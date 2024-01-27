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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 15741
Оснабрюк
0:0
Конец матча
Падерборн
0'
10' Желтая карточка
Kai Klefisch
17' Вторая желтая карточка
Kai Klefisch
36' Желтая карточка
Конте Кристиан
39' Желтая карточка
Костонс Кун
67' Желтая карточка
Андруцос Танасис
73' Желтая карточка
Клаас Себастьян
84' Желтая карточка
Гьямфи Максвелл
90'+6

Ход матча

10'
 
Kai Klefisch
17'
 
Kai Klefisch
36'
Конте Кристиан
 
36'
 
Calvin Brackelmann
Аарон Зентер
36'
 
Шустер Марко
Sirlord Conteh
39'
 
Костонс Кун
46'
 
Гримальди Адриано
Платте Феликс
46'
 
Ilyas Ansah
Костонс Кун
46'
Jannes Wulff
Ниманн Ноэль
 
67'
Андруцос Танасис
 
69'
Макридис Хараламбос
Lukas Kunze
 
69'
Лобингер Лекс-Тигер
Erik Engelhardt
 
73'
 
Клаас Себастьян
75'
 
Лайпертц Роберт
Клаас Себастьян
84'
Гьямфи Максвелл
 
85'
Вридт Квази
Конте Кристиан
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 6
  • 7 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 483 Количество передач 230
  • 63 Владение мячом, % 37
22
Кюн
Филипп
2
Андруцос
Танасис
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
17
Конте
Кристиан
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
1
Бувинк
Пелле
17
Laurin
Curda
8
Кинсомби
Давид
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
27
Kai
Klefisch
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
11
Sirlord
Conteh
36
Платте
Феликс
10
Костонс
Кун
Оснабрюк
4-3-3
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Оснабрюк
Падерборн

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
2 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:1
ТМК
1:2
ТМК
2:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б3
0:5
Б3
3:0
Б3
0:0
Б3
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:3

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 5 (1) 0.26
Dave Gnaase 3 0.16
Конте Кристиан 2 0.11
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.11
Florian Kleinhansl 1 0.05
Теше Роберт 1 0.05
Диаките Умар 1 0.05
Макридис Хараламбос 1 0.05
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.37
Гримальди Адриано 4 0.21
Бильбия Филип 3 0.16
Платте Феликс 3 0.16
Обермайр Рафаэль 2 0.11
Клаас Себастьян 2 0.11
Лайпертц Роберт 1 0.05
Sirlord Conteh 1 0.05
Niclas Nadj 1 0.05
Хеуэр Яннис 1 0.05
Kai Klefisch 1 0.05
Mattes Hansen 1 0.05
Ilyas Ansah 1 0.05
Крузе Макс 0 0
Кинсомби Давид 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 6 1
Dave Gnaase 7 0
Кюизанс Микаэль 4 1
Виманн Никлас 1 2
Гьямфи Максвелл 4 0
Florian Kleinhansl 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Jannes Wulff 2 0
Андруцос Танасис 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 4 1
Хеуэр Яннис 4 0
Гримальди Адриано 3 0
Клаас Себастьян 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бильбия Филип 1 1
Кинсомби Давид 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Mattes Hansen 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Бувинк Пелле 1 0
Laurin Curda 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Падерборн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
4
Оснабрюк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

2
12
Оснабрюк
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Падерборн
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
9

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
4
25%
2
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
7
39%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
5
31%
2
11%
76-90

Забито

7
14
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
4
29%
76-90

Пропущено

23
11
7 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
2
9%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
2
9%
3
27%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
7
30%
1
9%
61-75
3
13%
3
27%
76-90

Забито

17
28
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
2 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
1
6%
4
14%
1-15
3
18%
5
18%
16-30
4
24%
2
7%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
6
35%
6
21%
76-90

Пропущено

39
29
14 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
6
15%
3
10%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
5
13%
10
34%
31-45
7
18%
7
24%
46-60
10
26%
3
10%
61-75
8
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0
Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Оснабрюк - Эльвeрсберг 0:1 Ганза - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Нюрнберг 2:3 Оснабрюк - Кёльн 1:3
Падерборн
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0
Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Герта - Падерборн 3:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Падерборн - Шальке 04 3:1 Магдебург - Падерборн 1:1 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Падерборн

