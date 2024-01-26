Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дэйви ван ден Берг пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

49' Команда ПЕК Зволле имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Тай Леннарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дэйви ван ден Берг пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

47' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Домджони Тони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Витесс

44' Тай Леннарт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Веланас Одиссеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

40' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

40' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Дэйви ван ден Берг наказан за толчок Ороз Алоис

39' Веланас Одиссеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ороз Алоис из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Оооо... вот это был удар! Рейндерс Элиано должен был забить с этой позиции.

36' Дэйви ван ден Берг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Виссер Энди нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

35' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Бутра Амин из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

32' Виссер Энди нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

32' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Витесс

28' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Мёленстен Мелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Ох, нехорошо это выглядит. Тай Леннарт получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Тай Леннарт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Витесс

19' Намли Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

18' Хендрикс Рамон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Г О О О О Л - Рейндерс Элиано забивает с правой ноги!

15' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Веланас Одиссеус пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

4' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля