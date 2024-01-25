Неудачно свой корнер разыграли саудовцы, но затем на противоположном фланге они стандарт заработали. Он также опасным не получился.

На ближнюю штангу пошел в итоге навес, но до снаряда первее всех добрался Юен. Именно этот футболист сыграл на вынос за пределы поля. Теперь в аут.

Снова офсайдами соперники обменялись. Сегодня "вне игры" на постоянной основе рефери фиксирует. На грани фола постоянно играют оппоненты.

Свистят трибуны. Всему виной падение игрока сборной Саудовской Аравии в чужой штрафной. Внимание на этот эпизод рефери обращать не стал.

Да, показывают нам падение Хади. Кстати говоря, сейчас даже медики на поле выбежали. Отправились они оказывать медицинскую помощь десятому номеру саудовцев.

Пока что пределы поля временно покинул 20-й номер саудовцев. И не понятно, сможет ли он встречу продолжить. Или в составе его команды будет ротация?

САЛЕМ! Снова десятка саудовцев нанес удар по воротам соперника с линии штрафной. Хлесткий удар в левом углу отбил вратарь. Снова мяч на угловой был отбит.

19' Аль-Давсари пытался пройти к воротам сейчас. С линии штрафной производил удар по воротам футболист, но попал в ногу сопернику. Мяч спланировал за лицевую, на угловой.

17' Да, всего треть тайма прошло, а у нас уже столько событий на поле произошло. Тут и пенальти, и два забитых мяча. Правда, оба они были забиты из офсайда.

16' ГО-О-О-О-ОЛ забивает и Хади у саудовцев, но рефери взятие ворот не засчитывает, поскольку у него имело место быть положение "вне игры" в момент передачи с левого фланга.

15' Забивает сейчас Таиланд гол в ворота соперника, но судейская бригада пока забитый мяч не засчитывает, полагая, что у одного из футболистов был офсайд.

14' Вот так, смогли все-таки не пропустить игроки сборной Таиланда. Но вратарь сыграл очень уверенно. Аль-Давсари должен был изначально бить пенальти, но в последний момент отдал мяч Хади.

12' НЕТ ГОЛА! Хади! Мощно пробил 20-й номер саудовцев по центру, но вратарь оставил ноги прыгнув чуть левее. В итоге снаряд в колено ему попал и отскочил к Хади. Тот в падении через себя отправлял снаряд, но на сей раз мяч выше цели полетел!

11' Да, пенальти! Фолил 26-й номер сборной Таиланда против оппонента. Тхонгсонг хорошо подставился в этом эпизоде и заработал 11-метровый удар.