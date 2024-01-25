Тур: 19. Стадион: ВВК Арена.
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Главный тренер: Торуп Йесс
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Главный тренер: Тухель Томас
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- Не уточняется
История личных встреч
Аугсбург
Бавария
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
25 матчей
4%
96%
0 побед 1 ничья 24 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
12%
88%
0 побед 3 ничьи 16 побед
31 матч
16.1%
6.5%
77.4%
5 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
12.9%
35.5%
51.6%
4 победы 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
114
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
2.79
2.18
Среднее время на гол
32
41
Всего голов
56
48
Голов в среднем за матч
1.81
1.55
Тотал матчей
2.5
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.44
|Титц Филлип
|4
|0.22
|Энгельс Арне
|2
|0.11
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.11
|Реджбекай Элвис
|2 (1)
|0.11
|Йенсен Фредрик
|1
|0.06
|Педерсен Мадс
|1
|0.06
|Иаго Лопес
|1
|0.06
|Варгас Рубен
|1
|0.06
|Михель Свен
|1 (1)
|0.06
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.06
|Удуохаи Феликс
|1
|0.06
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Пфайффер Патрик
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|22 (3)
|1.22
|Сане Лерой
|8
|0.44
|Мусиала Джамал
|5
|0.28
|Коман Кингсли
|3
|0.17
|Тель Матис
|3
|0.17
|Горецка Леон
|2
|0.11
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.11
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.11
|Мюллер Томас
|1
|0.06
|Киммих Йозуа
|1
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.06
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.06
|Упамекано Дайо
|1
|0.06
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
|Павлович Александр
|0
|0
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Дорш Никлас
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Гумни Роберт
|3
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Дамен Финн
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Энгельс Арне
|0
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Иаго Лопес
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|3
|0
|Де Лигт Маттейс
|3
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Павлович Александр
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Геррейру Рафаэл
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Упамекано Дайо
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Бавария
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
3
Аугсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Бавария
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
9
33
Аугсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Бавария
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
18
36
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
6%
4
21%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
3
30%
16-30
5
33%
4
40%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
11
33
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 21
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
0
0%
6
18%
1-15
2
18%
3
9%
16-30
4
36%
3
9%
31-45
2
18%
6
18%
46-60
1
9%
7
21%
61-75
2
18%
8
24%
76-90
Пропущено
17
7
12 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
6
35%
1
14%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
3
18%
2
29%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Забито
27
52
15 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 31
6 Забивали первыми 13
5 Не забивали 1
1
4%
10
19%
1-15
5
19%
5
10%
16-30
9
33%
6
12%
31-45
4
15%
9
17%
46-60
2
7%
10
19%
61-75
6
22%
12
23%
76-90
Пропущено
32
17
21 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
8
25%
4
24%
16-30
8
25%
5
29%
29%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
5
16%
2
12%
61-75
4
13%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Ян 5:2 Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Кёльн - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:2 Хайденхайм - Аугсбург 2:5 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Майнц 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1
Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
Результаты матчей
Аугсбург
Бавария
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
3:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
8:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
8
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:4
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
8
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
54
82
27
73
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
62
18
35
18
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
711
144
315
108
216
513
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|53 - 16
|44
|3.
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|38 - 23
|34
|4.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|40 - 21
|33
|5.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|6.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 28
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 22
|28
|8.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|34 - 36
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 33
|21
|12.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 31
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|14 - 29
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|11 - 33
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|26 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|12.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|13.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 15
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 10
|19
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 17
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аугсбург - Бавария
Исход игры
Аугсбург
2.3% (1)
Ничья
0% (0)
Бавария
97.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
68.29% (28)
Меньше
31.71% (13)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
1:3 Бавария
27.3% (12)
0:2 Бавария
22.7% (10)
1:2 Бавария
22.7% (10)
0:3 Бавария
6.8% (3)
0:1 Бавария
6.8% (3)
1:4 Бавария
4.5% (2)
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