  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Аугсбург
0:1
Первый тайм: 26'
Бавария
0'
5' Undefined phrase: football_event_
Де Лигт Маттейс
6' Желтая карточка
Де Лигт Маттейс
19' Желтая карточка
Мбабу Кевин
0:1
23' Гол
Павлович Александр

Ход матча

5'
 
Де Лигт Маттейс
6'
 
Де Лигт Маттейс
19'
Мбабу Кевин
 
23'
0:1
Павлович Александр

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 120
Аугсбург 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Бавария 95.8% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аугсбург
Ничья
Бавария
9.00
Реклама, pari.ru
6.50
Реклама, betcity.ru
1.45
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
22
Иаго
Лопес
17
Якич
Кристиян
24
Йенсен
Фредрик
8
Реджбекай
Элвис
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
1
Нойер
Мануэль
22
Геррейру
Рафаэл
4
Де
Лигт
Маттейс
15
Дайер
Эрик
19
Дэвис
Альфонсо
45
Павлович
Александр
8
Горецка
Леон
10
Сане
Лерой
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
9
Кейн
Гарри
Аугсбург
4-1-2-1-2
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Аугсбург
Бавария

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 16 побед

31 матч

16.1%
6.5%
77.4%
5 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

12.9%
35.5%
51.6%
4 победы 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Б
3:1
Б
5:3
К
2:5
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

2.79
2.18

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

56
48

Голов в среднем за матч

1.81
1.55

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.42
Титц Филлип 4 0.21
Энгельс Арне 2 0.11
Бельо Дион Дрене 2 0.11
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.11
Йенсен Фредрик 1 0.05
Педерсен Мадс 1 0.05
Иаго Лопес 1 0.05
Варгас Рубен 1 0.05
Михель Свен 1 (1) 0.05
Бауэр Максимилиан 1 0.05
Удуохаи Феликс 1 0.05
Гоувелеув Джеффри 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 22 (3) 1.16
Сане Лерой 8 0.42
Мусиала Джамал 5 0.26
Коман Кингсли 3 0.16
Тель Матис 3 0.16
Горецка Леон 2 0.11
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.11
Геррейру Рафаэл 2 0.11
Мюллер Томас 1 0.05
Киммих Йозуа 1 0.05
Мин-Чжэ Ким 1 0.05
Де Лигт Маттейс 1 0.05
Упамекано Дайо 1 0.05
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Гоувелеув Джеффри 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Иаго Лопес 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Варгас Рубен 1 0
Джесс Торуп 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 4 0
Сане Лерой 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Павлович Александр 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бавария
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
3
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Бавария
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

9
33
Аугсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Бавария
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

18
36

Голы по времени матча

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
4
21%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
5
33%
4
40%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

11
33
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
0
0%
6
18%
1-15
2
18%
3
9%
16-30
4
36%
3
9%
31-45
2
18%
6
18%
46-60
1
9%
7
21%
61-75
2
18%
8
24%
76-90

Пропущено

17
7
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
6
35%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Забито

27
52
15 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
4%
10
19%
1-15
5
19%
5
10%
16-30
9
33%
6
12%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
2
7%
10
19%
61-75
6
22%
12
23%
76-90

Пропущено

32
17
21 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
8
25%
4
24%
16-30
8
25%
5
29%
29%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
5
16%
2
12%
61-75
4
13%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1
Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2