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
16
3
5
14
1.5
8
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 18 9 9 0 33 - 15 36
2.
Хольштайн Киль
 18 11 2 5 34 - 25 35
3.
Гамбург
 18 10 4 4 35 - 22 34
4.
Гройтер Фюрт
 18 9 5 4 28 - 20 32
5.
Фортуна
 18 9 4 5 39 - 23 31
6.
Падерборн
 19 8 4 7 28 - 29 28
7.
Ганновер 96
 19 7 7 5 35 - 25 28
8.
Нюрнберг
 19 8 3 8 27 - 36 27
9.
Герта
 19 7 5 7 36 - 31 26
10.
Веен Висбаден
 19 7 4 8 22 - 24 25
11.
Эльвeрсберг
 19 7 4 8 29 - 33 25
12.
Карлсруэ
 18 6 6 6 32 - 31 24
13.
Магдебург
 18 6 5 7 31 - 28 23
14.
Кайзерслаутерн
 19 6 3 10 32 - 39 21
15.
Шальке 04
 19 6 2 11 32 - 41 20
16.
Ганза
 19 6 2 11 19 - 32 20
17.
Айнтрахт Бр
 18 5 2 11 18 - 32 17
18.
Оснабрюк
 19 1 7 11 16 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 7 0 1 18 - 6 21
2.
Гройтер Фюрт
 9 6 2 1 19 - 7 20
3.
Санкт-Паули
 10 5 5 0 20 - 7 20
4.
Ганновер 96
 9 5 3 1 22 - 8 18
5.
Карлсруэ
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Кайзерслаутерн
 10 5 1 4 21 - 18 16
7.
Хольштайн Киль
 10 5 1 4 20 - 18 16
8.
Герта
 9 4 3 2 21 - 9 15
9.
Веен Висбаден
 9 4 3 2 11 - 10 15
10.
Магдебург
 9 4 2 3 19 - 15 14
11.
Падерборн
 9 4 2 3 14 - 11 14
12.
Фортуна
 9 4 2 3 17 - 15 14
13.
Нюрнберг
 9 4 2 3 13 - 14 14
14.
Шальке 04
 9 4 1 4 18 - 15 13
15.
Ганза
 10 4 1 5 12 - 15 13
16.
Эльвeрсберг
 9 3 2 4 13 - 15 11
17.
Айнтрахт Бр
 9 3 2 4 11 - 15 11
18.
Оснабрюк
 10 1 4 5 10 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Фортуна
 9 5 2 2 22 - 8 17
3.
Санкт-Паули
 8 4 4 0 13 - 8 16
4.
Эльвeрсберг
 10 4 2 4 16 - 18 14
5.
Падерборн
 10 4 2 4 14 - 18 14
6.
Нюрнберг
 10 4 1 5 14 - 22 13
7.
Гамбург
 10 3 4 3 17 - 16 13
8.
Гройтер Фюрт
 9 3 3 3 9 - 13 12
9.
Герта
 10 3 2 5 15 - 22 11
10.
Веен Висбаден
 10 3 1 6 11 - 14 10
11.
Ганновер 96
 10 2 4 4 13 - 17 10
12.
Магдебург
 9 2 3 4 12 - 13 9
13.
Ганза
 9 2 1 6 7 - 17 7
14.
Шальке 04
 10 2 1 7 14 - 26 7
15.
Карлсруэ
 8 1 3 4 13 - 17 6
16.
Айнтрахт Бр
 9 2 0 7 7 - 17 6
17.
Кайзерслаутерн
 9 1 2 6 11 - 21 5
18.
Оснабрюк
 9 0 3 6 6 - 24 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 12 (3)
Герта Табакович Харис 10 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 9 (8)
Гамбург Бенеш Ласло 9 (6)
Фортуна Вермейж Винсент 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 8
Фортуна Энгельхардт Янник 8
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 6
Оснабрюк Айдини Басхким 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      Аарон Зентер уходит с поля. Кэлвин Бракельманн выходит вместо него
    • 36'
      Конте Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Кай Клефиш получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 10'
      Кай Клефиш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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