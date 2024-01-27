Тур: 19. Стадион: Эсприт-Арена. Зрители: 54000
1:2
Конец матча
0'
0:1
16' ПенальтиХартель Марсель
0:2
26' ГолХартель Марсель
30' Желтая карточкаЦолис Христос
32' Желтая карточкаВасиль Никола
51' Желтая карточкаКемляйн Алеша
65' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
1:2
83' ГолЦолис Христос
90'+5
Ход матча
16'
0:1
26'
30'
32'
51'
65'
83'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
530 Количество передач 434
-
54 Владение мячом, % 46
18
Нимиц
Йона
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Сусо СимаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Nemeth
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна
Санкт-Паули
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 7 побед
21 матч
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.36
0.8
Среднее время на гол
66
112
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.19
0.9
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
75
99
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|9 (3)
|0.47
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.47
|Танака Ао
|4
|0.21
|Клаус Феликс
|3
|0.16
|Нимиц Йона
|3
|0.16
|Де Вейс Йорди
|2
|0.11
|Энгельхардт Янник
|2
|0.11
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Сиберт Джамиль
|1
|0.05
|Гинчек Даниэль
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.05
|Николя Гавори
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|11 (3)
|0.58
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.32
|Саад Элиас
|4
|0.21
|Ирвайн Джексон
|3
|0.16
|Афолайян Оладапо
|2
|0.11
|Меткалф Коннор
|2
|0.11
|Смит Эрик
|1
|0.05
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.05
|Салиакас Манолис
|1
|0.05
|Рицка Ларс
|1
|0.05
|Бухальфа Карло
|1
|0.05
|Треу Филипп
|1
|0.05
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Вермейж Винсент
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Саад Элиас
|4
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Афолайян Оладапо
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Кемляйн Алеша
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
4
Фортуна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Санкт-Паули
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
22
19
Фортуна
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
21% (4)
37% (7)
Санкт-Паули
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
27
23
Голы по времени матча
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
6
40%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
7
39%
3
20%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Пропущено
17
9
11 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
4
24%
2
22%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
1
6%
6
67%
76-90
Забито
22
19
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
4
18%
4
21%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
6
32%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
40
34
17 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
6
15%
6
18%
1-15
4
10%
7
21%
16-30
7
18%
3
9%
31-45
10
25%
7
21%
46-60
6
15%
4
12%
61-75
7
18%
7
21%
76-90
Пропущено
25
17
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 13
4
16%
2
12%
1-15
7
28%
3
18%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
2
8%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0
Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Гамбург - Фортуна 1:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 1:3 Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1
Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0
Результаты матчей
Фортуна
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
5:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:5
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
0:5
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
5:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
3 раза 16%
4
2 раза 11%
2
1 раз 5%
2
8 раз 42%
0
4 раза 21%
1
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
37
64
37
37
28
28
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
63
63
54
18
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
910
127
811
415
514
217
316
217
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Цолис Христос
|9 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6