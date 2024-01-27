Тур: 19. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 10454
3:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолКовачевич Франко
2:0
53' ГолКовачевич Франко
2:1
59' ГолКенни Джонджо
3:1
72' ГолГоппел Теймен
76' Желтая карточкаЛяйстнер Тони
83' Желтая карточкаТабакович Харис
90'+6
Ход матча
24'
1:0
53'
59'
2:1
72'
3:1
76'
83'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 10
-
0 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
327 Количество передач 531
-
41 Владение мячом, % 59
29
Гюнтер
Лассе
18
Пртайин
Иван
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
-
20 Hyun-ju Lee
-
22 Amin Farouk
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Веен Висбаден
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|6 (1)
|0.32
|Hyun-ju Lee
|3
|0.16
|Гоппел Теймен
|2
|0.11
|Вукотич Александар
|2
|0.11
|Ковачевич Франко
|2
|0.11
|Айдэйл Джон
|2 (1)
|0.11
|Хессер Робин
|1
|0.05
|Гюнтер Лассе
|1
|0.05
|Фроэзе Кианз
|1
|0.05
|Райнталер Макс
|1
|0.05
|Чатич Амар
|1
|0.05
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
|Бэтцнер Ник
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|10 (1)
|0.53
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.32
|Резе Фабиан
|4 (1)
|0.21
|Превляк Смаил
|4
|0.21
|Кенни Джонджо
|3
|0.16
|Marten Winkler
|2
|0.11
|Шерхант Дерри
|2
|0.11
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.05
|Дардаи Палко
|1
|0.05
|Гехтер Линус
|1
|0.05
|Клеменс Паскаль
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Вукотич Александар
|5
|1
|Фехнер Джино
|6
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Матисен Маркус
|4
|0
|Пртайин Иван
|4
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Мокенхаупт Саша
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Хессер Робин
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Гюнтер Лассе
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|5
|1
|Дордой Мартон
|4
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|1
|Бухалакис Андреас
|3
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Клеменс Паскаль
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Герта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
9
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
7
21
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Герта
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
30
Голы по времени матча
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
18%
4
25%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
3
14%
31-45
4
40%
7
33%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
18%
3
14%
1-15
2
18%
4
18%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
1
9%
5
23%
61-75
4
36%
2
9%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Забито
22
38
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
2
9%
5
13%
1-15
5
23%
7
18%
16-30
1
5%
10
26%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
4
18%
6
16%
61-75
7
32%
4
11%
76-90
Пропущено
24
29
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 15
1
4%
2
7%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
2
8%
4
14%
31-45
8
33%
9
31%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Штутгарт - Веен Висбаден 5:1 Веен Висбаден - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1
Герта
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0
Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1 Теннис Боруссия - Герта 1:6 Шальке 04 - Герта 1:2 Герта - Санкт-Паули 1:2 Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Герта
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
5
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
27
63
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
55
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
514
118
217
613
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6