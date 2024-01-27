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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 10454
Веен Висбаден
3:1
Конец матча
Герта
0'
1:0
24' Гол
Ковачевич Франко
2:0
53' Гол
Ковачевич Франко
2:1
59' Гол
Кенни Джонджо
3:1
72' Гол
Гоппел Теймен
76' Желтая карточка
Ляйстнер Тони
83' Желтая карточка
Табакович Харис
90'+6

Ход матча

24'
Ковачевич Франко
1:0
46'
 
Marten Winkler
Зефёйк Дейовайсио
53'
Ковачевич Франко
(Якобсен Бьярке)
2:0
57'
 
Дардаи Палко
Баркок Аймен
57'
 
Превляк Смаил
Шерхант Дерри
59'
2:1
Кенни Джонджо
66'
Мокенхаупт Саша
Гюнтер Лассе
 
70'
 
Хуссейн Билаль
Бухалакис Андреас
71'
Hyun-ju Lee
Ковачевич Франко
 
72'
Гоппел Теймен
(Бэтцнер Ник)
3:1
76'
 
Ляйстнер Тони
83'
 
Табакович Харис
87'
Фроэзе Кианз
Бэтцнер Ник
 
87'
Таффертсхофер Эммануэль
Хессер Робин
 
88'
Каде Юлиус
Гоппел Теймен
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 0 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 327 Количество передач 531
  • 41 Владение мячом, % 59
16
Штритцель
Флориан
17
Карстенс
Флориан
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
9
Гоппел
Теймен
29
Гюнтер
Лассе
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
14
Ковачевич
Франко
18
Пртайин
Иван
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
6
Карбовник
Михал
5
Бухалакис
Андреас
31
Дордой
Мартон
34
Зефёйк
Дейовайсио
18
Баркок
Аймен
39
Шерхант
Дерри
25
Табакович
Харис
Веен Висбаден
3-4-2-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 6 (1) 0.32
Hyun-ju Lee 3 0.16
Гоппел Теймен 2 0.11
Вукотич Александар 2 0.11
Ковачевич Франко 2 0.11
Айдэйл Джон 2 (1) 0.11
Хессер Робин 1 0.05
Гюнтер Лассе 1 0.05
Фроэзе Кианз 1 0.05
Райнталер Макс 1 0.05
Чатич Амар 1 0.05
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Бэтцнер Ник 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 10 (1) 0.53
Нидерлехнер Флориан 6 0.32
Резе Фабиан 4 (1) 0.21
Превляк Смаил 4 0.21
Кенни Джонджо 3 0.16
Marten Winkler 2 0.11
Шерхант Дерри 2 0.11
Бухалакис Андреас 1 0.05
Кемпф Марк-Оливер 1 0.05
Дардаи Палко 1 0.05
Гехтер Линус 1 0.05
Клеменс Паскаль 1 0.05
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Вукотич Александар 5 1
Фехнер Джино 6 0
Карстенс Флориан 5 0
Матисен Маркус 4 0
Пртайин Иван 4 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Штритцель Флориан 2 0
Фроэзе Кианз 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Мокенхаупт Саша 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Хессер Робин 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Гюнтер Лассе 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 5 1
Дордой Мартон 4 0
Нидерлехнер Флориан 2 1
Кемпф Марк-Оливер 2 1
Бухалакис Андреас 3 0
Кенни Джонджо 3 0
Клеменс Паскаль 3 0
Табакович Харис 2 0
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Marten Winkler 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Bence Dardai 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Эрнст Тьярк 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
9
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
21
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Герта
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

11
30

Голы по времени матча

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
4
40%
7
33%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
4
36%
2
9%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Забито

22
38
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
9%
5
13%
1-15
5
23%
7
18%
16-30
1
5%
10
26%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
7
32%
4
11%
76-90

Пропущено

24
29
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
8
33%
9
31%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1
Герта
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Герта

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
5
14
1.5
11
8
2
17
2.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
10.
Веен Висбаден
 19 7 4 8 22 - 24 25
11.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
12.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
13.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
13.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
14.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
15.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
16.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
17.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Г О О О О Л - Ковачевич Франко бьет в цель!
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