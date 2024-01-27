Тур: 19. Стадион: Брита-Арена.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
29
Гюнтер
Лассе
18
Пртайин
Иван
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
-
20 Hyun-ju Lee
-
22 Amin Farouk
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Веен Висбаден
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|6 (1)
|0.33
|Hyun-ju Lee
|3
|0.17
|Вукотич Александар
|2
|0.11
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.11
|Хессер Робин
|1
|0.06
|Гоппел Теймен
|1
|0.06
|Гюнтер Лассе
|1
|0.06
|Фроэзе Кианз
|1
|0.06
|Райнталер Макс
|1
|0.06
|Чатич Амар
|1
|0.06
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|10 (1)
|0.56
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.33
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.22
|Превляк Смаил
|4
|0.22
|Marten Winkler
|2
|0.11
|Кенни Джонджо
|2
|0.11
|Шерхант Дерри
|2
|0.11
|Бухалакис Андреас
|1
|0.06
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.06
|Дардаи Палко
|1
|0.06
|Гехтер Линус
|1
|0.06
|Клеменс Паскаль
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|4
|1
|Дордой Мартон
|4
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|1
|Бухалакис Андреас
|3
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
8
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Герта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
7
21
Веен Висбаден
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Герта
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
11
29
Голы по времени матча
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
33%
5
28%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
4
36%
2
9%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Забито
19
37
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
11%
5
14%
1-15
4
21%
7
19%
16-30
1
5%
10
27%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
3
16%
6
16%
61-75
7
37%
4
11%
76-90
Пропущено
23
26
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
7
30%
8
31%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
7
30%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1
Герта
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Герта
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
17
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
37
54
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
135
414
117
117
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|28 - 20
|32
|5.
|18
|9
|4
|5
|39 - 23
|31
|6.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|7.
|19
|7
|7
|5
|35 - 25
|28
|8.
|19
|8
|3
|8
|27 - 36
|27
|9.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|35 - 28
|27
|10.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|11.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|12.
|18
|6
|5
|7
|31 - 28
|23
|13.
|0:0
|19
|6
|5
|8
|19 - 23
|23
|14.
|19
|6
|3
|10
|32 - 39
|21
|15.
|19
|6
|2
|11
|32 - 41
|20
|16.
|0:0
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|17.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|18.
|0:0
|19
|1
|7
|11
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|21 - 9
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|19 - 15
|14
|10.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|13.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|14.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 9
|13
|15.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|22 - 8
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 19
|12
|10.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|14.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6