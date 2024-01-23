Тур: 3. Стадион: Эдьюкейшн-Сити Стадиум.
История личных встреч
Саудовская Аравия
Таиланд
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.5
|Канно Мохамед
|1
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.5
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0.5
|Алавжами Али
|0
|0
|Мухтар Али
|0
|0
|Абдулхамид Сауд
|0
|0
Таиланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джайдед Супачай
|2
|1
Карточки
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Шехри Салех
|1
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|1
|0
Таиланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Вонгкорн Джароенсак
|1
|0
Результаты матчей
Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саудовская Аравия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0
Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1
Таиланд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оман - Таиланд 0:0 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Япония - Таиланд 5:0 Сингапур - Таиланд 1:3
Таиланд - Китай 1:2 Эстония - Таиланд 1:1 Грузия - Таиланд 8:0 Таиланд - Ирак 2:2 Таиланд - Ливан 2:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - ОАЭ 0:2 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Таиланд - Камбоджа 3:1 Индонезия - Таиланд 1:1 Таиланд - Филиппины 4:0 Бруней - Таиланд 0:5
Результаты матчей
Саудовская Аравия
Таиланд
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Саудовская Аравия
Таиланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф Кубка Азии
- — Рейтинг команд, занявших третьи места
|Катар
|Афиф Акрам
|3 (1)
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|3
|Япония
|Минамино Такуми
|2 (1)
|Австралия
|Ирвайн Джексон
|2
|Иордания
|Аль-Марди Махмуд
|2
|Вьетнам
|Ле Фам Тхань Лонг
|1 1
|Таиланд
|Бунматхан Тхиратхон
|2
|Катар
|Ро-Ро Педро Мигел
|2
|ОАЭ
|Альхаммади Халифа
|1
|Кыргызстан
|Акматов Айзар
|1
Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Таиланд
Исход игры
Саудовская Аравия
91.3% (42)
Ничья
4.3% (2)
Таиланд
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (20)
Меньше
55.56% (25)
Обе команды забьют
Да
44.44% (20)
Нет
55.56% (25)
Популярный счёт
2:0 Саудовская Аравия
45.7% (21)
2:1 Саудовская Аравия
23.9% (11)
1:1 Ничья
4.3% (2)
1:0 Саудовская Аравия
4.3% (2)
3:2 Саудовская Аравия
4.3% (2)
3:1 Саудовская Аравия
4.3% (2)
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