Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Рефери не любит споров - именно за это Кристиан Штрайх сейчас получил желтую

89' Линен Сенне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Муслия Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Фрайбург

88' Агу Феликс не смог попасть в створ ударом издали

88' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Вердер

87' Эггештайн Максимилиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Сильдиллия Килианн из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Борре Рафаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Хёфлер Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

79' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Вайсхаупт Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Стаге Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Стаге Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Грегорич Михаэль из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Сильдиллия Килианн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Линен Сенне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Фрайбург

67' Дукш Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Рохль Мерлин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Фрайбург

63' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вердер пробьет пенальти!

63' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер

62' Деман Оливье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Цеттерер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Фрайбург

60' Нжинма Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хёлер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Макенго Жорди получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Макенго Жорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Фрайбург

55' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Г О О О О Л - Нжинма Джастин из команды Вердер правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

52' Удар от ворот произведет Фрайбург

52' Стаге Йенс из команды Вердер наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

52' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Штарк Никлас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника