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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 41500 Главный судья: Хартманн Роберт
Вердер
3:1
Конец матча
Фрайбург
0'
1:0
9' Пенальти
Дукш Марвин
1:1
28' Пенальти
Грифо Винченцо
51' Желтая карточка
Штарк Никлас
2:1
53' Гол
Нжинма Джастин
89' Желтая карточка
Линен Сенне
89' Желтая карточка
Кристиан Штрайх
90' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
3:1
90' Гол
Малатини Хулиан
90'+6

Ход матча

9'
Дукш Марвин
1:0
28'
1:1
Грифо Винченцо
51'
Штарк Никлас
 
53'
Нжинма Джастин
(Шмид Романо)
2:1
71'
 
Салаи Аттила
Кюблер Лукас
71'
 
Хёфлер Николас
Макенго Жорди
72'
Вольтемаде Ник
Дукш Марвин
 
72'
Биттенкорт Леонардо
Шмид Романо
 
80'
 
Филипп Максимилиан
Рохль Мерлин
85'
Борре Рафаэль
Нжинма Джастин
 
85'
Гросс Кристиан
Стаге Йенс
 
86'
 
Муслия Флоран
Грифо Винченцо
89'
Линен Сенне
 
89'
 
Кристиан Штрайх
90'
 
Грегорич Михаэль
90'
Малатини Хулиан
Агу Феликс
 
90'
Малатини Хулиан
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 390 Количество передач 555
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Вердер 41.5% (49)
X 46.6% (55)
Фрайбург 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
27
Агу
Феликс
14
Линен
Сенне
2
Деман
Оливье
20
Шмид
Романо
6
Стаге
Йенс
7
Дукш
Марвин
17
Нжинма
Джастин
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
25
Сильдиллия
Килианн
33
Макенго
Жорди
34
Рохль
Мерлин
8
Эггештайн
Максимилиан
7
Вайсхаупт
Ноа
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Вердер
3-3-2-2
Фрайбург
4-2-3-1

История личных встреч

Вердер
Фрайбург

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

46.4%
28.6%
25%
13 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:2
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
5:3
ТМС
3:4
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
1:2
Б
4:0
Б
0:6

Голы

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1.77
1.93

Среднее время на гол

50
46

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.38

Среднее время на гол

71
65

Всего голов

42
47

Голов в среднем за матч

1.5
1.68

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

60
53

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 8 (3) 0.42
Нжинма Джастин 4 0.21
Борре Рафаэль 4 0.21
Вайзер Митчелл 2 0.11
Стаге Йенс 2 0.11
Штарк Никлас 2 0.11
Шмид Романо 1 0.05
Биттенкорт Леонардо 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Деман Оливье 1 0.05
Малатини Хулиан 1 0.05
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 6 (1) 0.32
Грифо Винченцо 5 (4) 0.26
Грегорич Михаэль 3 0.16
Шаллаи Роланд 3 0.16
Рохль Мерлин 1 0.05
Вайсхаупт Ноа 1 0.05
Гульде Мануэль 1 0.05
Хёфлер Николас 1 0.05
Филипп Максимилиан 1 0.05
Линхарт Филипп 1 0.05
Доан Рицу 1 0.05
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 5 0
Дукш Марвин 5 0
Стаге Йенс 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Штарк Никлас 3 0
Юнг Антони 3 0
Фридль Марко 3 0
Шмид Романо 3 0
Линен Сенне 3 0
Деман Оливье 3 0
Велькович Милош 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Гульде Мануэль 3 1
Эггештайн Максимилиан 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Гинтер Маттиас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Вердер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Фрайбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
7
Вердер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Фрайбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

6
14
Вердер
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Фрайбург
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

18
10
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
17%
1
10%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
4
40%
61-75
4
22%
1
10%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
4
27%
5
26%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
3
30%
4
25%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Забито

28
26
9 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
18%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
3
11%
7
27%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
7
25%
6
23%
61-75
7
25%
5
19%
76-90

Пропущено

32
30
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
4
13%
6
20%
1-15
4
13%
6
20%
16-30
6
19%
3
10%
31-45
4
13%
5
17%
46-60
8
25%
2
7%
61-75
6
19%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2
Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0

Результаты матчей

Вердер
Фрайбург

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
4:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 47%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Вердер
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
7
3
1.5
6
3
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
11
8
1.5
8
11
2
17
2.5
2
17
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 18 15 3 0 50 - 14 48
2.
Бавария
 Заявка 19 15 2 2 56 - 18 47
3.
Штутгарт
 Заявка 19 12 1 6 43 - 25 37
4.
Боруссия Д
 Заявка 18 9 6 3 37 - 25 33
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 19 10 3 6 42 - 26 33
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 19 8 7 4 30 - 22 31
7.
Фрайбург
 Заявка 19 8 4 7 25 - 31 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 19 7 4 8 35 - 37 25
9.
Вердер
 Заявка 19 6 5 8 28 - 32 23
10.
Хайденхайм
 Заявка 19 6 5 8 28 - 35 23
11.
Вольфсбург
 Заявка 19 6 4 9 23 - 30 22
12.
Аугсбург
 Заявка 19 5 6 8 28 - 36 21
13.
Боруссия М
 Заявка 18 5 5 8 35 - 38 20
14.
Бохум
 Заявка 18 4 8 6 20 - 34 20
15.
Унион Берлин
 Заявка 17 4 2 11 17 - 32 14
16.
Кёльн
 Заявка 19 2 6 11 12 - 34 12
17.
Дармштадт
 Заявка 18 2 5 11 22 - 46 11
18.
Майнц
 Заявка 18 1 8 9 14 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 8 1 0 29 - 6 25
2.
Бавария
 Заявка 10 8 1 1 34 - 6 25
3.
Штутгарт
 Заявка 10 8 1 1 31 - 9 25
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 6 2 2 26 - 10 20
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
6.
Фрайбург
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
7.
Хайденхайм
 Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
8.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
9.
Вердер
 Заявка 10 5 2 3 18 - 15 17
10.
Вольфсбург
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
11.
Бохум
 Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 17 - 15 14
13.
Аугсбург
 Заявка 10 3 4 3 18 - 18 13
14.
Унион Берлин
 Заявка 8 3 1 4 10 - 14 10
15.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 3 4 16 - 18 9
16.
Кёльн
 Заявка 9 1 3 5 7 - 15 6
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 12 - 21 6
18.
Майнц
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2.
Бавария
 Заявка 9 7 1 1 22 - 12 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 9 4 4 1 21 - 11 16
4.
Хоффенхайм
 Заявка 10 5 1 4 19 - 19 16
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 9 4 1 4 16 - 16 13
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
7.
Штутгарт
 Заявка 9 4 0 5 12 - 16 12
8.
Фрайбург
 Заявка 10 3 1 6 9 - 20 10
9.
Аугсбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
10.
Вольфсбург
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
11.
Боруссия М
 Заявка 8 1 3 4 18 - 23 6
12.
Вердер
 Заявка 9 1 3 5 10 - 17 6
13.
Бохум
 Заявка 9 1 3 5 6 - 24 6
14.
Хайденхайм
 Заявка 10 1 3 6 10 - 20 6
15.
Кёльн
 Заявка 10 1 3 6 5 - 19 6
16.
Майнц
 Заявка 10 0 6 4 8 - 17 6
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
18.
Унион Берлин
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 23 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 13 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 12 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 10 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 5
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 3
Весь список
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    Прогнозы 118
    Вердер 41.5% (49)
    X 46.6% (55)
    Фрайбург 11.9% (14)
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