  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Фортуна
0:2
Второй тайм: 66'
Санкт-Паули
0'
0:1
16' Пенальти
Хартель Марсель
0:2
26' Гол
Хартель Марсель
30' Желтая карточка
Цолис Христос
32' Желтая карточка
Василь Никола
51' Желтая карточка
Кемляйн Алеша
65' Желтая карточка
Де Вейс Йорди

Ход матча

16'
0:1
Хартель Марсель
26'
0:2
Хартель Марсель
(Салиакас Манолис)
30'
Цолис Христос
 
32'
 
Василь Никола
51'
 
Кемляйн Алеша
61'
Дафернер Кристоф
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
62'
Клаус Феликс
Нимиц Йона
 
65'
Де Вейс Йорди
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Санкт-Паули
42.00
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9.20
2.32
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Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
19
Ийоха
Эммануэль
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
18
Нимиц
Йона
4
Танака
Ао
6
Энгельхардт
Янник
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
Фортуна
4-5-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Фортуна
Санкт-Паули

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед

21 матч

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.36
0.8

Среднее время на гол

66
112

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.19
0.9

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

75
99

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вермейж Винсент 9 (1) 0.47
Цолис Христос 8 (3) 0.42
Танака Ао 4 0.21
Клаус Феликс 3 0.16
Нимиц Йона 3 0.16
Де Вейс Йорди 2 0.11
Энгельхардт Янник 2 0.11
Аппелькамп Синта 1 0.05
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Сиберт Джамиль 1 0.05
Гинчек Даниэль 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Ийоха Эммануэль 1 0.05
Николя Гавори 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Обердорф Тим 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 11 (3) 0.58
Эггештайн Йоханнес 6 0.32
Саад Элиас 4 0.21
Ирвайн Джексон 3 0.16
Афолайян Оладапо 2 0.11
Меткалф Коннор 2 0.11
Смит Эрик 1 0.05
Аменийдо Этьенн 1 0.05
Салиакас Манолис 1 0.05
Рицка Ларс 1 0.05
Бухальфа Карло 1 0.05
Треу Филипп 1 0.05

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Вермейж Винсент 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Нимиц Йона 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Смит Эрик 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Саад Элиас 4 0
Метс Кароль 1 1
Салиакас Манолис 2 0
Валь Хауке 2 0
Афолайян Оладапо 2 0
Немет Давид 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Джигала Адам 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
4
Фортуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

22
19
Фортуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Санкт-Паули
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

26
23

Голы по времени матча

Забито

17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
7
41%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
2
12%
1
8%
76-90

Пропущено

15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
27%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
7%
5
63%
76-90

Забито

22
19
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
18%
4
21%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
6
32%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

39
32
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
15%
6
19%
1-15
4
10%
5
16%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
10
26%
7
22%
46-60
6
15%
4
13%
61-75
6
15%
7
22%
76-90

Пропущено

23
16
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
2
9%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0

Результаты матчей

Фортуна
Санкт-Паули

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:5
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:5
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
6
4
3
6
2.5
3
7
2
7
3.5
2
8
1
8
4.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
5
3
5
4
2.5
1
7
3
6
3.5
2
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
11
7
8
10
2.5
4
14
5
13
3.5
2
16
3
15
4.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 19 10 9 0 35 - 15 39
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 0:2 19 9 4 6 39 - 25 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
10.
Веен Висбаден
 19 7 4 8 22 - 24 25
11.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
12.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
13.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 2:0 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
13.
Фортуна
 0:2 10 4 2 4 17 - 17 14
14.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
15.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
16.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
17.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Санкт-Паули
 2:0 9 5 4 0 15 - 8 19
3.
Фортуна
 0:2 9 5 2 2 22 - 8 17
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 11 (8)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Василь Никола получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Санкт-Паули
42.00
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9.20
2.32
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