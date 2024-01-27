Тур: 19. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
0'
10' Желтая карточкаKai Klefisch
17' Вторая желтая карточкаKai Klefisch
36' Желтая карточкаКонте Кристиан
39' Желтая карточкаКостонс Кун
Ход матча
10'
17'
36'
39'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
17
Laurin
Curda
16
Муслиу
Визар
27
Kai
Klefisch
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
32 Jannes Wulff
-
16 Henry Rorig
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
43 Martin Ens
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Падерборн
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|5 (1)
|0.26
|Dave Gnaase
|3
|0.16
|Конте Кристиан
|2
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.11
|Florian Kleinhansl
|1
|0.05
|Теше Роберт
|1
|0.05
|Диаките Умар
|1
|0.05
|Макридис Хараламбос
|1
|0.05
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.37
|Гримальди Адриано
|4
|0.21
|Бильбия Филип
|3
|0.16
|Платте Феликс
|3
|0.16
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.11
|Клаас Себастьян
|2
|0.11
|Лайпертц Роберт
|1
|0.05
|Sirlord Conteh
|1
|0.05
|Niclas Nadj
|1
|0.05
|Хеуэр Яннис
|1
|0.05
|Kai Klefisch
|1
|0.05
|Mattes Hansen
|1
|0.05
|Ilyas Ansah
|1
|0.05
|Крузе Макс
|0
|0
|Кинсомби Давид
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|6
|1
|Dave Gnaase
|7
|0
|Кюизанс Микаэль
|4
|1
|Виманн Никлас
|1
|2
|Florian Kleinhansl
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Гьямфи Максвелл
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Конте Кристиан
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|4
|1
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Гримальди Адриано
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бильбия Филип
|1
|1
|Кинсомби Давид
|2
|0
|Клаас Себастьян
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
|Laurin Curda
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Падерборн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
4
Оснабрюк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
2
12
Оснабрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Падерборн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
9
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 10
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
25%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
7
39%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
5
31%
2
11%
76-90
Забито
7
14
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
4
29%
76-90
Пропущено
23
11
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
9%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
7
30%
1
9%
61-75
3
13%
3
27%
76-90
Забито
17
28
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 11
6 Не забивали 2
1
6%
4
14%
1-15
3
18%
5
18%
16-30
4
24%
2
7%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
6
35%
6
21%
76-90
Пропущено
39
29
14 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
6
15%
3
10%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
5
13%
10
34%
31-45
7
18%
7
24%
46-60
10
26%
3
10%
61-75
8
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3
Падерборн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0
Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Падерборн
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
8 раз 44%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
18
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
162
513
810
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|9
|0
|33 - 15
|36
|2.
|18
|11
|2
|5
|34 - 25
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|35 - 22
|34
|4.
|18
|9
|5
|4
|28 - 20
|32
|5.
|18
|9
|4
|5
|39 - 23
|31
|6.
|0:0
|19
|8
|4
|7
|28 - 29
|28
|7.
|19
|7
|7
|5
|35 - 25
|28
|8.
|19
|8
|3
|8
|27 - 36
|27
|9.
|0:1
|19
|7
|5
|7
|35 - 29
|26
|10.
|0:0
|19
|7
|5
|7
|28 - 31
|26
|11.
|1:0
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|12.
|18
|6
|6
|6
|32 - 31
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|31 - 28
|23
|14.
|19
|6
|3
|10
|32 - 39
|21
|15.
|19
|6
|2
|11
|32 - 41
|20
|16.
|0:0
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|17.
|18
|5
|2
|11
|18 - 32
|17
|18.
|0:0
|19
|1
|7
|11
|16 - 40
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|18 - 6
|21
|2.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|3.
|10
|5
|5
|0
|20 - 7
|20
|4.
|9
|5
|3
|1
|22 - 8
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|7.
|10
|5
|1
|4
|20 - 18
|16
|8.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|21 - 9
|15
|9.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 9
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|19 - 15
|14
|11.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|14.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|15.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|18.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|9
|5
|2
|2
|22 - 8
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 8
|16
|4.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|5.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|14 - 22
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|8.
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|10.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|11 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|12.
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|13.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|14.
|10
|2
|1
|7
|14 - 26
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|13 - 17
|6
|16.
|9
|2
|0
|7
|7 - 17
|6
|17.
|9
|1
|2
|6
|11 - 21
|5
|18.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|6 - 24
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|12 (3)
|Герта
|Табакович Харис
|10 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|9 (8)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|9 (6)
|Фортуна
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|8
|Фортуна
|Энгельхардт Янник
|8
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 6
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 6