Результаты матчей

Аугсбург
Бавария

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
8
2
2
7
2.5
7
3
1
8
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
2
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
7
11
1.5
14
4
3
15
2.5
10
8
2
16
3.5
5
13
1
17
4.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 1:0 Заявка 19 15 2 2 54 - 16 47
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 19 12 1 6 39 - 23 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 19 10 3 6 40 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 29 28
8.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 19 7 4 8 34 - 36 25
9.
Вердер
 1:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 31 23
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 19 6 5 8 27 - 34 23
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
12.
Аугсбург
 0:1 Заявка 19 5 6 8 26 - 34 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 1:0 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 7 25
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 0:1 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 1:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 0:1 Заявка 10 3 4 3 16 - 16 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 1:0 Заявка 9 7 1 1 20 - 10 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 1:0 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 0:1 Заявка 10 3 1 6 8 - 18 10
9.
Аугсбург
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
15.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 3 6 4 - 18 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАВЛОВИЧ! 0:1!
    Вот так, атаковал "Аугсбург", а "Бавария" забил. Подача с правого края, от углового флага прошла. Павлович после скидки от партнера и рикошета сориентировался и мяч послал в ворота. А не было ли у 45 номера тут офсайда?
  • Угловой
    23'
    Первый в матче угловой заработали игроки "Баварии". Простреливал Сане снаряд в центр, но от ноги защитника за лицевую линию сфера улетела.
  • Офсайд
    22'
    Кейн после заброса с правого края головой скинул мяч на Сане, но рефери не дал игроку "Баварии" завершить комбинацию. Определен офсайд.
  • 21'
    Иаго нанес дальний удар по воротам соперника тем временем - мяч скакнул и полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно. 
  • 20'
    20 минут отыграли в матче соперники. "Бавария" несколько раз выбегала в атаку, но на большее мюнхенский коллектив пока не хватало.
  • Желтая карточка
    18'
    Коману досталось по ноге. В руках рефери появилась карточка для Мбабу. Кевин был наказан за нарушение правил и споры с рефери. Уже второй в матче "горчичник". 
  • 17'
    Любопытно, что пока даже из-под прессинга не может выйти "Бавария". "Аугсбург" как будто почувствовал свою игру и не намерен отступать от намеченного курса. 
  • 16'
    Болельщики "Аугсбурга" отменно свои коллективы поддерживают. Мы же с вами ждем, что забитые мячи в этом поединке вскоре все-таки появятся. Мы их заждались. 
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Горецка на скорости получил мяч, после чего с правого края нанес выстрел в ближний угол, но угодил в сетку ворот соперника, с внешней стороны. 
  • 13'
    Да, пока совсем не могут сейчас найти на поле футболисты "Баварии". У меня складывается такое впечатление, что клуб не в своей тарелке пребывает. 
  • Судья
    12'
    Ну, и снова пауза в игре образовалась. Стало быть, у судейской бригады были сомнения относительно отмены гола. Но нет, все-таки офсайд. Решение подтверждено. 
  • Офсайд
    11'
    ГО-О-О-О-ОЛ! Реджбекай забивает гол в ворота соперника, но рефери фиксирует офсайд у игрока "красно-белых". Сразу же судьи взятие ворот отменили. 
  • 10'
    Неудачно угловой хозяева разыграли. В итоге мяч "Баварии" достался. Вынесли мюнхенцы его за пределы футбольного газона.
  • Угловой
    8'
    В итоге в одного из своих игроков попали хозяева при розыгрыше штрафного. Сам же игроки "Аугсбурга" во время второй волны атаки второй угловой заработали. 
  • Видеоповтор
    7'
    Нет, отменяют судьи 11-метровый удар. Это штрафной. Готовятся игроки "Аугсбурга" исполнить стандартное положение. Ждем исполнение.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      6'
      После подачи с правого края Де Лигт остановил мяч рукой. Причем сделал это явно за пределами штрафной. Рефери же указал на "точку". Пенальти? Как по мне, нужно вмешаться судьям "ВАР". Игрок "Баварии" пока желтой наказан. 
    • 4'
      Футболисты "Аугсбурга" сегодня предстали на поле в белых цветах, в то время, как игроки "Баварии" вышли на газон во всем черном на игру.
    • 3'
      Коман получил мяч на левом фланге, переложил снаряд под удобную правую и нанес выстрел по рамке соперника, но угодил в близ стоящего защитника. 
    • 2'
      Демирович первый удар по воротам соперника нанес. Нойер оказался очень внимателен. Сыграл он по позиции, забрав сферу в свои перчатки.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча у Аугсбурге! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 33.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Аугсбург 0:1 Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аугсбург 0:1 Бавария

    Исход игры
    Аугсбург
    1.7% (2)
    Ничья
    2.5% (3)
    Бавария
    95.8% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.57% (82)
    Меньше
    27.43% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    66.37% (75)
    Нет
    33.63% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    33.3% (40)
    1:3 Бавария
    23.3% (28)
    0:2 Бавария
    17.5% (21)
    0:1 Бавария
    7.5% (9)
    0:3 Бавария
    5.8% (7)
    1:4 Бавария
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аугсбург
    Бавария
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный