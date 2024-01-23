  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Азии 2024
Тур: 3. Стадион: .
Саудовская Аравия
FIFA #56
 
Позже
Таиланд
FIFA #113
Прогнозы 46
Саудовская Аравия 91.3% (42)
X 4.3% (2)
Таиланд 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Таиланд
1.65
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, ligastavok.ru
8.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саудовская Аравия
Таиланд

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОМА
0:3
ОМА
1:0
ЧМОМ
3:0
ЧМОМ
0:0
ТМС
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Булаихи Али 1 0.5
Канно Мохамед 1 0.5
Гариб Абдуррахман 1 0.5
Аль-Гамди Файсал 1 0.5
Алавжами Али 0 0
Мухтар Али 0 0
Абдулхамид Сауд 0 0
Таиланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джайдед Супачай 2 1

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Шехри Салех 1 0
Аль-Тамбакти Хассан 1 0
Таиланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бунматхан Тхиратхон 2 0
Микельсон Николас 1 0
Вонгкорн Джароенсак 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Таиланд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Таиланд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0
Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2 Саудовская Аравия - Венесуэла 1:2 Саудовская Аравия - Оман 1:2 Саудовская Аравия - Ирак 0:2 Йемен - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1
Таиланд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оман - Таиланд 0:0 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Япония - Таиланд 5:0 Сингапур - Таиланд 1:3
Таиланд - Китай 1:2 Эстония - Таиланд 1:1 Грузия - Таиланд 8:0 Таиланд - Ирак 2:2 Таиланд - Ливан 2:1 Гонконг - Таиланд 0:1 Тайвань - Таиланд 2:2 Таиланд - ОАЭ 0:2 Таиланд - Вьетнам 1:0 Вьетнам - Таиланд 2:2 Таиланд - Малайзия 3:0 Малайзия - Таиланд 1:0 Таиланд - Камбоджа 3:1 Индонезия - Таиланд 1:1 Таиланд - Филиппины 4:0 Бруней - Таиланд 0:5

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Таиланд

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Таиланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Таиланд
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Оман
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Кыргызстан
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Таиланд
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Саудовская Аравия
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Оман
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кыргызстан
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Саудовская Аравия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Таиланд
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Оман
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кыргызстан
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф Кубка Азии
  • — Рейтинг команд, занявших третьи места

Топ бомбардиров
Катар Афиф Акрам 3 (1)
Ирак Хуссейн Аймен 3
Япония Минамино Такуми 2 (1)
Австралия Ирвайн Джексон 2
Иордания Аль-Марди Махмуд 2
Весь список

Топ нарушителей
Вьетнам Ле Фам Тхань Лонг 1 1
Таиланд Бунматхан Тхиратхон 2
Катар Ро-Ро Педро Мигел 2
ОАЭ Альхаммади Халифа 1
Кыргызстан Акматов Айзар 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Таиланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 января 2024, осталось 2 дня 9 часов 47 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 45.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Саудовская Аравия 91.3% (42)
    X 4.3% (2)
    Таиланд 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Таиланд
    1.65
    Реклама, betcity.ru
    4.50
    Реклама, ligastavok.ru
    8.00
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саудовская Аравия - Таиланд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Таиланд

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    91.3% (42)
    Ничья
    4.3% (2)
    Таиланд
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (20)
    Меньше
    55.56% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (20)
    Нет
    55.56% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Саудовская Аравия
    45.7% (21)
    2:1 Саудовская Аравия
    23.9% (11)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Саудовская Аравия
    4.3% (2)
    3:2 Саудовская Аравия
    4.3% (2)
    3:1 Саудовская Аравия
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Саудовская Аравия
    Таиланд
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный