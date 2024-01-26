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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 13800 Главный судья: Геррец Лоренс
ПЕК Зволле
1:0
Конец матча
Витесс
0'
1:0
16' Гол
Рейндерс Элиано
18' Желтая карточка
Хендрикс Рамон
58' Желтая карточка
Ороз Алоис
60' Желтая карточка
Фихтингер Ник
90' Желтая карточка
Ван Полен Брам
90'+10

Ход матча

16'
Рейндерс Элиано
(Намли Юнес)
1:0
18'
 
Хендрикс Рамон
23'
 
Домджони Тони
Мёленстен Мелле
46'
 
Тилеманс Матейс
Прёппер Дэви
58'
 
Ороз Алоис
60'
Фихтингер Ник
 
64'
 
Де Регт Гиан
Виссер Энди
65'
 
Бёйтинк Томас
Тилеманс Матейс
77'
Эль-Аззузи Ануар
Фихтингер Ник
 
77'
Веллиос Апостолос
Намли Юнес
 
83'
 
Аркус Карлан
Ороз Алоис
86'
 
Мазилу Адриан
Хендрикс Рамон
90'
Ван Полен Брам
 
90'
Ван Дер Хар Дамиан
Веланас Одиссеус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 6
  • 379 Количество передач 482
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
34
Фихтингер
Ник
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
18
Веланас
Одиссеус
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
1
Ром
Элой
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
15
Хендрикс
Рамон
13
Корнелисс
Энцо
20
Мёленстен
Мелле
24
Прёппер
Дэви
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
58
Виссер
Энди
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Витесс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 10 побед

23 матча

17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
3:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:5
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.67

Среднее время на гол

66
135

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.92
1.91

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.65
1.26

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

54
71

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 8 0.42
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.26
Намли Юнес 4 0.21
Веланас Одиссеус 3 0.16
Веллиос Апостолос 3 0.16
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.16
Рейндерс Элиано 2 0.11
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.21
Манхуф Миллион 4 0.21
Бутра Амин 2 0.11
Ороз Алоис 1 0.05
Тилеманс Матейс 1 0.05
Де Регт Гиан 1 0.05
Козловски Кацпер 0 0
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 5 0
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Ван Полен Брам 3 0
Веллиос Апостолос 3 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Керстен Сэм 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Дрёйф Ферди 2 0
Веланас Одиссеус 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0
Фихтингер Ник 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 3 1
Козловски Кацпер 4 0
Хендрикс Рамон 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Де Регт Гиан 1 0
Перссон Йоэль 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Витесс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Витесс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

16
3
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Витесс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

23
6

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
3
21%
6
23%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
6
23%
76-90

Забито

19
6
3 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
5%
1
17%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
7
37%
2
33%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
8
50%
4
31%
76-90

Забито

30
14
7 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
2
7%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
8
27%
2
14%
61-75
9
30%
6
43%
76-90

Пропущено

30
39
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
6
20%
6
15%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
11
37%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Витесс

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
6
5
4
1.5
2
8
2
7
2.5
1
9
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
9
10
7
12
1.5
3
16
2
17
2.5
1
18
2
17
3.5
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 18 17 1 0 60 - 8 52
2.
Фейеноорд
 Заявка 18 13 3 2 55 - 17 42
3.
Твенте
 Заявка 18 11 4 3 36 - 21 37
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 18 10 4 4 39 - 20 34
5.
Аякс
 Заявка 18 9 4 5 45 - 38 31
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 18 7 5 6 30 - 26 26
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 18 7 4 7 24 - 24 25
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 18 6 7 5 36 - 31 25
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Херенвен
 Заявка 18 6 2 10 26 - 35 20
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 18 5 5 8 17 - 30 20
12.
Алмере Сити
 Заявка 18 5 5 8 19 - 34 20
13.
Эксельсиор
 Заявка 18 4 8 6 31 - 35 20
14.
Хераклес
 Заявка 18 5 4 9 23 - 41 19
15.
Утрехт
 Заявка 18 4 7 7 18 - 27 19
16.
Валвейк
 Заявка 18 4 2 12 19 - 37 14
17.
Волендам
 Заявка 18 3 3 12 19 - 42 12
18.
Витесс
 Заявка 19 3 3 13 13 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Твенте
 Заявка 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 9 6 2 1 26 - 8 20
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 6 2 2 26 - 13 20
5.
Аякс
 Заявка 9 6 1 2 24 - 15 19
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 5 2 2 13 - 9 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 5 1 3 22 - 12 16
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 4 3 3 21 - 15 15
9.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
10.
Хераклес
 Заявка 9 3 2 4 11 - 20 11
11.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 5 2 15 - 15 11
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 3 4 10 - 15 9
14.
Алмере Сити
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Утрехт
 Заявка 9 1 5 3 11 - 18 8
16.
Волендам
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
17.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 12 - 21 7
18.
Витесс
 Заявка 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 8 1 0 31 - 3 25
2.
Фейеноорд
 Заявка 9 7 1 1 29 - 9 22
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
4.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 17 - 9 15
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 4 2 2 13 - 7 14
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 3 3 3 18 - 17 12
7.
Аякс
 Заявка 9 3 3 3 21 - 23 12
8.
Утрехт
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Алмере Сити
 Заявка 9 3 2 4 9 - 17 11
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 4 2 15 - 16 10
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 2 4 3 8 - 14 10
12.
Эксельсиор
 Заявка 9 2 3 4 16 - 20 9
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
14.
Валвейк
 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
15.
Херенвен
 Заявка 10 2 1 7 11 - 25 7
16.
Витесс
 Заявка 10 2 0 8 7 - 27 6
17.
Волендам
 Заявка 10 1 2 7 11 - 25 5
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 20 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 15 (7)
Аякс Бробби Брайан 12 (4)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 98'
      Ох, нехорошо это выглядит. Веланас Одиссеус получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 97'
      Веланас Одиссеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 97'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 97'
      Лам Томас из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Керстен Сэм из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 96'
      Рейндерс Элиано задерживает мяч рукой
    • 96'
      Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 96'
      Веланас Одиссеус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 95'
      Веланас Одиссеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 95'
      Керстен Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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