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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Ганза
0:1
Первый тайм: 41'
Эльвeрсберг
0'
13' Желтая карточка
Россбах Дамиан
0:1
41' Гол
Luca Pascal Schnellbacher

Ход матча

13'
Россбах Дамиан
 
41'
0:1
Luca Pascal Schnellbacher

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Эльвeрсберг
3.17
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3.66
2.60
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Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
34
Ланг
Яннис
21
Россипаль
Александер
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
28
Сингх
Сарприт
18
Переа
Хуан
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Ганза
3-4-2-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Эльвeрсберг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б3
1:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.16
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.16
Ван дер Верфф Яспер 2 0.11
Россбах Дамиан 1 0.05
Фролинг Нильс 1 0.05
Dennis Dressel 1 0.05
Штраус Джон-Патрик 1 0.05
Прёгер Кай 1 0.05
Кинсомби Кристиан 1 0.05
Brumado Junior 1 0.05
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.26
Jannik Rochelt 4 0.21
Paul Stock 3 0.16
Фагир Вахид 3 0.16
Ваннер Пауль 2 0.11
Maurice Neubauer 2 0.11
Manuel Feil 2 0.11
Якобсен Торе 2 (1) 0.11
Semih Sahin 1 0.05
Сикингер Карло 1 0.05
Якель Фредерик 1 0.05
Коррейя Марсель 1 0.05
Боямба Джозеф 1 0.05
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Россипаль Александер 5 0
Найдхарт Нико 3 0
Прёгер Кай 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Кольке Маркус 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 7 0
Якобсен Торе 5 0
Paul Stock 4 0
Вандермерш Юго 3 0
Semih Sahin 3 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Ганза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
8
Ганза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

5
12
Ганза
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
11%
3
20%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
2
22%
2
13%
76-90

Пропущено

15
16
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
7%
2
13%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
7
54%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
4
27%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

16
28
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
1
6%
5
18%
1-15
4
25%
5
18%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
2
13%
8
29%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
4
25%
3
11%
76-90

Пропущено

32
31
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
4
13%
6
19%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
6
19%
5
16%
31-45
6
19%
2
6%
46-60
3
9%
7
23%
61-75
7
22%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5

Результаты матчей

Ганза
Эльвeрсберг

Точный счет

1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ганза
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
10
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Падерборн
 0:0 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 0:1 19 7 5 7 35 - 29 26
10.
Эльвeрсберг
 0:0 19 7 5 7 28 - 31 26
11.
Веен Висбаден
 1:0 19 7 4 8 20 - 23 25
12.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
13.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Ганза
 0:0 19 5 3 11 17 - 31 18
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 0:0 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 0:1 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 1:0 9 4 3 2 9 - 9 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 0:0 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
13.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
14.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
15.
Эльвeрсберг
 0:0 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 0:0 10 3 2 5 10 - 14 11
18.
Оснабрюк
 0:0 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 0:0 10 4 3 3 15 - 16 15
5.
Падерборн
 0:0 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 0:1 10 3 2 5 14 - 20 11
10.
Веен Висбаден
 1:0 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 0:0 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 0:0 9 0 3 6 6 - 24 3
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Эльвeрсберг
3.17
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3.66
2.60
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