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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Аугсбург
 
Позже
Бавария
Прогнозы 44
Аугсбург 2.3% (1)
X 0% (0)
Бавария 97.7% (43)
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Аугсбург
Бавария

История личных встреч

Аугсбург
Бавария

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

25 матчей

4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

12%
88%
0 побед 3 ничьи 16 побед

31 матч

16.1%
6.5%
77.4%
5 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

12.9%
35.5%
51.6%
4 победы 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Б
3:1
Б
5:3
К
2:5
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
1:1
Б
1:4
Б
3:0
Б
6:0
Б
1:3
К
3:1
Б
1:3
Б
2:1
ТМК
2:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:0
К
0:2
Б
3:0
Б
3:0
К
0:2
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

2.79
2.18

Среднее время на гол

32
41

Всего голов

56
48

Голов в среднем за матч

1.81
1.55

Тотал матчей

2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.44
Титц Филлип 4 0.22
Энгельс Арне 2 0.11
Бельо Дион Дрене 2 0.11
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.11
Йенсен Фредрик 1 0.06
Педерсен Мадс 1 0.06
Иаго Лопес 1 0.06
Варгас Рубен 1 0.06
Михель Свен 1 (1) 0.06
Бауэр Максимилиан 1 0.06
Удуохаи Феликс 1 0.06
Гоувелеув Джеффри 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 22 (3) 1.22
Сане Лерой 8 0.44
Мусиала Джамал 5 0.28
Коман Кингсли 3 0.17
Тель Матис 3 0.17
Горецка Леон 2 0.11
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.11
Геррейру Рафаэл 2 0.11
Мюллер Томас 1 0.06
Киммих Йозуа 1 0.06
Мин-Чжэ Ким 1 0.06
Де Лигт Маттейс 1 0.06
Упамекано Дайо 1 0.06
Дэвис Альфонсо 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0
Павлович Александр 0 0

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Реджбекай Элвис 4 0
Гоувелеув Джеффри 3 0
Гумни Роберт 3 0
Демирович Эрмедин 3 0
Михель Свен 2 0
Дамен Финн 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Брайтхаупт Тим 2 0
Энгельс Арне 0 1
Мбабу Кевин 1 0
Иаго Лопес 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Варгас Рубен 1 0
Джесс Торуп 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 3 0
Де Лигт Маттейс 3 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Павлович Александр 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Геррейру Рафаэл 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бавария
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
3
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Бавария
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

9
33
Аугсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Бавария
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

18
36

Голы по времени матча

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
4
21%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
5
33%
4
40%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

11
33
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
0
0%
6
18%
1-15
2
18%
3
9%
16-30
4
36%
3
9%
31-45
2
18%
6
18%
46-60
1
9%
7
21%
61-75
2
18%
8
24%
76-90

Пропущено

17
7
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
6
35%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Забито

27
52
15 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
4%
10
19%
1-15
5
19%
5
10%
16-30
9
33%
6
12%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
2
7%
10
19%
61-75
6
22%
12
23%
76-90

Пропущено

32
17
21 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
8
25%
4
24%
16-30
8
25%
5
29%
29%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
5
16%
2
12%
61-75
4
13%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1
Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2

Результаты матчей

Аугсбург
Бавария

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
8
2
2
7
2.5
7
3
1
8
3.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
2
1
8
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
7
11
1.5
14
4
3
15
2.5
10
8
2
16
3.5
5
13
1
17
4.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 18 14 2 2 53 - 16 44
3.
Штутгарт
 Заявка 18 11 1 6 38 - 23 34
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 18 10 3 5 40 - 21 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
6.
Фрайбург
 Заявка 18 8 4 6 24 - 28 28
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 18 7 7 4 29 - 22 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 18 7 3 8 34 - 36 24
9.
Хайденхайм
 Заявка 18 6 4 8 27 - 34 22
10.
Вольфсбург
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
11.
Аугсбург
 Заявка 18 5 6 7 26 - 33 21
12.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
13.
Вердер
 Заявка 18 5 5 8 25 - 31 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Майнц
 Заявка 17 1 8 8 14 - 29 11
17.
Кёльн
 Заявка 18 2 5 11 11 - 33 11
18.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 9 7 1 1 26 - 7 22
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
6.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
9.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
11.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
12.
Вольфсбург
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
13.
Аугсбург
 Заявка 9 3 4 2 16 - 15 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 8 6 1 1 19 - 10 19
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 9 3 1 5 8 - 17 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 9 1 2 6 9 - 19 5
17.
Кёльн
 Заявка 9 1 2 6 4 - 18 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аугсбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2024, осталось 2 дня 8 часов.



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    • Прогнозы 44
    Аугсбург 2.3% (1)
    X 0% (0)
    Бавария 97.7% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аугсбург
    Ничья
    Бавария
    9.93
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    6.50
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    1.29
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    Прогнозы на матч Аугсбург - Бавария

    Исход игры
    Аугсбург
    2.3% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    97.7% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    27.3% (12)
    0:2 Бавария
    22.7% (10)
    1:2 Бавария
    22.7% (10)
    0:3 Бавария
    6.8% (3)
    0:1 Бавария
    6.8% (3)
    1:4 Бавария
    4.5% (2)
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