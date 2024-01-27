Тур: 19. Стадион: Ostseestadion.
0:1
Первый тайм: 41'
Ход матча
13'
41'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
34
Ланг
Яннис
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Эльвeрсберг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.16
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.16
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.11
|Россбах Дамиан
|1
|0.05
|Фролинг Нильс
|1
|0.05
|Dennis Dressel
|1
|0.05
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.05
|Прёгер Кай
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Brumado Junior
|1
|0.05
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.26
|Jannik Rochelt
|4
|0.21
|Paul Stock
|3
|0.16
|Фагир Вахид
|3
|0.16
|Ваннер Пауль
|2
|0.11
|Maurice Neubauer
|2
|0.11
|Manuel Feil
|2
|0.11
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.11
|Semih Sahin
|1
|0.05
|Сикингер Карло
|1
|0.05
|Якель Фредерик
|1
|0.05
|Коррейя Марсель
|1
|0.05
|Боямба Джозеф
|1
|0.05
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Прёгер Кай
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Кольке Маркус
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|7
|0
|Якобсен Торе
|5
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Вандермерш Юго
|3
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
8
Ганза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
5
12
Ганза
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90
Пропущено
15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
7
54%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
4
27%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Забито
16
28
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
6%
5
18%
1-15
4
25%
5
18%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
2
13%
8
29%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
25%
3
11%
76-90
Пропущено
32
31
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
13%
6
19%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
6
19%
5
16%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
7
22%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Результаты матчей
Ганза
Эльвeрсберг
Точный счет
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ганза
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
36
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
153
612
108
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|28 - 20
|32
|5.
|18
|9
|4
|5
|39 - 23
|31
|6.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|7.
|19
|7
|7
|5
|35 - 25
|28
|8.
|19
|8
|3
|8
|27 - 36
|27
|9.
|0:1
|19
|7
|5
|7
|35 - 29
|26
|10.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|11.
|1:0
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|12.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|31 - 28
|23
|14.
|19
|6
|3
|10
|32 - 39
|21
|15.
|19
|6
|2
|11
|32 - 41
|20
|16.
|0:0
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|17.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|18.
|0:0
|19
|1
|7
|11
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|8.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|21 - 9
|15
|9.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|19 - 15
|14
|11.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|14.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|15.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|22 - 8
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|14.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6