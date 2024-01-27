Любопытно, что пока даже из-под прессинга не может выйти "Бавария". "Аугсбург" как будто почувствовал свою игру и не намерен отступать от намеченного курса.

Коману досталось по ноге. В руках рефери появилась карточка для Мбабу. Кевин был наказан за нарушение правил и споры с рефери. Уже второй в матче "горчичник".

20 минут отыграли в матче соперники. "Бавария" несколько раз выбегала в атаку, но на большее мюнхенский коллектив пока не хватало.

Иаго нанес дальний удар по воротам соперника тем временем - мяч скакнул и полетел намного выше цели. Получилось крайне неточно.

Кейн после заброса с правого края головой скинул мяч на Сане, но рефери не дал игроку "Баварии" завершить комбинацию. Определен офсайд.

Первый в матче угловой заработали игроки "Баварии". Простреливал Сане снаряд в центр, но от ноги защитника за лицевую линию сфера улетела.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАВЛОВИЧ! 0:1! Вот так, атаковал "Аугсбург", а "Бавария" забил. Подача с правого края, от углового флага прошла. Павлович после скидки от партнера и рикошета сориентировался и мяч послал в ворота. А не было ли у 45 номера тут офсайда?

16' Болельщики "Аугсбурга" отменно свои коллективы поддерживают. Мы же с вами ждем, что забитые мячи в этом поединке вскоре все-таки появятся. Мы их заждались.

15' ОПАСНО! Горецка на скорости получил мяч, после чего с правого края нанес выстрел в ближний угол, но угодил в сетку ворот соперника, с внешней стороны.

13' Да, пока совсем не могут сейчас найти на поле футболисты "Баварии". У меня складывается такое впечатление, что клуб не в своей тарелке пребывает.

12' Ну, и снова пауза в игре образовалась. Стало быть, у судейской бригады были сомнения относительно отмены гола. Но нет, все-таки офсайд. Решение подтверждено.

11' ГО-О-О-О-ОЛ! Реджбекай забивает гол в ворота соперника, но рефери фиксирует офсайд у игрока "красно-белых". Сразу же судьи взятие ворот отменили.

10' Неудачно угловой хозяева разыграли. В итоге мяч "Баварии" достался. Вынесли мюнхенцы его за пределы футбольного газона.

8' В итоге в одного из своих игроков попали хозяева при розыгрыше штрафного. Сам же игроки "Аугсбурга" во время второй волны атаки второй угловой заработали.