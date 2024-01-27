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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Веен Висбаден
0:0
Первый тайм: 6'
Герта
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Герта
2.85
3.65
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3.60
Все Коэффициенты
16
Штритцель
Флориан
17
Карстенс
Флориан
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
5
Бухалакис
Андреас
31
Дордой
Мартон
34
Зефёйк
Дейовайсио
18
Баркок
Аймен
39
Шерхант
Дерри
25
Табакович
Харис
Веен Висбаден
3-4-2-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 6 (1) 0.33
Hyun-ju Lee 3 0.17
Вукотич Александар 2 0.11
Айдэйл Джон 2 (1) 0.11
Хессер Робин 1 0.06
Гоппел Теймен 1 0.06
Гюнтер Лассе 1 0.06
Фроэзе Кианз 1 0.06
Райнталер Макс 1 0.06
Чатич Амар 1 0.06
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 10 (1) 0.56
Нидерлехнер Флориан 6 0.33
Резе Фабиан 4 (1) 0.22
Превляк Смаил 4 0.22
Marten Winkler 2 0.11
Кенни Джонджо 2 0.11
Шерхант Дерри 2 0.11
Бухалакис Андреас 1 0.06
Кемпф Марк-Оливер 1 0.06
Дардаи Палко 1 0.06
Гехтер Линус 1 0.06
Клеменс Паскаль 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Мокенхаупт Саша 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 4 1
Дордой Мартон 4 0
Нидерлехнер Флориан 2 1
Кемпф Марк-Оливер 2 1
Бухалакис Андреас 3 0
Кенни Джонджо 3 0
Клеменс Паскаль 3 0
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Табакович Харис 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
8
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Герта
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
21
Веен Висбаден
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Герта
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

11
29

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
6
33%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
33%
5
28%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
4
36%
2
9%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Забито

19
37
7 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
11%
5
14%
1-15
4
21%
7
19%
16-30
1
5%
10
27%
31-45
2
11%
5
14%
46-60
3
16%
6
16%
61-75
7
37%
4
11%
76-90

Пропущено

23
26
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 14
1
4%
2
8%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
7
30%
8
31%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
7
30%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1
Герта
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Герта

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
11
7
1
17
2.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Падерборн
 0:0 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 0:0 19 7 6 6 35 - 28 27
10.
Эльвeрсберг
 0:0 19 7 5 7 28 - 31 26
11.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
12.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
13.
Веен Висбаден
 0:0 19 6 5 8 19 - 23 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Ганза
 0:0 19 5 3 11 17 - 31 18
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 0:0 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 0:0 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
10.
Падерборн
 0:0 9 4 2 3 14 - 11 14
11.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
14.
Веен Висбаден
 0:0 9 3 4 2 8 - 9 13
15.
Эльвeрсберг
 0:0 9 3 2 4 13 - 15 11
16.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
17.
Ганза
 0:0 10 3 2 5 10 - 14 11
18.
Оснабрюк
 0:0 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 0:0 10 4 3 3 15 - 16 15
5.
Падерборн
 0:0 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 0:0 10 3 3 4 14 - 19 12
10.
Веен Висбаден
 0:0 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 0:0 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 0:0 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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Герта
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