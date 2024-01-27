Тур: 19. Стадион: Ostseestadion. Зрители: 24000
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
0:1
41' ГолLuca Pascal Schnellbacher
1:1
69' ГолDennis Dressel
88' Желтая карточкаФагир Вахид
90' Красная карточкаЯкель Фредерик
2:1
90' ПенальтиПрёгер Кай
90' Желтая карточкаПрёгер Кай
90' Желтая карточкаВандермерш Юго
90'+7
Ход матча
13'
41'
69'
1:1
88'
90'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 19
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 11
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
254 Количество передач 425
-
43 Владение мячом, % 57
34
Ланг
Яннис
26
Бахманн
Яник
18
Переа
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганза
Эльвeрсберг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.16
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.16
|Dennis Dressel
|2
|0.11
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.11
|Прёгер Кай
|2 (1)
|0.11
|Россбах Дамиан
|1
|0.05
|Фролинг Нильс
|1
|0.05
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.05
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.05
|Brumado Junior
|1
|0.05
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.32
|Jannik Rochelt
|4
|0.21
|Paul Stock
|3
|0.16
|Фагир Вахид
|3
|0.16
|Ваннер Пауль
|2
|0.11
|Maurice Neubauer
|2
|0.11
|Manuel Feil
|2
|0.11
|Якобсен Торе
|2 (1)
|0.11
|Semih Sahin
|1
|0.05
|Сикингер Карло
|1
|0.05
|Якель Фредерик
|1
|0.05
|Коррейя Марсель
|1
|0.05
|Боямба Джозеф
|1
|0.05
|Robin Fellhauer
|0
|0
|Вандермерш Юго
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|6
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Кольке Маркус
|1
|1
|Брумадо Жуниор
|1
|1
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|7
|0
|Якобсен Торе
|5
|0
|Вандермерш Юго
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Semih Sahin
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Maurice Neubauer
|2
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Jannik Rochelt
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Lukas Pinckert
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Эльвeрсберг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
9
Ганза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Эльвeрсберг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
5
12
Ганза
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Эльвeрсберг
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
9%
3
19%
1-15
2
18%
4
25%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
3
19%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
3
17%
16-30
4
25%
3
17%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
6
33%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
7
54%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
18%
4
27%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
4
24%
5
33%
76-90
Забито
18
29
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
1
6%
5
17%
1-15
4
22%
5
17%
16-30
4
22%
5
17%
31-45
2
11%
8
28%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
28%
3
10%
76-90
Пропущено
33
33
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
4
12%
6
18%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
7
21%
5
15%
31-45
6
18%
2
6%
46-60
3
9%
8
24%
61-75
7
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1
Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3 Ганза - Нествед 1:0 Гройтер Фюрт - Ганза 1:0 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2
Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Хольштайн Киль - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Гройтер Фюрт 1:1 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Гамбург 2:1 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Фортуна 0:5
Результаты матчей
Ганза
Эльвeрсберг
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
6 раз 60%
1
4 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
2
7 раз 37%
1
5 раз 26%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ганза
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
63
46
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
36
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
163
712
109
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6