26)
    3:1 Саудовская Аравия
    4.5% (6)
    3:0 Саудовская Аравия
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
    3:2 Саудовская Аравия
    1.5% (2)
    4:0 Саудовская Аравия
    1.5% (2)
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    Саудовская Аравия
    Таиланд
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