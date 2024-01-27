Тур: 19. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 41500 Главный судья: Хартманн Роберт
0'
1:0
9' ПенальтиДукш Марвин
1:1
28' ПенальтиГрифо Винченцо
51' Желтая карточкаШтарк Никлас
2:1
53' ГолНжинма Джастин
89' Желтая карточкаЛинен Сенне
89' Желтая карточкаКристиан Штрайх
90' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
3:1
90' ГолМалатини Хулиан
90'+6
Ход матча
9'
1:0
28'
1:1
51'
53'
2:1
89'
89'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
390 Количество передач 555
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
17
Кюблер
Лукас
34
Рохль
Мерлин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
-
14 Линен СеннеЗащитник
- Защитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Вердер
Фрайбург
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1.77
1.93
Среднее время на гол
50
46
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.38
Среднее время на гол
71
65
Всего голов
42
47
Голов в среднем за матч
1.5
1.68
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
60
53
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|8 (3)
|0.42
|Нжинма Джастин
|4
|0.21
|Борре Рафаэль
|4
|0.21
|Вайзер Митчелл
|2
|0.11
|Стаге Йенс
|2
|0.11
|Штарк Никлас
|2
|0.11
|Шмид Романо
|1
|0.05
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Деман Оливье
|1
|0.05
|Малатини Хулиан
|1
|0.05
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|6 (1)
|0.32
|Грифо Винченцо
|5 (4)
|0.26
|Грегорич Михаэль
|3
|0.16
|Шаллаи Роланд
|3
|0.16
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.05
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|Линхарт Филипп
|1
|0.05
|Доан Рицу
|1
|0.05
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Дукш Марвин
|5
|0
|Стаге Йенс
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Фрайбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
7
Вердер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
6
14
Вердер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Фрайбург
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
17%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
4
40%
61-75
4
22%
1
10%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90
Пропущено
17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Забито
28
26
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
18%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
3
11%
7
27%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
7
25%
6
23%
61-75
7
25%
5
19%
76-90
Пропущено
32
30
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
4
13%
6
20%
1-15
4
13%
6
20%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
8
25%
2
7%
61-75
6
19%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0
Результаты матчей
Вердер
Фрайбург
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 47%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вердер
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
73
63
28
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
45
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
118
811
217
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|50 - 14
|48
|2.
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|56 - 18
|47
|3.
|Заявка
|19
|12
|1
|6
|43 - 25
|37
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|37 - 25
|33
|5.
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|42 - 26
|33
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 31
|28
|8.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|35 - 37
|25
|9.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|10.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|11.
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 30
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|28 - 36
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|35 - 38
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|20 - 34
|20
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|17 - 32
|14
|16.
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|12 - 34
|12
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|22 - 46
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|14 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|34 - 6
|25
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 9
|25
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|26 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|7.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 18
|13
|14.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 18
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 8
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|22 - 12
|22
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|21 - 11
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 19
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 16
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 20
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|18 - 23
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 24
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 20
|6
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 19
|6
|16.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|8 - 17
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|23 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|17 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|13 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|12 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|10 (7)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 5
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 5
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 3