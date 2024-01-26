Тур: 19. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 13800 Главный судья: Геррец Лоренс
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолРейндерс Элиано
18' Желтая карточкаХендрикс Рамон
58' Желтая карточкаОроз Алоис
60' Желтая карточкаФихтингер Ник
90' Желтая карточкаВан Полен Брам
90'+10
Ход матча
16'
1:0
18'
58'
60'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 6
-
379 Количество передач 482
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.96 Победа «ПЕК Зволле»
-
13
Лам
Томас
1
Ром
Элой
24
Прёппер
Дэви
58
Виссер
Энди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Виссер ЭндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Де Регт ГианНападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Витесс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
100%
5 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 10 побед
23 матча
17.4%
17.4%
65.2%
4 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
13%
34.8%
52.2%
3 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.7%
34.8%
43.5%
5 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.67
Среднее время на гол
66
135
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.92
1.91
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.65
1.26
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
54
71
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|8
|0.42
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.26
|Намли Юнес
|4
|0.21
|Веланас Одиссеус
|3
|0.16
|Веллиос Апостолос
|3
|0.16
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.16
|Рейндерс Элиано
|2
|0.11
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.21
|Манхуф Миллион
|4
|0.21
|Бутра Амин
|2
|0.11
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Тилеманс Матейс
|1
|0.05
|Де Регт Гиан
|1
|0.05
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|5
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0
|Ван Полен Брам
|3
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Керстен Сэм
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Веланас Одиссеус
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
|Фихтингер Ник
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|3
|1
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Хендрикс Рамон
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Витесс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Витесс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
10% (1)
90% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
16
3
ПЕК Зволле
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Витесс
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
23
6
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 14
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
4
50%
76-90
Пропущено
14
26
5 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
3
21%
6
23%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
1
7%
4
15%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
3
21%
6
23%
76-90
Забито
19
6
3 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
5%
1
17%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
1
17%
61-75
7
37%
2
33%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
8
50%
4
31%
76-90
Забито
30
14
7 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 9
2
7%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
6
20%
2
14%
46-60
8
27%
2
14%
61-75
9
30%
6
43%
76-90
Пропущено
30
39
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
3
10%
5
13%
31-45
6
20%
6
15%
46-60
3
10%
5
13%
61-75
11
37%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Херенвен 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3
Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0
Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Гроене Стер - Витесс 0:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Сонабель Уагадугу - Витесс 2:0 Фейеноорд - Витесс 4:0 Витесс - АСЕК Кудугу 1:1 Мажестик - Витесс 1:0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Витесс
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
46
54
28
27
19
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
910
712
316
217
118
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|17
|1
|0
|60 - 8
|52
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|55 - 17
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 21
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|39 - 20
|34
|5.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|45 - 38
|31
|6.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|30 - 26
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|36 - 31
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|26 - 35
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|17 - 30
|20
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 34
|20
|13.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 35
|20
|14.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 41
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 27
|19
|16.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|19 - 37
|14
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 42
|12
|18.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|13 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|26 - 8
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 13
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 15
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|22 - 12
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 15
|15
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 20
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 21
|7
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|31 - 3
|25
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|29 - 9
|22
|3.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|21 - 23
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 17
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|15 - 16
|10
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 20
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 25
|7
|16.
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|7 - 27
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|20 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|15 (7)
|Аякс
|Бробби Брайан
|12 (4)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|11 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6