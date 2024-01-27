Тур: 19. Стадион: Эсприт-Арена.
0:2
Второй тайм: 66'
0'
0:1
16' ПенальтиХартель Марсель
0:2
26' ГолХартель Марсель
30' Желтая карточкаЦолис Христос
32' Желтая карточкаВасиль Никола
51' Желтая карточкаКемляйн Алеша
65' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
Ход матча
16'
0:1
26'
30'
32'
51'
65'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
18
Нимиц
Йона
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Nemeth
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Санкт-Паули
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.8
Среднее время на гол
66
112
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.19
0.9
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
75
99
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.47
|Цолис Христос
|8 (3)
|0.42
|Танака Ао
|4
|0.21
|Клаус Феликс
|3
|0.16
|Нимиц Йона
|3
|0.16
|Де Вейс Йорди
|2
|0.11
|Энгельхардт Янник
|2
|0.11
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Сиберт Джамиль
|1
|0.05
|Гинчек Даниэль
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.05
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|11 (3)
|0.58
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.32
|Саад Элиас
|4
|0.21
|Ирвайн Джексон
|3
|0.16
|Афолайян Оладапо
|2
|0.11
|Меткалф Коннор
|2
|0.11
|Смит Эрик
|1
|0.05
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Рицка Ларс
|1
|0.05
|Бухальфа Карло
|1
|0.05
|Треу Филипп
|1
|0.05
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Саад Элиас
|4
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Афолайян Оладапо
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
4
Фортуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Санкт-Паули
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
22
19
Фортуна
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Санкт-Паули
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
26
23
Голы по времени матча
Забито
17
13
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
4
31%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
7
41%
3
23%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
2
12%
1
8%
76-90
Пропущено
15
8
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
27%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
7%
5
63%
76-90
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
4
18%
4
21%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
6
32%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
39
32
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
6
15%
6
19%
1-15
4
10%
5
16%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
10
26%
7
22%
46-60
6
15%
4
13%
61-75
6
15%
7
22%
76-90
Пропущено
23
16
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
4
17%
2
13%
1-15
5
22%
3
19%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
2
9%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0
Результаты матчей
Фортуна
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:5
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:5
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
3 раза 17%
4
2 раза 11%
2
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
36
64
36
37
27
28
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
63
53
54
17
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
99
117
810
414
513
216
315
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|10
|9
|0
|35 - 15
|39
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|28 - 20
|32
|5.
|0:2
|19
|9
|4
|6
|39 - 25
|31
|6.
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|7.
|19
|7
|7
|5
|35 - 25
|28
|8.
|19
|8
|3
|8
|27 - 36
|27
|9.
|19
|7
|5
|7
|36 - 31
|26
|10.
|19
|7
|4
|8
|22 - 24
|25
|11.
|19
|7
|4
|8
|29 - 33
|25
|12.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|31 - 28
|23
|14.
|19
|6
|3
|10
|32 - 39
|21
|15.
|19
|6
|2
|11
|32 - 41
|20
|16.
|19
|6
|2
|11
|19 - 32
|20
|17.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|18.
|19
|1
|7
|11
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|2:0
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|8.
|9
|4
|3
|2
|21 - 9
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|11 - 10
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|19 - 15
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|13.
|0:2
|10
|4
|2
|4
|17 - 17
|14
|14.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|15.
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|16.
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|17.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|18.
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|2:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|3.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|22 - 8
|17
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|15 - 22
|11
|10.
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|14.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6