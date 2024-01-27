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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 24000
Ганза
2:1
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
13' Желтая карточка
Россбах Дамиан
0:1
41' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
1:1
69' Гол
Dennis Dressel
88' Желтая карточка
Фагир Вахид
90' Красная карточка
Якель Фредерик
2:1
90' Пенальти
Прёгер Кай
90' Желтая карточка
Прёгер Кай
90' Желтая карточка
Вандермерш Юго
90'+7

Ход матча

13'
Россбах Дамиан
 
41'
0:1
Luca Pascal Schnellbacher
(Вандермерш Юго)
69'
Dennis Dressel
(Хюсинг Оливер)
1:1
70'
Фролинг Нильс
Сингх Сарприт
 
70'
Ингельссон Сванте
Ван дер Верфф Яспер
 
70'
Шумахер Кевин
Переа Хуан
 
80'
 
Фагир Вахид
Manuel Feil
81'
Гудьонсен Свейнн
Бахманн Яник
 
88'
 
Фагир Вахид
89'
 
Боямба Джозеф
Jannik Rochelt
90'
 
Якель Фредерик
90'
Прёгер Кай
2:1
90'
Прёгер Кай
 
90'
 
Вандермерш Юго

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 19
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 11
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 254 Количество передач 425
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
5
Хюсинг
Оливер
4
Россбах
Дамиан
34
Ланг
Яннис
21
Россипаль
Александер
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
28
Сингх
Сарприт
18
Переа
Хуан
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
5
Якель
Фредерик
33
Maurice
Neubauer
14
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Ганза
3-4-2-1
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Эльвeрсберг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б3
1:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.16
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.16
Dennis Dressel 2 0.11
Ван дер Верфф Яспер 2 0.11
Прёгер Кай 2 (1) 0.11
Россбах Дамиан 1 0.05
Фролинг Нильс 1 0.05
Штраус Джон-Патрик 1 0.05
Кинсомби Кристиан 1 0.05
Brumado Junior 1 0.05
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.32
Jannik Rochelt 4 0.21
Paul Stock 3 0.16
Фагир Вахид 3 0.16
Ваннер Пауль 2 0.11
Maurice Neubauer 2 0.11
Manuel Feil 2 0.11
Якобсен Торе 2 (1) 0.11
Semih Sahin 1 0.05
Сикингер Карло 1 0.05
Якель Фредерик 1 0.05
Коррейя Марсель 1 0.05
Боямба Джозеф 1 0.05
Robin Fellhauer 0 0
Вандермерш Юго 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 6 0
Россбах Дамиан 5 0
Россипаль Александер 5 0
Прёгер Кай 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Кольке Маркус 1 1
Брумадо Жуниор 1 1
Хюсинг Оливер 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Бахманн Яник 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 7 0
Якобсен Торе 5 0
Вандермерш Юго 4 0
Paul Stock 4 0
Semih Sahin 3 0
Конрад Кевин 2 0
Maurice Neubauer 2 0
Manuel Feil 2 0
Jannik Rochelt 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Фагир Вахид 1 0
Lukas Pinckert 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Ганза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
9
Ганза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

5
12
Ганза
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Эльвeрсберг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
7
54%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
4
27%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90

Забито

18
29
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
6%
5
17%
1-15
4
22%
5
17%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
28%
3
10%
76-90

Пропущено

33
33
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
4
12%
6
18%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
7
21%
5
15%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
3
9%
8
24%
61-75
7
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5

Результаты матчей

Ганза
Эльвeрсберг

Точный счет

2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
6 раз 60%
1
4 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ганза
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
7
12
1.5
10
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
10.
Веен Висбаден
 19 7 4 8 22 - 24 25
11.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
12.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
13.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
13.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
14.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
15.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
16.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
17.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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