Тур: 19. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Хартманн Роберт
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
17
Кюблер
Лукас
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
14 Линен СеннеЗащитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вердер
Фрайбург
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.77
1.93
Среднее время на гол
50
46
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.38
Среднее время на гол
71
65
Всего голов
42
47
Голов в среднем за матч
1.5
1.68
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
53
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|8 (3)
|0.42
|Борре Рафаэль
|4
|0.21
|Нжинма Джастин
|3
|0.16
|Вайзер Митчелл
|2
|0.11
|Стаге Йенс
|2
|0.11
|Штарк Никлас
|2
|0.11
|Шмид Романо
|1
|0.05
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|6 (1)
|0.32
|Грифо Винченцо
|4 (3)
|0.21
|Грегорич Михаэль
|3
|0.16
|Шаллаи Роланд
|3
|0.16
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.05
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|Линхарт Филипп
|1
|0.05
|Доан Рицу
|1
|0.05
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Штарк Никлас
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Фрайбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
6
Вердер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фрайбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
14
Вердер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Фрайбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
4
44%
61-75
3
20%
1
11%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
4
25%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Забито
25
25
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
16%
3
12%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
3
12%
7
28%
31-45
4
16%
3
12%
46-60
7
28%
6
24%
61-75
6
24%
5
20%
76-90
Пропущено
31
27
13 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
13%
5
19%
1-15
3
10%
6
22%
16-30
6
19%
3
11%
31-45
4
13%
4
15%
46-60
8
26%
2
7%
61-75
6
19%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0
Результаты матчей
Вердер
Фрайбург
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вердер
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
63
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
108
810
117
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|1:0 Заявка
|19
|15
|2
|2
|54 - 16
|47
|3.
|1:0 Заявка
|19
|12
|1
|6
|39 - 23
|37
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|5.
|0:1 Заявка
|19
|10
|3
|6
|40 - 22
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|0:1 Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 29
|28
|8.
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|34 - 36
|25
|9.
|1:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 31
|23
|10.
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|27 - 34
|23
|11.
|0:0 Заявка
|19
|6
|4
|9
|22 - 29
|22
|12.
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 34
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|0:0 Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 33
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|27 - 7
|25
|4.
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|0:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|10.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|0:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|16 - 16
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|1:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|1:0 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|0:1 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|9.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|1:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|4 - 18
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
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|Бавария
|Кейн Гарри
|22 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|12 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (5)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Фрайбург
Исход игры
Вердер
41.5% (49)
Ничья
46.6% (55)
Фрайбург
11.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
83.93% (94)
Нет
16.07% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (51)
2:1 Вердер
22% (26)
1:0 Вердер
11% (13)
1:2 Фрайбург
8.5% (10)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Вердер
1.7% (2)
0:1 Фрайбург
1.7% (2)
3:2 Вердер
1.7% (2)
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