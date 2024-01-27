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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Хартманн Роберт
Вердер
1:0
Первый тайм: 27'
Фрайбург
0'
1:0
9' Пенальти
Дукш Марвин

Ход матча

9'
Дукш Марвин
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 114
Вердер 43% (49)
X 45.6% (52)
Фрайбург 11.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Фрайбург
2.48
4.23
7.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
2
Деман
Оливье
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
7
Дукш
Марвин
17
Нжинма
Джастин
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
25
Сильдиллия
Килианн
33
Макенго
Жорди
34
Рохль
Мерлин
8
Эггештайн
Максимилиан
7
Вайсхаупт
Ноа
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Вердер
3-3-2-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Фрайбург

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:2
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
5:3
ТМС
3:4
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
1:2
Б
4:0
Б
0:6

Голы

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.77
1.93

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.38

Среднее время на гол

71
65

Всего голов

42
47

Голов в среднем за матч

1.5
1.68

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
53

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 8 (3) 0.42
Борре Рафаэль 4 0.21
Нжинма Джастин 3 0.16
Вайзер Митчелл 2 0.11
Стаге Йенс 2 0.11
Штарк Никлас 2 0.11
Шмид Романо 1 0.05
Биттенкорт Леонардо 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Деман Оливье 1 0.05
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 6 (1) 0.32
Грифо Винченцо 4 (3) 0.21
Грегорич Михаэль 3 0.16
Шаллаи Роланд 3 0.16
Рохль Мерлин 1 0.05
Вайсхаупт Ноа 1 0.05
Гульде Мануэль 1 0.05
Хёфлер Николас 1 0.05
Филипп Максимилиан 1 0.05
Линхарт Филипп 1 0.05
Доан Рицу 1 0.05
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 5 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Шмид Романо 3 0
Деман Оливье 3 0
Штарк Никлас 2 0
Велькович Милош 2 0
Линен Сенне 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Гульде Мануэль 3 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Филипп Максимилиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Результаты матчей

Вердер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фрайбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
6
Вердер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
14
Вердер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Фрайбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
4
44%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
16%
3
12%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
3
12%
7
28%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
6
24%
5
20%
76-90

Пропущено

31
27
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
13%
5
19%
1-15
3
10%
6
22%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
8
26%
2
7%
61-75
6
19%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Вердер
Фрайбург

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Вердер
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
8
10
1
17
2.5
2
16
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 1:0 Заявка 19 15 2 2 54 - 16 47
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 19 12 1 6 39 - 23 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 19 10 3 6 40 - 22 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 29 28
8.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 19 7 4 8 34 - 36 25
9.
Вердер
 1:0 Заявка 19 6 5 8 26 - 31 23
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 19 6 5 8 27 - 34 23
11.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 19 6 4 9 22 - 29 22
12.
Аугсбург
 0:1 Заявка 19 5 6 8 26 - 34 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 19 2 6 11 11 - 33 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 1:0 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 1:0 Заявка 10 8 1 1 27 - 7 25
4.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 0:1 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 1:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 0:1 Заявка 10 3 4 3 16 - 16 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
16.
Кёльн
 0:0 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 1:0 Заявка 9 7 1 1 20 - 10 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 0:1 Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 1:0 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 0:1 Заявка 10 3 1 6 8 - 18 10
9.
Аугсбург
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 1:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
15.
Кёльн
 0:0 Заявка 10 1 3 6 4 - 18 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 22 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 12 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Аугсбург Педерсен Мадс 6
Весь список
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    Прогнозы 114
    Вердер 43% (49)
    X 45.6% (52)
    Фрайбург 11.4% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Фрайбург
    2.48
    4.23
    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Фрайбург

    Исход игры
    Вердер
    41.5% (49)
    Ничья
    46.6% (55)
    Фрайбург
    11.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (94)
    Нет
    16.07% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (51)
    2:1 Вердер
    22% (26)
    1:0 Вердер
    11% (13)
    1:2 Фрайбург
    8.5% (10)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Вердер
    1.7% (2)
    0:1 Фрайбург
    1.7% (2)
    3:2 Вердер
    1.7% (2)
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